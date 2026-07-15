Lionel Messi și Jude Bellingham s-au certat pe teren la Anglia – Argentina 1-2! Gestul de maidan de la finalul partidei. Imaginile care nu s-au văzut la TV. Video

ADVERTISEMENT

Lionel Messi (39 de ani) și Jude Bellingham (23 de ani) au fost protagoniștii unui moment incredibil în timpul semifinalei Argentina – Anglia 2-1 de la CM 2026. Cele două vedete s-au certat pe teren. Imaginile nu au fost difuzate pe transmisia TV.

Lionel Messi vs. Jude Bellingham, ceartă pe teren la Anglia – Argentina 1-2

A fost război în toată regula la Atlanta, acolo unde a avut loc . „Pumele” s-au impus la capătul unui meci thriller, scor 2-1, și În timpul meciului, cele două staruri, Jude Bellingham și Lionel Messi au avut un schimb dur de replici.

ADVERTISEMENT

Contrele dintre „decarul” englez și „decarul” argentinian au avut loc când scorul încă era 0-0. Spiritele s-au încins după ce arbitrul american Ismail Elfath dictase un fault. În imagini se vede cum fotbalistul de la Real Madrid ar fi avut ultimul cuvânt, lăsându-l pe Leo Messi vizibil uimit de tupeul afișat de către adversarul său.

Jude Bellingham and Lionel Messi 🤬 — KinG £ (@xKGx__)

Jude Bellingham și-a exprimat frustrarea și după ultimul fluier al arbitrului. Jucătorul de la Real Madrid a făcut un gest extrem de urât la adresa unui jucător argentinian. În timp ce „pumele” celebrau calificarea în finala CM 2026, „decarul” englez s-a dus și i-a dat o palmă peste ceafă lui Valentin Barco (21 de ani), de la Strasbourg.

ADVERTISEMENT

بيلينجهام يضرب لاعبي الأرجنتين اثناء إحتفالهم ههههههههههههههههههههههههههههههه — محمود مجيد (@MMajeedX)

Lionel Messi a câștigat duelul cu Jude Bellingham

Chiar dacă inițial duelul a părut că e câștigat de Jude Bellingham, mai ales că Anglia avut și 1-0 în meciul de la Atlanta, cel care, la final, a râs mai bine a fost octuplul Balon de Aur. Britanicii au condus cu 1-0 grație unui gol marcat de Anthony Gordon în minutul 55. Paradoxal, atunci a început declinul naționalei antrenate de Thomas Tuchel.

ADVERTISEMENT

Selecționerul german a băgat autobaza și a permis campioanei mondiale en-titre să vină peste careul lui Jordan Pickford. După mai multe ratări monumentale, Argentina a reușit să răstoarne scorul și să se califice în finala CM 2026. Lionel Scaloni a făcut schimbări excelente, iar cei care au marcat golurile remontadei au fost Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2).

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de Lionel Messi, care a avut din nou prestație fenomenală, Jude Bellingham a dezamăgit crunt în semifinala cu Argentina de la CM 2026. Messi a pasat la ambele goluri ale sud-americanilor, în timp ce mijlocașul lui Real Madrid a avut o evoluție șterasă. Atât el, cât și Harry Kane, cei doi golgheteri ai Angliei, fiecare cu câte 6 reușite, nu au amenințat deloc poarta lui Emiliano Martinez.