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Lionel Messi, la 39 de ani, și-a anunțat retragerea de la naționala Argentinei, după o carieră de 20 de ani în tricoul „Albiceleste”. Decizia vine la scurt timp după finala Cupei Mondiale 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei, și la câteva săptămâni de la moartea tatălui său, Jorge Messi.

Lionel Messi s-a retras de la echipa națională! Mesajul emoționant al marelui fotbalist argentinian

Ultimul Mondial al lui Messi a fost unul de vis, însă unul care s-a încheiat trist pentru „Pume”. Căpitanul Argentinei a dus din nou naționala până în ultimul act și a încheiat turneul cu opt goluri și patru pase decisive. Argentina nu a reușit însă să își apere titlul cucerit în Qatar, iar Messi a rămas cu un Mondial și două Copa América câștigate în tricoul „Albiceleste”.

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, iar viitorul său la națională devenise principalul subiect în Argentina. Claudio Tapia, președintele Federației Argentiniene, spunea la începutul lunii august că hotărârea îi aparține exclusiv fotbalistului. Messi a analizat situația timp de câteva săptămâni. Acum a luat decizia definitivă.

Lionel Messi și-a anunțat retragerea de la naționala Argentinei

Lionel Messi a publicat luni, 31 august, mesajul prin care și-a oficializat retragerea. Argentinianul a dezvăluit că textul fusese scris încă din 21 iulie, la două zile după finala Cupei Mondiale. l-a făcut însă să fie și mai convins că a venit momentul să încheie acest capitol.

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Starul argentinian a explicat că simte că a oferit totul pentru echipa națională și că noua generație trebuie să primească șansa de a continua povestea și să aducă din nou Cupa Mondială la Buenos Aires.

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„Vă mulțumesc pentru toată dragostea din acești 20 de ani. Îmi va lipsi să vă aud susținându-ne din tribune. Acum voi fi doar unul dintre voi, susținând echipa de afară, la bine și, mai ales, la greu.

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Mulțumesc familiei mele pentru că mi-a fost mereu alături și m-a însoțit în această călătorie frumoasă, dar dificilă. Mulțumesc fiecărui antrenor, coleg și oficial alături de care am avut ocazia să parcurg acest drum. Plec cu amintiri și momente de neuitat.

Plec cu inima împăcată și cu mândrie, știind că, împreună cu colegii mei, v-am oferit momente la care doar ați fi putut visa. A fost incredibil să trăiesc toate acestea alături de voi. Vă iubesc!

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Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut argentinian.

Hai, Argentina!

P.S. Am scris aceste rânduri pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, după cele întâmplate cu tatăl meu, sunt și mai convins decât eram înainte”, a fost mesajul emoționant postat de marele Lionel Messi pe rețelele de socializare.