Lionel Messi, primele reușite din 2026! Gol și assist cu Barcelona. Video

Lionel Messi și Inter Miami au disputat un meci amical împotriva celor de la Barcelona, însă nu echipa „originală” din Catalunya, ci cea din Ecuador. Partida s-a disputat la Guayaquil și s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Lionel Messi, one man show în Barcelona SC – Inter Miami 2-2

Starul argentinian în vârstă de 38 de ani a deschis scorul în minutul 31 după o fază în stilul caracteristic. După ce a primit mingea undeva aproape de mijlocul terenului, a avansat spre poarta adversă, a ajuns în preajma careului, și-a evitat elegant doi adversari și a înscris cu un șut excelent plasat, dar și destul de puternic, cu piciorul stânga la colțul lung.

Ulterior, în prelungirile primei reprize, după ce gazdele reușiseră să egaleze, Inter Miami a trecut din nou în avantaj, grație golului marcat de mexicanul German Berterame după o pasă luminoasă a lui Messi și un șut deviat din marginea careului.

Au fost primele reușite semnate de Lionel Messi în 2026, în contextul în care Inter Miami a disputat acum doar a treia partidă de la începutul anului. A fost vorba doar despre jocuri amicale, întrucât în MLS este pauză competițională în această perioadă.

În această partidă de pregătire din Ecuador, la echipa nord-americană a mai fost titular și Rodrigo de Paul, conaționalul lui și coechipierul său și de la echipa națională, în vreme ce Luis Suarez a fost introdus pe teren în minutul 58, chiar în locul lui Leo.

Ultimele detalii despre revenirea lui Lionel Messi la FC Barcelona

În contextul în care în scurt timp urmează să fie organizate alegeri pentru rolul de președinte la clubul catalan, jurnaliștii din Spania au scris din nou despre :

„Messi are intenția de a reveni la club în viitor, după cum a afirmat în mai multe interviuri. Acesta este planul pentru viitor, deși în acest moment nu este clar în ce rol ar putea să revină. Este pe deplin dedicat revenirii sale, dar acest lucru nu se va întâmpla în timpul acestor alegeri”.