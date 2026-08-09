Lionel Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum! Cum a fost surprins starul argentinian la înmormântare. Video

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Lionel Messi (39 de ani) și-a înmormântat tatăl astăzi, în Argentina, la doar o zi distanță după ce acesta a decedat la vârsta de 68 de ani. Jorge Messi s-a stins din viață într-un spital din Rosario, orașul natal al superstarului de la Inter Miami, în urma unei suferințe îndelungate. Funeraliile au fost ferite de presă pe cât de mult posibil, dar într-un final tot au apărut câteva imagini cu celebrul fotbalist.

Lionel Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum! Cum a fost surprins starul argentinian la înmormântare

a fost extrem de strict în ceea ce privește accesul presei la înmormântarea tatălui său, interzicând orice fel de filmare la cimitir și la biserică. Chiar și așa însă, mai mulți jurnaliști au fost prezenți la El Prado, locul în care se găsește acum mormântul lui Jorge Messi, și l-au imortalizat pe superstarul argentinian în câteva fotografii, care ulterior au fost publicate în mediul online.

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Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus seres queridos dieron el último adiós a Jorge Messi🕊️ La ceremonia de despedida del padre del astro argentino se realizó este domingo en cementerio El Prado, en Rosario. Tras el homenaje, Messi y su familia abandonaron el predio bajo un… — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa)

Fostul fotbalist de la Barcelona și PSG a fost surprins inițial plimbându-se de unul singur, cu mâinile în buzunar și capul în pământ. Mai apoi, alături de acesta o regăsim pe soția sa, Antonella Roccuzzo, cu care se îmbrățișează lângă alți oameni care au fost prezenți la înmormântare, probabil membrii ai familiei extinse. Câteva televiziuni din Argentina și-au trimis oamenii cu drone la locul tragicului eveniment, scopul fiind acela de a filma funeraliile de la înălțime, dar firma de pază angajată de Lionel Messi a intervenit, precizându-le acestora că orice tip filmare este strict interzisă.

LA FAMILIA MESSI YA SE FUE DEL CEMENTERIO Finalizó la ceremonia de despedida de Jorge Messi, tras la cual Lionel y su familia abandonaron el predio en un fuerte operativo de seguridad. El avión privado en el que viajó el capitán argentino junto a su familia partió vacío rumbo a… — Clarín (@clarincom)

Jorge Messi, cel mai important om din viața și din cariera de fotbalist a lui Leo!

. A fost liderul unei familii care l-a ghidat pe Leo în carieră. Mai mult decât atât, Jorge Messi a preluat toate responsabilităţile din afara terenului pe care le avea superstarul argentinian. Acesta s-a luptat cu toate puterile pentru a obţine cele mai bune condiţii pentru fiul său, pe când el era doar un junior la Newell’s Old Boys. De asemenea, a mers alături de argentinian la Barcelona, în marea aventură europeană, în timp ce mama sa, Cecilia Cuccittini, a rămas în Rosario pentru a avea grijă de restul familiei.

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În 2025, cu un an înainte ca Jorge Messi să moară, Lionel Messi a evocat, într-un interviu acordat postului LuzuTV, sacrificiile pe care le-a făcut tatăl său. „Tata se trezea la 4 dimineața și se întorcea acasă la 9 seară pentru cină, practic în fiecare zi. Nu ne vedeam prea des, dar când o făceam, se bucura de compania mea. Nu m-a certat niciodată”, dezvăluia atunci vicecampionul mondial. Totuși, acesta a mai precizat și faptul că indiferent câte realizări a avut pe plan profesional, un capitol la care nu prea are nimeni ce să-i reproșeze, Jorge tot mai găsea ceva de îmbunătățit: „A fost foarte critic cu mine. Acest lucru m-a făcut să vreau mereu să mă depăşesc”.