Lionel Messi, urmărit din tribune de soție și cei trei copii la Iordania – Argentina 1-3, un nou meci în care a scris istorie. Antonela Roccuzzo a atras toate privirile la Dallas. Video

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Faza grupelor de la Campionatul Mondial a ajuns la final, iar acum iubitorii fotbalului de pretutindeni așteaptă cu sufletul la gură startul șaisprezecimilor. Din fericire pentru microbiști, următoarea parte a competiției va începe duminică, 28 iunie,

Lionel Messi, urmărit din tribune de soție și cei trei copii la Iordania – Argentina 1-3

Finalul grupelor a coincis cu o nouă victorie obținută de Argentina la Campionatul Mondial. Deținătorii trofeului s-au distrat în fața Iordaniei, reușind să se impună cu scorul de 3-1, în condițiile în care starul Lionel Messi a fost rezervă. Căpitanul argentinienilor a intrat pe parcursul reprizei secunde, reușind ulterior să înscrie al șaselea gol de la acest turneu final.

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Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a avut parte de o galerie pe măsură. Soția lui Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, a fost surprinsă la intrarea stadionului din Dallas alături de cei trei copii. Partenera argentinianului a întors toate privirile, în condițiile în care avea un tricou cu Argentina și o pereche de blugi inediți. Susținerea a dat roade, atacantul punctând superb în minutul 80,

🏟️🆕 ¡La familia Messi llega al estadio de Dallas para presenciar el cierre del grupo J de Argentina ante Jordania! 💣🇦🇷 Lionel Scaloni adelantó en la previa la SUPLENCIA de Leo Messi para este partido, con la Albiceleste ya clasificada como líder grupal 📹 — Carrusel Deportivo (@carrusel)

Lionel Messi, de neoprit la CM 2026

Ajuns la 39 de ani, Lionel Messi se prezintă într-o formă excelentă la Campionatul Mondial. Căpitanul argentinienilor a reușit să înscrie în toate partidele disputate până acum: trei goluri contra Algeriei, două goluri contra Austriei și un gol contra Iordaniei. În urma prestațiilor, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria turneelor finale mondiale, cu 19 goluri în 29 de partide.

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Totodată, , depășindu-i astfel pe Just Fontaine (1958) și Jairzinho (1970). Partidele în care a înscris Lionel Messi sunt următoarele: Australia, Olanda, Croația și Franța (2022) + Algeria, Austria și Iordania (2026).