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Lionel Messi (39 de ani) și-a anunțat retragerea de la naționala Argentinei pe 31 august, însă ultimul său meci nu va fi finala Cupei Mondiale, pierdută contra Spaniei. Selecționerul Lionel Scaloni a anunțat lotul pentru cele 3 meciuri amicale pe care reprezentativa Albiceleste le va disputa în septembrie și octombrie, iar „decarul” ar urma să își ia adio de la națională în ultimul joc, contra Beninului.

Lionel Messi ar putea avea adversari din SuperLiga la ultimul meci în tricoul naționalei Argentinei

Argentina va disputa 3 meciuri amicale în următoarea pauză internațională, toate pe teren propriu. Primul dintre ele, cel contra Boliviei de pe 30 septembrie, se va disputa pe stadionul „Mario Alberto Kempes” din Cordoba, iar jocurile cu Burkina Faso (3 octombrie) și Benin (6 octombrie) vor avea loc pe Estadio Monumental din Buenos Aires.

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ar urma să joace doar în meciul cu Benin, care va fi ultimul al său la echipa națională, iar pe teren s-ar putea afla și doi fotbaliști din SuperLiga României, Matteo Ahlinvi și David Kiki. Mijlocașul Farului are 27 de selecții și a fost convocat la acțiunea din martie a echipei naționale, în timp ce fundașul de la FC Voluntari, care a jucat în 52 de meciuri pentru Benin, a fost prezent în lot la Cupa Africii, care s-a disputat în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026.

Președintele Federației a anunțat convocarea lui Lionel Messi

Claudio Tapia, președintele Federației Argentiniene, a fost cel care a dezvăluit că va fi convocat pentru un ultim meci. „Am decis să-l invităm pe cel mai bun jucător din lume, simbolul echipei noastre naționale, căpitanul nostru, Lionel Andres Messi, pentru a avea parte de un rămas bun pe care îl merită cu adevărat”, a spus oficialul.

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Acesta a confirmat și faptul că la meci vor fi prezenți și toți campionii mondiali din 2022, „pentru ca, alături de familiile lor, să-l însoțească într-un meci care va fi de neuitat pentru toți suporterii echipei naționale, fiind martori la ‘ultimul dans’ al celui mai bun jucător din lume”.

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