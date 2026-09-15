Sport

Lionel Messi ar putea avea adversari din SuperLiga la ultimul meci în tricoul naționalei Argentinei! Când va avea loc partida

Lionel Messi a fost convocat de Lionel Scaloni pentru următoarea acțiune a naționalei Argentinei și va disputa un ultim meci în tricoul Albiceleste. Pe gazon s-ar putea afla și fotbaliști din SuperLiga.
Bogdan Mariș
15.09.2026 | 23:22
Lionel Messi ar putea avea adversari din SuperLiga la ultimul meci in tricoul nationalei Argentinei Cand va avea loc partida
ULTIMA ORĂ
Lionel Messi (39 de ani) va disputa un ultim meci la naționala Argentinei, iar pe gazon s-ar putea afla și fotbaliști din SuperLiga. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Lionel Messi (39 de ani) și-a anunțat retragerea de la naționala Argentinei pe 31 august, însă ultimul său meci nu va fi finala Cupei Mondiale, pierdută contra Spaniei. Selecționerul Lionel Scaloni a anunțat lotul pentru cele 3 meciuri amicale pe care reprezentativa Albiceleste le va disputa în septembrie și octombrie, iar „decarul” ar urma să își ia adio de la națională în ultimul joc, contra Beninului.

Lionel Messi ar putea avea adversari din SuperLiga la ultimul meci în tricoul naționalei Argentinei

Argentina va disputa 3 meciuri amicale în următoarea pauză internațională, toate pe teren propriu. Primul dintre ele, cel contra Boliviei de pe 30 septembrie, se va disputa pe stadionul „Mario Alberto Kempes” din Cordoba, iar jocurile cu Burkina Faso (3 octombrie) și Benin (6 octombrie) vor avea loc pe Estadio Monumental din Buenos Aires.

ADVERTISEMENT

Lionel Messi ar urma să joace doar în meciul cu Benin, care va fi ultimul al său la echipa națională, iar pe teren s-ar putea afla și doi fotbaliști din SuperLiga României, Matteo Ahlinvi și David Kiki. Mijlocașul Farului are 27 de selecții și a fost convocat la acțiunea din martie a echipei naționale, în timp ce fundașul de la FC Voluntari, care a jucat în 52 de meciuri pentru Benin, a fost prezent în lot la Cupa Africii, care s-a disputat în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026.

Președintele Federației a anunțat convocarea lui Lionel Messi

Claudio Tapia, președintele Federației Argentiniene, a fost cel care a dezvăluit că Lionel Messi va fi convocat pentru un ultim meci. „Am decis să-l invităm pe cel mai bun jucător din lume, simbolul echipei noastre naționale, căpitanul nostru, Lionel Andres Messi, pentru a avea parte de un rămas bun pe care îl merită cu adevărat”, a spus oficialul.

ADVERTISEMENT
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de...
Digi24.ro
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală

Acesta a confirmat și faptul că la meci vor fi prezenți și toți campionii mondiali din 2022, „pentru ca, alături de familiile lor, să-l însoțească într-un meci care va fi de neuitat pentru toți suporterii echipei naționale, fiind martori la ‘ultimul dans’ al celui mai bun jucător din lume”.

ADVERTISEMENT
Tavi Popescu, dus la Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant? Gigi...
Digisport.ro
Tavi Popescu, dus la Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant? Gigi Becali, reacție-fulger la TV

Favoritul lui Gică Hagi a prins un transfer spectaculos la clubul din Serie...
Fanatik
Favoritul lui Gică Hagi a prins un transfer spectaculos la clubul din Serie A! A debutat la seniori când n-avea încă 14 ani
Gigi Becali, prima reacție despre scandalul uriaș în care ar fi implicat Tavi...
Fanatik
Gigi Becali, prima reacție despre scandalul uriaș în care ar fi implicat Tavi Popescu: „Nu-mi vine să cred!” Fotbalistul ar fi fost luat pe sus de Poliție după ce ar fi consumat gaz ilariant
Mihai Stoica dezvăluie ce se întâmplă cu Octavian Popescu: „E delicat, a intrat...
Fanatik
Mihai Stoica dezvăluie ce se întâmplă cu Octavian Popescu: „E delicat, a intrat într-un anturaj care nu i-a făcut bine”
Tags:
Parteneri
L-a lăsat fără reacție pe Bogdan Lobonț! 'Mi-a pus mâna în gât și...
iamsport.ro
L-a lăsat fără reacție pe Bogdan Lobonț! 'Mi-a pus mâna în gât și m-am blocat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!