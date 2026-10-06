Lionel Messi se retrage de la naționala Argentinei. Mesajul emoționant transmis de superstar înaintea ultimului meci: „Plec în pace, am dat totul”

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Cu începere de la ora 02:00 la București, pe „El Monumental” din Buenos Aires, într-un meci amical. În mod evident, este vorba despre un eveniment de magnitudine globală, practic cel mai important al finalului de an în fotbal.

Într-un clip video realizat în colaborare cu sponsorul tehnic al naționalei Argentinei, Lionel Messi a transmis un mesaj emoționant pentru fanii săi înaintea meciului de retragere de la prima reprezentativă: „Plec în pace, am dat totul. A sosit momentul. Acest tricou a fost visul meu, mândria mea și viața mea. Vă mulțumesc că mă iubiți atât de mult, o să-mi fie dor de voi”, a spus Messi, citat de

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Lionel Messi se retrage de la naționala Argentinei

Așa cum era de așteptat, argentinienii au pregătit un spectacol de zile mari în jurul acestei partide, bineînțeles cu starul de la Inter Miami element central. Printre altele, naționala argentiniană va juca într-un tricou special. De asemenea, trei milioane de dolari au fost alocate pentru producția TV a acestui meci amical. În plus, cei de la River Plate, „proprietarii” stadionului „El Monumental”, i-au făcut cadou familiei lui Messi o lojă de lux, „pe viață”. Și multe altele.

În acest context, jurnaliștii de la au readus în atenția opiniei publice internaționale faptul că totuși a avut de parcurs un drum destul de lung și de complicat până la a ajunge idolul absolut care este astăzi în Argentina. În primul rând, prin prisma faptului că el nu a jucat niciodată pentru o echipă de club din țara natală, ajungând la o vârstă foarte fragedă în celebra academie a celor de la FC Barcelona, „La Masia”.

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Începuturile lui Lionel Messi la naționala Argentinei au fost destul de dificile

În al doilea rând, pentru că, inevitabil, încă de la începuturile sale la echipa națională a fost comparat cu legendarul Diego Armando Maradona. Și nu în ultimul rând prin prisma faptului că pentru mulți ani Lionel Messi nu a reușit să conducă Argentina spre performanțe notabile. Ba chiar din contră, această națională a înregistrat eșecuri pe linie până la un anumit moment la Campionatele Mondiale, dar și la diferitele ediții de Copa America, aici fiind de notat cele două finale pierdute consecutiv în fața echipei din Chile, în 2015 și 2016.

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În acest context, Messi a fost destul de aspru criticat în țara pentru mai mulți ani la rând, uneori chiar și fluierat și huiduit, pentru că în acel timp exista percepția că marele fotbalist nu se ridica mai niciodată la prima reprezentativă la nivelul evoluțiilor avute la FC Barcelona. Totul s-a schimbat însă odată cu venirea lui Lionel Scaloni în funcția de selecționer.

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Cum a ajuns Lionel Messi un zeu în Argentina în ultimii ani

De atunci, Argentina a reușit în sfârșit să câștige Copa America, în 2021, după o finală contra marii rivale Brazilia, disputată chiar pe „Maracana” din Rio de Janeiro, scor 1-0, gol marcat de Angel Di Maria. Ulterior, în 2022 în Qatar, după cum se știe deja destul de bine, Lionel Messi și-a condus în sfârșit echipa spre cea de-a treia Cupă Mondială din istorie. Iar în vara acestui an sud-americanii au ajuns din nou în finala Campionatului Mondial, pierzând însă ultimul act după prelungiri în fața Spaniei.

Astfel, în baza acestor ultime evenimente, Lionel Messi a ajuns să fie considerat în prezent practic un soi de „zeu” în Argentina. Fotbalistul de la Inter Miami a debutat la echipa națională în august 2005, pe când avea doar 18 ani, cu ocazia unui amical cu Ungaria, câștigat de naționala Albiceleste cu scorul de 2-1.

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Ce trofee a câștigat Lionel Messi la naționala Argentinei

De atunci și până în prezent, în afara acestui amical de miercuri noapte cu Benin bineînțeles, Messi a adunat 207 meciuri la națională și a marcat 125 de goluri. A câștigat Cupa Mondială în 2022 și de două ori Copa America, în 2021 și în 2024. A fost „Balon de Aur” de 8 ori, record absolut, și și-a adjucat multe alte premii individuale în toți acești ani, fiind considerat de mulți drept cel mai bun fotbalist din toate timpurile.