Lionel Messi scrie din nou istorie! Inter Miami, anunț fabulos: „Va fi primul”

ADVERTISEMENT

De la debutul în MLS, în 2020, Inter Miami a evoluat pe Chase Stadium, o arenă de 21.550 de locuri, care a reprezentat însă doar o „casă” temporară pentru gruparea americană. În aprilie 2026, campioana en-titre din MLS va inaugura noua arenă, Nu Stadium, iar clubul a dezvăluit că o tribună a stadionului va purta numele lui Lionel Messi (38 de ani), cel mai important jucător din istoria grupării.

Inter Miami se pregătește de inaugurarea noii arene, care se va produce în aprilie, iar în acest context a sosit anunțul cu privire la tribuna care va purta numele lui Lionel Messi. „Leo Messi devine primul sportiv care evoluează regulat pe un stadion cu o tribună numită în onoarea sa. Clubul Inter Miami este încântat să anunțe Tribuna Leo Messi, numărul 10 și căpitanul echipei urmând să devină parte a unui caz rar și unic în sportul global: un sportiv care joacă în mod regulat pe un stadion cu o tribună numită în onoarea sa.

ADVERTISEMENT

În mod tradițional, omagiile privesc spre trecut. Sunt construite pe baza nostalgiei. Pe baza amintirilor. Acesta este diferit. Acesta s-a născut pe baza prezentului. Pe baza a ceea ce se întâmplă chiar acum. Pe ce simțiți de fiecare dată când Leo pășește pe gazon. A remarca pe cineva nu înseamnă întotdeauna închiderea unui capitol. Uneori, este vorba despre a realiza că ești martor la ceva unic”, a transmis Inter Miami pe .

Cât a costat noua arenă a lui Inter Miami

Lucrările la noua arenă a lui Inter Miami, situată aproape de Aeroportul Internațional din Miami, au început în august 2023, iar planul era ca primele partide să se dispute în 2026. Acesta a fost respectat, iar Inter Miami ar urma să dispute primul meci oficial pe noua arenă pe 4 aprilie (5 aprilie în România), contra celor de la Austin FC.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor din SUA, arena în sine a costat 350 de milioane de dolari, însă costurile pentru întreg complexul din jurul stadionului, care va include și hoteluri sau magazine, se va ridica la aproximativ 1 miliard de dolari. Arena va avea o capacitate de 26.700 de locuri, fiind pe locul 4 din acest punct de vedere într-un clasament al arenelor din MLS construite specific pentru fotbal. Pe prima poziție la acest capitol se află Geodis Park, arena celor de la Nashville FC, care are o capacitate de 30.109 locuri.

ADVERTISEMENT

Ce loc ocupă Inter Miami în Conferința de Est a MLS

După primele 5 etape ale sezonului 2026, Inter Miami se află pe poziția a 3-a în Conferința de Est a Major League Soccer, cu 10 puncte. Echipa lui Lionel Messi a înregistrat 3 succese, 4-2 cu Orlando City, , și . Gruparea din Miami a început stagiunea cu un eșec, 0-3 cu Los Angeles FC.