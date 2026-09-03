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Argentina pregătește un omagiu pentru Lionel Messi. După ce căpitanul „Pumelor” și-a anunțat retragerea de la echipa națională, federația argentiniană a decis ca întreg fotbalul din țară să îi celebreze cariera.

Argentina se oprește pentru Lionel Messi! Moment special pregătit după retragerea marelui fotbalist

În toate meciurile din următoarea etapă, jocul va fi oprit în minutul 10. Timp de 60 de secunde, spectatorii și jucătorii îl vor aplauda pe Messi. Numărul 10 a devenit sinonim cu starul argentinian în cele peste două decenii petrecute în tricoul „Albiceleste”.

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Măsura nu se aplică doar în prima ligă. AFA a stabilit ca omagiul să aibă loc în toate categoriile și disciplinele, atât la masculin, cât și la feminin. Sunt incluse fotbalul pe teren mare, futsalul și fotbalul pe plajă. Pe stadioanele dotate cu ecrane uriașe va fi difuzat și un videoclip special realizat de federație înaintea partidelor.

Lionel Messi s-a retras de la echipa națională la 39 de ani

Momentul a fost pus în practică în premieră miercuri, la partida Boca Juniors – Vélez Sarsfield din Copa Argentina. Arbitrul a întrerupt jocul în minutul 10, iar stadionul a izbucnit în aplauze pentru fostul căpitan al Argentinei. Același scenariu va fi repetat în întreaga țară în weekend.

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Decizia a venit după Campionatul Mondial din 2026, competiție în care Argentina a ajuns din nou până în finală. Pentru Messi s-a încheiat astfel o aventură începută în 2005 și