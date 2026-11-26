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, la începutul lunii noiembrie, în amicalul câștigat de ”biancoceleștii” contra Beninului, 3-0. La două luni de la moment, septuplul câștigător la Balonului de Aur este pregătit să revină în țara natală pentru un alt moment emoționant al fotbalului sud-american.

Lionel Messi revine în Argentina pentru un meci de gală

Conform , starul celor de la Inter Miami ar fi acceptat invitația de a juca la meciul de retragere al colegului său de la națională, Carlos Tevez. Fostul atacant al lui Manchester City și Juventus a confirmat prezența lui Lionel Messi, la evenimentul emoționant ce va avea loc pe stadionul lui Boca Juniors, La Bombonera, pe 20 decembrie.

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. Totuși, lusitanul nu a confirmat oficial încă participarea, însă l-ar fi asigurat pe Tevez de prezența sa. O listă întreagă de vedete din lumea fotbalului vor participa la meciul de retragere al lui Carlos Tevez. Ceilalți jucători ce se vor afla pe teren la partida de ”adio” a atacantului argentinian este una lungă, formată din colegi de la echipele de club la care a evoluat, dar și de la națională. Carlos Tevez a ales și antrenorul care va sta pe bancă la ultimul său meu:

Staruri de la Argentina: Lionel Messi, Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Esteban Cambiasso, Pablo Zabaleta, Leandro Paredes

Lionel Messi, Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Esteban Cambiasso, Pablo Zabaleta, Leandro Paredes Staruri de la Boca Juniors: Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna

Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna Staruri internaionale (Manchester United și Juventus): Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Patrice Evra, Arturo Vidal

Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Patrice Evra, Arturo Vidal Antrenor: Roberto Mancini

Începuturile carierei lui Carlos Tevez și aventura europeană

Atacantul argentinian a debutat la nivel de seniori pentru formția la care activează în prezent Boca Juniors. Carlos Tevez a evoluat timp de trei ani pe La Bombonera, perioadă în care a marcat 38 de goluri și a câștigat patru trofee. Ulterior, a petrecut un an în Brazilia, la Corinthians, înainte de a ajunge în fotbalul englez, unde s-a consacrat.

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Carlos Tevez a avut un rol decisiv în salvarea de la retrogradare a lui West Ham, în sezonul 2006-2007. Sud-americanul a strâns 29 de prezențe pentru londonezi, fiind de 22 de ori titular. Mai mult, Tevez a marcat șapte goluri și a oferit trei pase de gol în Premier League, iar Manchester United a obținut semnătura sa.

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Primul trofeu din fotbalul mare a lui Carlos Tevez a fost cucerit pe Old Trafford. Alături de ”diavolii roșii” a fost încoronat drept campion al Premier League și a câștigat trofuel Ligii Campionilor. După doi ani, a luat decizia de a se transfera la rivala echipei pregătite de Sir Alex Ferguson, Manchester City. Și pe Etihad s-a impus și și-a trecut în cont titlul Premier League.

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În 2013, și-a luat rămas-bun de la fotbalul englez și a acceptat provocarea lui Juventus. Vârful și-a trecut în palmares două titluri în Serie A, o Cupă a Italiei și o Supercupă a Italiei. Mai mult, pe plan continental, a fost finalist al Ligii Campionilor, în 2015, când a pierdut finala împotriva Barcelonei, 0-3.