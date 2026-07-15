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Lionel Messi și Jude Bellingham s-au certat pe teren la Anglia – Argentina 1-2! Gestul de maidan de la finalul partidei. Imaginile care nu s-au văzut la TV. Video

Lionel Messi și Jude Bellingham au oferit imaginea serii la CM 2026. Cele două super-vedete s-au certat pe gazon la meciul din semifinale, Anglia - Argentina 1-2
Cristian Măciucă
16.07.2026 | 00:26
Lionel Messi si Jude Bellingham sau certat pe teren la Anglia Argentina 12 Gestul de maidan de la finalul partidei Imaginile care nu sau vazut la TV Video
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Lionel Messi și Jude Bellingham s-au certat pe teren la Anglia - Argentina 1-2! Imaginile care nu s-au văzut la TV. FOTO: hepta.ro
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Lionel Messi (39 de ani) și Jude Bellingham (23 de ani) au fost protagoniștii unui moment incredibil în timpul semifinalei Argentina – Anglia 2-1 de la CM 2026. Cele două vedete s-au certat pe teren. Imaginile nu au fost difuzate pe transmisia TV.

Lionel Messi vs. Jude Bellingham, ceartă pe teren la Anglia – Argentina 1-2

A fost război în toată regula la Atlanta, acolo unde a avut loc semifinala dintre Anglia și Argentina. „Pumele” s-au impus la capătul unui meci thriller, scor 2-1, și vor juca finala Cupei Mondiale pentru a doua ediție la rând. În timpul meciului, cele două staruri, Jude Bellingham și Lionel Messi au avut un schimb dur de replici.

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Contrele dintre „decarul” englez și „decarul” argentinian au avut loc când scorul încă era 0-0. Spiritele s-au încins după ce arbitrul american Ismail Elfath dictase un fault. În imagini se vede cum fotbalistul de la Real Madrid ar fi avut ultimul cuvânt, lăsându-l pe Leo Messi vizibil uimit de tupeul afișat de către adversarul său.

Jude Bellingham și-a exprimat frustrarea și după ultimul fluier al arbitrului. Jucătorul de la Real Madrid a făcut un gest extrem de urât la adresa unui jucător argentinian. În timp ce „pumele” celebrau calificarea în finala CM 2026, „decarul” englez s-a dus și i-a dat o palmă peste ceafă lui Valentin Barco (21 de ani), de la Strasbourg.

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Lionel Messi a câștigat duelul cu Jude Bellingham

Chiar dacă inițial duelul a părut că e câștigat de Jude Bellingham, mai ales că Anglia avut și 1-0 în meciul de la Atlanta, cel care, la final, a râs mai bine a fost octuplul Balon de Aur. Britanicii au condus cu 1-0 grație unui gol marcat de Anthony Gordon în minutul 55. Paradoxal, atunci a început declinul naționalei antrenate de Thomas Tuchel.

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Selecționerul german a băgat autobaza și a permis campioanei mondiale en-titre să vină peste careul lui Jordan Pickford. După mai multe ratări monumentale, Argentina a reușit să răstoarne scorul și să se califice în finala CM 2026. Lionel Scaloni a făcut schimbări excelente, iar cei care au marcat golurile remontadei au fost Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2).

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Spre deosebire de Lionel Messi, care a avut din nou prestație fenomenală, Jude Bellingham a dezamăgit crunt în semifinala cu Argentina de la CM 2026. Messi a pasat la ambele goluri ale sud-americanilor, în timp ce mijlocașul lui Real Madrid a avut o evoluție șterasă. Atât el, cât și Harry Kane, cei doi golgheteri ai Angliei, fiecare cu câte 6 reușite, nu au amenințat deloc poarta lui Emiliano Martinez.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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