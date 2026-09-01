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Cel mai mare fotbalist din istorie, în opinia majorității specialiștilor, Lionel Messi (39 de ani), și-a anunțat retragerea de la națională. S-a întâmplat luni, 31 august 2026. În aceeași zi, în România, o cunoscută publicație de umor și satiră scria un articol în care sud-americanul apărea spunând că regretă faptul că nu a fost antrenat de Gigi Becali. Subiectul a iscat o criză de râs printre invitații emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Materialul despre Lionel Messi și Gigi Becali care a provocat o criză de râs în direct la FANATIK

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada a fost ultimul turneu final la care Lionel Messi a îmbrăcat tricoul naționalei Argentinei. La începutul acestei săptămâni, cel mai mare fotbalist din istorie a decis să se retragă din naționala ”pumelor”. Starul lui Inter Miami pune astfel capăt unei aventuri de peste două decenii la prima reprezentativă.

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Evenimentul din fotbalul mondial nu putea fi ratat de Times New Roman, cel mai cunoscut site românesc de satiră și umor. Cei de la au publicat un material . Articolul este intitulat: „Messi, la retragerea de la Națională: ‘Marele meu regret este că n-am fost antrenat de Gigi Becali!’”.

Alăturarea lui Messi și a „antrenorului” Gigi Becali în acest material a dus la o criză de râs, marți, în platoul FANATIK SUPERLIGA. Invitații lui Horia Ivanovici, Dănuț Lupu, Marius Mitran și Marcel Pușcaș au izbucnit în hohote în momentul în care au văzut acest titlu. Au urmat și comentariile la fel de haioase.

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„Simt că nu mi-am atins potențialul maxim, trebuia să spună Messi”, a spus Mitran. La fel de inspirat în reacție a fost și Dănuț Lupu: „Horia, nu e târziu, mai are timp (n.r. să fie antrenat de Gigi Becali). Are timp, pentru că Gigi niciodată nu putea să antreneze naționala Argentinei”. Același Lupu a mai adăugat: „Cel mai tare ar fi să fie sunat Gigi Becali: ‘Nea Gigi, uite ce spune Messi‘”, a adăugat fostul mare fotbalist.

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Leo Messi a spus adio naționalei Argentinei. Scrisoare emoționantă

la turneul final din vară. A fost finala Campionatului Mondial, pierdută în fața Spaniei, scor 0-1 după prelungiri. Partida a avut loc pe 19 iulie, la New York/New Jersey. În mesajul de adio în care și-a anunțat retragerea, publica în online, Messi a mărturisit că a scris textul pe 21 iulie, la doar două zile după finală.

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Explică faptul că a amânat anunțul din cauza stării de sănătate a tatălui său. Ulterior, Jorge Messi a decedat la începutul lunii august. „După tot acest timp care a trecut de la finală și după ce m-am gândit foarte mult, vreau să le spun tuturor că mă retrag de la echipa națională… A fost o decizie care m-a durut și care încă mă doare profund, dar înțeleg că acesta este momentul potrivit. Jur că am dat mereu totul, nu doar în ultimii ani, când am câștigat tot, ci și înainte.

(….) Vă mulțumesc pentru toată dragostea din acești 20 de ani. O să-mi lipsească să vă aud din interior. De acum voi fi unul dintre voi. Voi susține mereu echipa din afară, în momentele bune și cu atât mai mult în cele grele. Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu alături de mine și pentru că m-a însoțit pe tot parcursul acestei călătorii frumoase, dar dificile. Le mulțumesc tuturor antrenorilor, colegilor și conducătorilor alături de care am avut șansa să trăiesc această experiență. Plec cu amintiri și momente de neuitat.

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Plec împăcat și mândru, știind că, împreună cu colegii mei, v-am oferit momente la care cândva doar visam. A fost o nebunie să trăiesc toate acestea alături de voi. Vă iubesc! Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Hai, Argentina! Am scris aceste cuvinte pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi, după ceea ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins de această decizie decât eram atunci”, a scris Lionel Messi.