Lionel Messi s-a contrazis de două ori în interviul în care a anunțat că rămâne la Barcelona!

Subiectul principal în fotbalul mondial în această vară a fost povestea de „adio, dar rămân cu tine“ a lui Lionel Messi cu FC Barcelona.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Starul argentinian a înştiiţat clubul că vrea să plece, a lipsit de la testele medicale şi de la primele antrenamente, după care a revenit asupra deciziei şi va rămâne la gruparea catalană încă un sezon.

Lionel Messi a explicat situaţia într-un amplu interviu, dar presa spaniolă a observat că declaraţiile recente se bat cap în cap cu unele mai vechi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lionel Messi: „Nu există niciun proiect de multă vreme“ / „Mereu am avut un proiect câştigător“

În interviul recent, Lionel Messi a avut mai multe declaraţii care nu se potrivesc, ba chiar sunt opuse, cu ceea ce spunea în urmă cu mai multe luni.

„Nu există niciun proiect de multă vreme, nu e nimic“, acuza argentinianul conducerea catalană în interviu. Dar lucrurile nu stăteau la fel şi în octombrie trecut.

ADVERTISEMENT

„Mereu am avut un proiect câştigător. Nu e vina proiectului, e vina noastră“, a încercat căpitanul să explice rezultatele sub aşteptări ale echipei sale.

Lionel Messi: „Le-am spus că vreau să plec“ / „Nu se pune problema să plec“

În februarie, superstarul argentinian dădea asigurări că nu va pleca de la Barcelona. „Niciodată nu s-a pus problema, nici acum. Dacă Barcelona mă vrea, nicio problemă“.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totul s-a schimbat în vară, când a cerut să plece. Iar în interviul amintit, Messi s-a contrazis din nou: „Am transmis clubului, inclusiv președintelui, că vreau să plec. Am spus asta tot anul, am considerat că e timpul să fac un pas în spate. Am considerat că Barcelona are nevoie de mai mulți jucători tineri, de fotbaliști noi și că timpul meu aici s-a scurs. Mi-a părut foarte rău că am spus că îmi doresc să îmi închei cariera aici“.

Chiar dacă s-a răzgândit în privinţa plecării de la Barcelona, acest lucru este valabil pentru vara aceasta. Messi a recunoscut faptul că motivul pentru care rămâne este clauza imensă care îl leagă de club.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Motivul pentru care voi continua la Barcelona este faptul ca presedintele mi-a spus ca singura cale prin care pot sa plec e achitarea clauzei de 700 de milioane!“, a declarat Messi, în interviul amintit.