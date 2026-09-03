Sport

Omagiu uriaș pentru Lionel Messi după retragere! Tot fotbalul din Argentina se oprește în minutul 10

Argentina pregătește un omagiu impresionant pentru Lionel Messi după retragerea de la națională. Toate meciurile vor fi oprite în minutul 10. Ce se va întâmpla.
Alex Bodnariu
03.09.2026 | 15:49
Omagiu urias pentru Lionel Messi dupa retragere Tot fotbalul din Argentina se opreste in minutul 10
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Argentina se oprește pentru Lionel Messi! Moment special pregătit după retragerea marelui fotbalist
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Argentina pregătește un omagiu pentru Lionel Messi. După ce căpitanul „Pumelor” și-a anunțat retragerea de la echipa națională, federația argentiniană a decis ca întreg fotbalul din țară să îi celebreze cariera.

Argentina se oprește pentru Lionel Messi! Moment special pregătit după retragerea marelui fotbalist

În toate meciurile din următoarea etapă, jocul va fi oprit în minutul 10. Timp de 60 de secunde, spectatorii și jucătorii îl vor aplauda pe Messi. Numărul 10 a devenit sinonim cu starul argentinian în cele peste două decenii petrecute în tricoul „Albiceleste”.

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Măsura nu se aplică doar în prima ligă. AFA a stabilit ca omagiul să aibă loc în toate categoriile și disciplinele, atât la masculin, cât și la feminin. Sunt incluse fotbalul pe teren mare, futsalul și fotbalul pe plajă. Pe stadioanele dotate cu ecrane uriașe va fi difuzat și un videoclip special realizat de federație înaintea partidelor.

Lionel Messi s-a retras de la echipa națională la 39 de ani

Momentul a fost pus în practică în premieră miercuri, la partida Boca Juniors – Vélez Sarsfield din Copa Argentina. Arbitrul a întrerupt jocul în minutul 10, iar stadionul a izbucnit în aplauze pentru fostul căpitan al Argentinei. Același scenariu va fi repetat în întreaga țară în weekend.

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Lionel Messi și-a anunțat retragerea de la echipa națională la 39 de ani. Decizia a venit după Campionatul Mondial din 2026, competiție în care Argentina a ajuns din nou până în finală. Pentru Messi s-a încheiat astfel o aventură începută în 2005 și întinsă pe 21 de ani.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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