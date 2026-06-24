Lionel Messi și-a anunțat sfârșitul de drum la Campionatul Mondial în ziua în care a împlinit 39 de ani: „Aș cere prea mult”

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Lionel Messi a împlinit 39 de ani pe 24 iunie și cu această ocazie golgheterul la zi de la Campionatul Mondial, cu cinci reușite, a vorbit despre viitorul său în fotbal. Starul de la Inter Miami nu crede că va mai juca pentru Argentina și la turneul final din 2030, în mod evident prin prisma vârstei înaintate pe care o va avea la acel moment.

Lionel Messi a împlinit 39 de ani și a anunțat că în principiu Campionatul Mondial din America de Nord este ultimul pentru el

Fostul fotbalist de la FC Barcelona și PSG a transmis chiar că nici măcar nu ar putea „îndrăzni” să se gândească la posibilitatea de a fi pe teren și atunci, în contextul în care este deja extrem de fericit cu tot ce a reușit să realizeze până acum de-a lungul carierei sale. „Nu mi-am imaginat niciodată că va fi așa. Nu mă gândesc la vârsta mea pe teren, ci la plăcerea de a juca fotbal. Și mă simt bine fizic. Slavă Domnului că am avut norocul să nu fi suferit nicio accidentare gravă, să nu fi fost nevoit să fiu niciodată operat, să nu fi suferit niciodată leziuni serioase, iar asta spune multe despre cariera mea.

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Să mai joc la un alt Mondial? Sincer, i-aș cere prea mult lui Dumnezeu. Ceea ce mi-a dat deja este mai mult decât suficient. Acum depinde de mine să mă bucur și să încerc din nou alături de acești coechipieri, mereu gata să concureze la cel mai înalt nivel”, , potrivit jurnaliștilor italieni de la

Ce mesaj a transmis Lionel Messi de ziua sa de naștere

De asemenea, cu aceeași ocazie, dar pentru argentinienii de la Ole, a vorbit din nou despre acest subiect și a explicat o dată în plus ce contează cel mai mult pentru el în acest punct al vieții sale, atât din punct de vedere profesional, cât și din perspectivă personală bineînțeles: „Adevărul este că nu pot cere nimic mai mult, slavă Domnului, așa cum am spus de mai multe ori. El mi-a dat totul la nivel sportiv și singurul lucru pe care îl pot cere este sănătate pentru mine, pentru familia mea, pentru oamenii care mi-au fost mereu aproape și să pot continua să mă bucur de toate aceste momente.

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Să pot fi în acest grup, care aduce bucurie oamenilor de mulți ani și continuă să fie la cel mai înalt nivel în fiecare competiție, în fiecare meci în care participă, ca și cum ar fi primul, indiferent care ar fi adversarul, dar, mai presus de toate, să pot continua să mă bucur de faptul că sunt aici”.