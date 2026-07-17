Lionel Messi putea juca pentru Spania! Momentul care ar fi schimbat istoria fotbalului și a finalei de la Cupa Mondială

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Născut bineînțeles în Argentina, la Rosario, Lionel Messi (39 de ani) a ajuns la o vârstă foarte fragedă în Spania, în celebra „La Masia”, academia celor de la FC Barcelona, după ce anterior jucase puțin la juniorii lui Newell’s Old Boys. Pentru țara natală, a debutat la nivel internațional pe data de 29 iunie 2004, evoluând pentru naționala U20.

Lionel Messi putea juca pentru Spania, dar a ales Argentina

Cu puțin timp înainte însă, s-a petrecut un moment care ar fi putut schimba istoria fotbalului pentru totdeauna. În contextul , jurnaliștii iberici de la au readus în atenția opiniei publice episodul în care Messi a avut ocazia de a opta să reprezinte „Furia Roja” la nivel internațional.

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Se întâmpla în vara anului 2003, înainte de Campionatul Mondial U17 din Finlanda. Atunci, nu făcea parte din planurile selecționerului argentinian Hugo Tocalli pentru turneul final. Astfel, spaniolii au încercat să profite de această situație și să îl convingă pe sud-american să joace pentru ei la acea competiție.

Argentina nu l-a dorit inițial, iar Spania a insistat pentru el

Messi făcea deja la acel moment parte din „La Masia”, iar Spania avea o echipă foarte puternică la nivel de U17, condusă din teren de Cesc Fabregas. De altfel, ibericii au ajuns chiar în finală la acea competiție. Doar că Messi și tatăl lui, Jorge, nici nu au vrut să audă de această posibilitate și au insistat în tot acest timp că tânărul fotbalist de la acea vreme trebuia neapărat să își reprezinte țara natală, Argentina, la nivel internațional.

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Ceea ce, în mod evident, s-a și întâmplat în cele din urmă. Chiar dacă Federația Spaniolă de Fotbal a încercat și după acel Campionat Mondial U17 să îl „ademenească” pe Messi, el, susținut de tatăl său, a rămas fidel planului inițial. Iar după ceva timp, Jorge Messi a profitat de o vizită a lui Marcelo Bielsa, selecționerul primei reprezentative a Argentinei de la acea vreme, în Catalunya, pentru a încerca să-l convingă că fiul său dispune de calitățile necesare pentru a juca pentru această țară la nivel internațional.

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Cum s-a ajuns la debutul lui Lionel Messi pentru Argentina

Conform sursei citate anterior, Claudio Vivas, secundul lui Bielsa atunci, prezent și el la acea întâlnire, și-a luat notițe, iar apoi a cerut câteva clipuri video cu Leo Messi pe terenul de fotbal. Ulterior, s-a ajuns la concluzia că într-adevăr el era suficient de bun pentru a juca pentru Argentina. La scurt timp, i s-a oferit debutul la nivel internațional, direct la U20, deși abia împlinise vârsta de 17 ani, evoluând chiar cu numărul 17 pe tricou. Iar de acolo restul este istorie.

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