Sport

Lionel Messi scrie istorie chiar înainte de retragere! Distincția unică primită în Argentina

Lionel Messi va primi titlul de Doctor Honoris Causa, chiar înainte să se retragă din naționala Argentinei! Distincția va fi oferită de Universitatea din Buenos Aires: „Un exemplu de excelență”
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.10.2026 | 12:00
Lionel Messi scrie istorie chiar inainte de retragere Distinctia unica primita in Argentina
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Ce onoare pentru Lionel Messi, chiar înainte de retragerea de la națională! Ce distincție a primit de la Universitatea din Buenos Aires. Foto: Hepta
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Lionel Messi (39 de ani) urmează să se retragă pe data de 7 octombrie din naționala Argentinei, cu ocazia meciului amical cu Benin. În acest context, Universitatea din Buenos Aires a decis să îi acorde fostului star de la FC Barcelona titlul de Doctor Honoris Causa, cea mai înaltă distincție pe care o universitate o poate acorda. Messi devine astfel primul sportiv argentinian din istorie care deține o astfel de titulatură.

Lionel Messi, Doctor Honoris Causa la Universitatea din Buenos Aires înainte de retragerea din naționala Argentinei

Fotbalistului de la Inter Miami îi va fi înmânat acest „premiu” pe data de 6 octombrie, deci cu o zi înaintea „ultimului său dans”, cu ocazia unei ceremonii organizate bineînțeles special în acest sens. „Cariera sa constituie un exemplu de excelență, perseverență, umilință și practică etică în dezvoltarea activității sale, precum și de angajament față de reprezentarea internațională a Republicii Argentina, valori pe care această universitate le-a promovat de-a lungul timpului”, a explicat Consiliul Superior al Universității din Buenos Aires această decizie, potrivit TyC Sports. 

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Primul sportiv argentinian din istorie cu o astfel de titulatură

De asemenea, și Ricardo Gelpi, rectorul instituției de învățământ superior din Argentina, a vorbit despre motivele care au dus la luarea acestei decizii: „Dincolo de ceea ce știu toți argentinienii despre Messi, indiferent de cifre, de statisticile care explică statutul său de atlet, dorim să recunoaștem și o persoană umilă, perseverentă, un exemplu și un ambasador al culturii noastre populare și al identității noastre naționale.

Prin această distincție, dorim să evidențiem importanța și influența cuiva care, prin sport și nu numai, a obținut cele mai remarcabile realizări și a devenit un exemplu de excelență”. Iar prorectorul Emiliano Yacobitti a adăugat: „Messi a știut să transmită valorile tricoului argentinian și să-l reprezinte cu curaj și respect și, astfel, a reușit să-l ducă la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial. Dar acest Doctorat Onorific este o recunoaștere care transcende cariera sa fotbalistică. Este un omagiu și o mulțumire pe care i le aducem din partea Universității din Buenos Aires, în numele întregii societăți argentiniene”. 

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Nu în ultimul rând, în comunicatul oficial emis de Universitatea din Buenos Aires pe seama acestui subiect, au fost punctate următoarele aspecte: „Face parte dintr-o lungă tradiție internațională a celor mai renumite instituții de învățământ superior de a distinge excelența, transcendența și influența celor care, prin sport , au obținut cele mai remarcabile realizări și au devenit exemple influente de excelență și valori în domeniile lor”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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