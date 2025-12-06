Sport

Lionel Messi, rege în Statele Unite ale Americii! Superstarul argentinian a câștigat titlul în MLS alături de Inter Miami

Lionel Messi a pus în sfârșit mâna pe trofeul Major League Soccer! Optuplul câștigător al „Balonului de Aur” și-a mai trecut un titlu în palmaresul său impresionant. Este primul pentru Inter Miami!
Ciprian Păvăleanu
07.12.2025 | 00:42
Lionel Messi și-a mai adăugat un trofeu în vitrină! A câștigat MLS cu Inter Miami. Foto: B/R Football X
După ce anul trecut a fost eliminată rapid din play-off-uri, Inter Miami a câștigat primul său titlu în MLS. Lionel Messi a fost artizanul princial al acestei performanțe și a avut cifre de-a dreptul uluitoare la finalul sezonului.

Lionel Messi a câștigat MLS alături de Inter Miami

Lionel Messi s-a alăturat celor de la Inter Miami în 2023, însă primul său sezon complet a fost cel din 2024. Deși performanțele sale au fost bune, echipa a fost eliminată în play-off și nu a reușit să câștige titlul de campioană.

David Beckham și conducerea lui Inter Miami i-au oferit lui Leo Messi un mediu propice performanței. Au adus la echipă doar foști coechipieri ai lui Messi de la FC Barcelona și fotbaliști sud-americani, în special argentinieni, iar acest lucru s-a putut observa în prestațiile superstarului. Câștigătorul a 8 „Baloane de Aur” s-a simțit extrem de bine la echipă și a livrat extraordinar meci de meci. În finală, Inter Miami a întâlnit-o pe Vancouver Whitecaps, echipă la care evoluează Thomas Muller, adversar împotriva căruia Lionel Messi nu are cele mai plăcute amintiri.

Inter Miami s-a impus cu 3-1 în finală, iar Leo Messi a oferit două assisturi pentru al doilea și al treilea gol al echipei sale, iar Inter Miami, care evoluează de doar 5 ani în Major League Soccer, a câștigat primul titlu de campioană.

Cifrele spectaculoase ale lui Leo Messi din sezonul 2025 de MLS

Cu toate că în campionatul Statelor Unite ale Americii se contorizează ca assit atât ultima pasă, cât și penultima, Leo Messi a bifat cifre uluitoare pentru un fotbalist de 38 de ani. Sud-americanul a înscris în acest sezon de 35 de ori și a oferit 23 de pase decisive (28 dacă includem și penultima pasă, așa cum este regula în MLS).

În total, legendarul fotbalist argentinian a avut 58 de contribuții la gol în 35 de partide, adică aproximativ 1,7 G/A pe meci, statistică uluitoare chiar și într-un campionat de o valoare scăzută, cum este cel din Statele Unite ale Americii.

Ce urmează pentru Lionel Messi

După ce a bifat și obiectivul de a câștiga campionatul alături de Inter Miami, pentru Leo Messi urmează ultima participare din istorie la un Campionat Mondial. După ce a ridicat marele trofeu în ultima ediție din Qatar, superstarul sud-american dorește să repete performanța de două ori la rând.

În urma tragerilor la sorți de vineri seară, Argentina și-a aflat deja toate cele trei adversare din grupa de la turneul final. Messi & Co. vor întâlni în faza grupelor Algeria, Austria și Iordania. Fanii fotbalului ar putea fi martori la un moment istoric: dacă Argentina își va câștiga grupa, iar Portugalia va face la fel, Messi și Cristiano Ronaldo s-ar putea întâlni într-un ultim duel în sferturile competiției.

