Lionel Messi, tot mai aproape să renunțe la naționala Argentinei!

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Argentina a jucat finala Cupei Mondiale, pierdută în fața Spaniei, scor 0-1, după prelungiri. Campioana din 2022 a predat astfel coroana mondială către campioana Europei, care și-a trecut trofeul pentru a doua oară în palmares.

Argentina nu mai are niciun meci stabilit în 2026

și să mai joace doi ani pentru Inter Miami. Messi are 39 de ani și a evoluat în 207 meciuri pentru Argentina, în care a marcat 125 de goluri, în 21 de ani.

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Există un motiv destul de întemeiat pentru ca Messi să nu mai joace la națională. Argentina are un calendar sărac în perioada următoare și chiar dacă ar rămâne la echipa națională, căpitanul lui Inter Miami ar trebui să joace numai amicale.

Până la finalul acestui an, Argentina nu mai are programat niciun meci. E posibil ca Federația să contracteze două amicale în toamnă, dar deocamdată e incert, deoarece forul suprem de la Buenos Aires are probleme legate de scurgerea unor sume din banii primiți la alte meciuri de pregătire.

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Copa America e abia în 2028, iar Argentina este calificată direct

Următoarea competiție mare la care va participa Argentina este abia în 2028, când este Copa America. CONMEBOL nu a stabilit însă nici măcar țara gazdă a competiției, nici datele de disputare și nici câte echipe vor juca la turneul final. Argentina face parte însă din grupul celor zece formații calificate direct, deci fără preliminarii. Așadar, cel puțin până în 2028, fosta campioană mondială nu va avea niciun meci oficial.

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Mai mult decât atât, Argentina este co-gazdă la următoarea Cupă Mondială, cea din 2030. Argentina, Uruguay, Paraguay, Spania, Portugalia și Maroc sunt calificate direct, deci naționala lui Messi iar nu va juca în preliminariile, care teoretic, în America de Sud, ar trebui să înceapă în 2027.

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Dacă rămâne, ar juca doar amicale până la 41 de ani

În aceste condiții, dacă va rămâne la națională, e. Ceea ce la vârsta, palmaresul și uzura lui, nu face sens. Mai ales că la ora Copei America din 2028 el va avea 41 de ani, iar la Cupa Mondială din 2030 chiar 43 de ani. Borne care în mod normal, din punct de vedere fizic, nu-i vor mai permite să joace la un nivel înalt.