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Lionel Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum! Cum a fost surprins starul argentinian la înmormântare. Video

Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea cum a fost surprins Lionel Messi la înmormântarea tatălui său. Superstarul argentinian și-a condus părintele pe ultimul drum duminică.
Dragos Petrescu
09.08.2026 | 20:42
Lionel Messi sia condus tatal pe ultimul drum Cum a fost surprins starul argentinian la inmormantare Video
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Lionel Messi și-a condus duminică tatăl pe ultimul drum // FOTO: colaj FANATIK
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Lionel Messi (39 de ani) și-a înmormântat tatăl astăzi, în Argentina, la doar o zi distanță după ce acesta a decedat la vârsta de 68 de ani. Jorge Messi s-a stins din viață într-un spital din Rosario, orașul natal al superstarului de la Inter Miami, în urma unei suferințe îndelungate. Funeraliile au fost ferite de presă pe cât de mult posibil, dar într-un final tot au apărut câteva imagini cu celebrul fotbalist.

Lionel Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum! Cum a fost surprins starul argentinian la înmormântare

Leo Messi a fost extrem de strict în ceea ce privește accesul presei la înmormântarea tatălui său, interzicând orice fel de filmare la cimitir și la biserică. Chiar și așa însă, mai mulți jurnaliști au fost prezenți la El Prado, locul în care se găsește acum mormântul lui Jorge Messi, și l-au imortalizat pe superstarul argentinian în câteva fotografii, care ulterior au fost publicate în mediul online.

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Fostul fotbalist de la Barcelona și PSG a fost surprins inițial plimbându-se de unul singur, cu mâinile în buzunar și capul în pământ. Mai apoi, alături de acesta o regăsim pe soția sa, Antonella Roccuzzo, cu care se îmbrățișează lângă alți oameni care au fost prezenți la înmormântare, probabil membrii ai familiei extinse. Câteva televiziuni din Argentina și-au trimis oamenii cu drone la locul tragicului eveniment, scopul fiind acela de a filma funeraliile de la înălțime, dar firma de pază angajată de Lionel Messi a intervenit, precizându-le acestora că orice tip filmare este strict interzisă.

Jorge Messi, cel mai important om din viața și din cariera de fotbalist a lui Leo!

Tatăl lui Lionel Messi a reprezentat unul dintre pilonii din cariera marelui fotbalist. A fost liderul unei familii care l-a ghidat pe Leo în carieră. Mai mult decât atât, Jorge Messi a preluat toate responsabilităţile din afara terenului pe care le avea superstarul argentinian. Acesta s-a luptat cu toate puterile pentru a obţine cele mai bune condiţii pentru fiul său, pe când el era doar un junior la Newell’s Old Boys. De asemenea, a mers alături de argentinian la Barcelona, în marea aventură europeană, în timp ce mama sa, Cecilia Cuccittini, a rămas în Rosario pentru a avea grijă de restul familiei.

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În 2025, cu un an înainte ca Jorge Messi să moară, Lionel Messi a evocat, într-un interviu acordat postului LuzuTV, sacrificiile pe care le-a făcut tatăl său. „Tata se trezea la 4 dimineața și se întorcea acasă la 9 seară pentru cină, practic în fiecare zi. Nu ne vedeam prea des, dar când o făceam, se bucura de compania mea. Nu m-a certat niciodată”, dezvăluia atunci vicecampionul mondial. Totuși, acesta a mai precizat și faptul că indiferent câte realizări a avut pe plan profesional, un capitol la care nu prea are nimeni ce să-i reproșeze, Jorge tot mai găsea ceva de îmbunătățit: „A fost foarte critic cu mine. Acest lucru m-a făcut să vreau mereu să mă depăşesc”.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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