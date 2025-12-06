Lionel Messi, rege în Statele Unite ale Americii! Superstarul argentinian a câștigat titlul în MLS alături de Inter Miami

După ce anul trecut a fost eliminată rapid din play-off-uri, Inter Miami a câștigat primul său titlu în MLS. Lionel Messi a fost artizanul princial al acestei performanțe și a avut cifre de-a dreptul uluitoare la finalul sezonului.
Lionel Messi s-a alăturat celor de la Inter Miami în 2023, însă primul său sezon complet a fost cel din 2024. Deși performanțele sale au fost bune, echipa a fost eliminată în play-off și nu a reușit să câștige titlul de campioană.
David Beckham și conducerea lui Inter Miami i-au oferit lui Leo Messi un mediu propice performanței. Au adus la echipă doar foști coechipieri ai lui Messi de la FC Barcelona și fotbaliști sud-americani, în special argentinieni, iar acest lucru s-a putut observa în prestațiile superstarului. Câștigătorul a 8 „Baloane de Aur” s-a simțit extrem de bine la echipă și a livrat extraordinar meci de meci. În finală, Inter Miami a întâlnit-o pe Vancouver Whitecaps, echipă la care evoluează Thomas Muller, adversar împotriva căruia Lionel Messi nu are cele mai plăcute amintiri.
Inter Miami s-a impus cu 3-1 în finală, iar Leo Messi a oferit două assisturi pentru al doilea și al treilea gol al echipei sale, iar Inter Miami, care evoluează de doar 5 ani în Major League Soccer, a câștigat primul titlu de campioană.
Cu toate că în campionatul Statelor Unite ale Americii se contorizează ca assit atât ultima pasă, cât și penultima, Leo Messi a bifat cifre uluitoare pentru un fotbalist de 38 de ani. Sud-americanul a înscris în acest sezon de 35 de ori și a oferit 23 de pase decisive (28 dacă includem și penultima pasă, așa cum este regula în MLS).
În total, legendarul fotbalist argentinian a avut 58 de contribuții la gol în 35 de partide, adică aproximativ 1,7 G/A pe meci, statistică uluitoare chiar și într-un campionat de o valoare scăzută, cum este cel din Statele Unite ale Americii.
După ce a bifat și obiectivul de a câștiga campionatul alături de Inter Miami, pentru Leo Messi urmează ultima participare din istorie la un Campionat Mondial. După ce a ridicat marele trofeu în ultima ediție din Qatar, superstarul sud-american dorește să repete performanța de două ori la rând.
În urma tragerilor la sorți de vineri seară, Argentina și-a aflat deja toate cele trei adversare din grupa de la turneul final. Messi & Co. vor întâlni în faza grupelor Algeria, Austria și Iordania. Fanii fotbalului ar putea fi martori la un moment istoric: dacă Argentina își va câștiga grupa, iar Portugalia va face la fel, Messi și Cristiano Ronaldo s-ar putea întâlni într-un ultim duel în sferturile competiției.