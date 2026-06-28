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Lionel Messi, urmărit din tribune de soție și cei trei copii la Iordania – Argentina 1-3, un nou meci în care a scris istorie. Antonela Roccuzzo a atras toate privirile la Dallas. Video

Lionel Messi a fost urmărit din tribune de către soție și cei trei copii la Iordania - Argentina 1-3. Cum a apărut Antonella Roccuzzo la partida desfășurată în Dallas.
Iulian Stoica
28.06.2026 | 09:15
Lionel Messi urmarit din tribune de sotie si cei trei copii la Iordania Argentina 13 un nou meci in care a scris istorie Antonela Roccuzzo a atras toate privirile la Dallas Video
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Lionel Messi, urmărit din tribune de soție și cei trei copii la Iordania - Argentina 1-3, un nou meci în care a scris istorie. Foto: Colaj Fanatik
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Faza grupelor de la Campionatul Mondial a ajuns la final, iar acum iubitorii fotbalului de pretutindeni așteaptă cu sufletul la gură startul șaisprezecimilor. Din fericire pentru microbiști, următoarea parte a competiției va începe duminică, 28 iunie, cu meciul Africa de Sud – Canada. 

Lionel Messi, urmărit din tribune de soție și cei trei copii la Iordania – Argentina 1-3

Finalul grupelor a coincis cu o nouă victorie obținută de Argentina la Campionatul Mondial. Deținătorii trofeului s-au distrat în fața Iordaniei, reușind să se impună cu scorul de 3-1, în condițiile în care starul Lionel Messi a fost rezervă. Căpitanul argentinienilor a intrat pe parcursul reprizei secunde, reușind ulterior să înscrie al șaselea gol de la acest turneu final.

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Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a avut parte de o galerie pe măsură. Soția lui Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, a fost surprinsă la intrarea stadionului din Dallas alături de cei trei copii. Partenera argentinianului a întors toate privirile, în condițiile în care avea un tricou cu Argentina și o pereche de blugi inediți. Susținerea a dat roade, atacantul punctând superb în minutul 80, chiar sub ochii lui Istvan Kovacs.

Lionel Messi, de neoprit la CM 2026

Ajuns la 39 de ani, Lionel Messi se prezintă într-o formă excelentă la Campionatul Mondial. Căpitanul argentinienilor a reușit să înscrie în toate partidele disputate până acum: trei goluri contra Algeriei, două goluri contra Austriei și un gol contra Iordaniei. În urma prestațiilor, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria turneelor finale mondiale, cu 19 goluri în 29 de partide.

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Totodată, prin reușita din meciul cu Iordania a ajuns la șapte meciuri consecutive cu gol reușit la Campionatele Mondiale, depășindu-i astfel pe Just Fontaine (1958) și Jairzinho (1970). Partidele în care a înscris Lionel Messi sunt următoarele: Australia, Olanda, Croația și Franța (2022) + Algeria, Austria și Iordania (2026).

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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