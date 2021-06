Lionel Messi și-a decis viitorul. Un cunoscut jurnalist italian a făcut anunțul mult așteptat

După luni întregi de negocieri, Lionel Messi ar fi acceptat să evolueze și în următoarele două sezoane pe Camp Nou. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, mai este doar o chestiune de timp până la oficializarea noului acord.

De altfel, Juan Laporta s-a arătat optimist în privința șanselor de . „Îi oferim un proiect interesant, știm ce-și dorește, nu este nevoie să-l seducem”, spunea președintele catalanilor, dezvăluind și „asul din mânecă”: Sergio Aguero.

Nu mai puțin de 17 ani a petrecut Messi pe Camp Nou la nivel de seniori, iar bilanțul său nu poate fi descris în cuvinte. Vorbim despre 672 de goluri marcate în toate competițiile și 34 de trofee cucerite, printre care se numără 10 titluri de campion al Spaniei și 10 cupe internaționale.

„Barcelona lucrează la ultimele detalii/clauze ale contractului până în iunie 2023 pe care urmează să i-l propună lui Messi. Discuțiile din ultima vreme au decurs bine, așa că oficialii clubului sunt încrezători”, a anunțat Fabrizio Romano.

(☀️) Barcelona are working on last details/clauses and preparing the official new contract proposal until June 2023 for Lionel Messi 🇦🇷. Barça are confident to complete the agremeent after positive talks. 🚨 [ ]

— RouteOneFootball (@Route1futbol)