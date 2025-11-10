Lionel Messi, revenire senzațională pe Camp Nou! Ce mesaj a transmis starul argentinian și cum a reacționat FC Barcelona

ADVERTISEMENT

Lionel Messi a profitat de faptul că naționala Argentinei se va antrena în Spania înainte de meciul amical cu Angola și a efectuat o vizită neașteptată la stadionul Barcelonei, Camp Nou, unde se desfășoară lucrări de renovare. Superstarul argentinian a transmis un mesaj fanilor pe rețelele sociale, iar reacția clubului catalan nu s-a lăsat așteptată.

Lionel Messi a revenit pe Camp Nou! Ce mesaj a transmis argentinianul

Duminică seara, la scurt timp după ce Barcelona o învingea pe Celta cu 4-2 la Vigo, Lionel Messi a efectuat o vizită surpriză la Camp Nou, stadionul unde a scris istorie timp de aproape două decenii. Starul argentinian a fost cel care a dezvăluit acest lucru, printr-o postare pe , în care a transmis și un mesaj fanilor Barcelonei.

„Aseară am revenit într-un loc de care îmi e dor din toată inima. Un loc unde am fost extrem de fericit, unde m-ați făcut să mă simt de o mie de ori ca omul cel mai fericit din lume. Sper că într-o zi voi putea reveni, și nu doar pentru a spune ‘adio’ ca jucător, ceva ce nu am putut să fac niciodată…”, a scris Lionel Messi.

A cerut Messi permisiunea Barcelonei pentru a intra pe Camp Nou? Informații contradictorii din Spania

Lionel Messi nu se află în cele mai bune relații cu actualul președinte al Barcelonei, Joan Laporta, totul plecând de la despărțirea starului argentinian de club, care s-a produs în 2021. Conform , varianta oficială a clubului catalan este că Lionel Messi a cerut permisiunea personalului de securitate al companiei Limak, care lucrează la stadion, pentru a intra pe gazonul arenei, iar aceștia i-ar fi contactat pe reprezentanții Barcelonei, care și-ar fi dat acordul.

Surse apropiate lui Messi susțin însă că acest lucru nu ar fi adevărat, iar argentinianul nu a cerut permisiunea celor de la Barcelona pentru a intra pe stadion. Gruparea catalană a reacționat pe rețelele sociale după postarea lui Messi. „Ești mereu binevenit la tine acasă, Leo”, a fost mesajul Barcelonei.

You're always welcome at your home, Leo. 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona)

Când a jucat Lionel Messi ultimul său meci pe Camp Nou

și-a anunțat plecarea de la Barcelona în august 2021, însă ultimul său meci pe Camp Nou avusese loc cu trei luni mai devreme, pe 16 mai. Argentinianul deschidea scorul în minutul 28 al partidei din La Liga cu Celta Vigo, acela fiind golul său cu numărul 672 pentru Barcelona. Gruparea catalană avea să piardă meciul cu 1-2.

După plecarea de la Barcelona, Lionel Messi a evoluat timp de două sezoane la PSG, înainte de a semna cu Inter Miami în vara lui 2023. Cu doar o zi înainte de vizita neașteptată pe Camp Nou, .