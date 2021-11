Primul interviu din cariera lui Lionel Messi! Imaginile au devenit virale: “Lucas mi-a pasat şi am marcat!” Video

Fanii lui Lionel Messi au avut parte de o surpriză uriaşă din partea clubului Newell’s Old Boys, echipă unde argentinianul a jucat între 1995-2000. Formaţia sud-americană a postat un clip video, pe contul oficial de Twitter, cu ceea ce este considerat primul interviu video cu fotbalistul de 34 de ani.

Imaginile au fost filmate la finalul anilor ’90, când juca la echipa de juniori a clubului argentinian. După un meci de poveste făcut într-o competiţie dedicată copiilor, actualul star al lui PSG a oferit câteva declaraţii, fiind vizibil emoţionat.

În imaginile video, de la finalul anilor ’90, descoperim un puşti foarte timid, care era vedeta echipei de juniori a clubului Newell’s Old Boys. Reporterul îl roagă, întâi, să-şi spună numele, după care îi spune că tocmai a câştigat premiul de cel mai bun fotbalist al meciului şi dacă ştia de acest lucru.

Lionel Messi a fost, apoi, rugat să descrie faza din care a marcat al doilea gol al meciului, ca mai apoi să spună cui îi dedică reuşitele.

“Mingea a venit de la Federico Rosso, apoi Grighini i-a dat lui Lucas. Lucas mi-a pasat şi am marcat. Dedic golul tatălui meu, unchiului meu, familiei mele şi tuturor celor care mă cunosc”, spunea Lionel Messi, vizibil emoţionat.

🎙️🐐 𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙬𝙤𝙧𝙙𝙨 𝙤𝙛 𝙖 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 𝙂𝙊𝘼𝙏

A young Lionel Messi speaks after a goalscoring performance for Newell’s Old Boys. This may be his first ever post-match interview.

