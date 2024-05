Lionel Messi va avea ghete speciale la Copa America 2024! A purtat ceva asemănător la cel mai frumos gol al carierei!

Lionel Messi va purta ghete noi la , în SUA, între 20 iunie și 14 iulie. Argentina face parte din Grupa A, alături de Peru, Chile și Canada, la competiția care va fi transmisă la televisor și în România.

Inspirate după modelul care a generat golul senzațional din 2007

Adidas, brandul care îl încalță pe Messi de la începutul carierei și îl plătește cu 25 de milioane de dolari pe an, lansează modelul „El Retorno” („Întoarcerea”), un nume care vine din tranziția lui Messi de la Nemeziz înapoi la o gheată – X50 Speedflow – care se inspiră din ghetele F30 pe care le-a purtat la Barcelona în 2007.

Acelea au fost cele mai cunoscute ghete, care au „generat” legendarul gol marcat de Messi împotriva echipei Getafe, când a driblat tot ce i-a ieșit în cale, și care seamănă foarte mult cu „golul secolului” marcat de Diego Maradona împotriva Angliei la Cupa Mondială din 1986.

Messi, care va împlini 37 de ani luna viitoare, este așteptat să revină în echipa lui Inter Miami în acest weekend, în meciul cu DC United, după ce a lipsit etapa trecută, contra lui Orlando City, scor 0-0, în Conferința de Est a MLS.

Lionel Messi revine pe teren pentru Inter Miami. A lipsit în partida cu Orlando City, încheiată cu un egal alb

Fotbalistul lui Inter Miami are 10 goluri în acest sezon, la unul distanță de liderul golgheterilor din MLS, Luis Suarez, și a dat 12 pase de gol în acest sezon, fiind pe primul loc la acest capitol, în ierarhia campionatului de fotbal nord-american.

Messi s-a alăturat lui Inter Miami în vara anului trecut și are un salariu de bază de 10,4 milioane de dolari și o remunerație anuală de 20.446.667 de dolari, .

Această cifră acoperă suma pe care Messi o primește din contractul său cu MLS, care se încheie la finalul sezonului 2024- 2025. Forbes a estimat însă veniturile lui Messi din sponsorizări la 70 de milioane de dolari în ultimul an, astfel că argentinianul are un câștiga anual de aproximativ 90 de milioane de dolari.

Fără Messi pe teren, Inter Miami s-a menținut în fruntea clasamentului din MLS, dar Cincinnati s-a apropiat la un punct, având și un meci mai puțin disputat. DC United este o echipă de clasamentului, care îl are în atac pe belgianul Benteke, unul dintre golgheterii din MLS.

Fără Messi, Inter Miami este o echipă banală. A câștigat doar două din cele 13 partide în care argentinianul nu a jucat

Meciul de sâmbătă va reprezenta a doua confruntare dintre cele două formații în acest sezon regulat. Ultima dată, Inter Miami a obținut o victorie cu 3-1, în deplasare, în fața lui D.C, cu o dublă a lui Suárez și un gol al lui Campana.

În total, Inter Miami și D.C. United s-au confruntat de opt ori în sezonul regulat al MLS, cu un bilanț de două victorii, patru înfrângeri și două remize pentru Inter Miami.

Prezența lui Messi pe teren este considerată esențială pentru Inter Miami, deoarece fără el, echipa din Florida are un bilanț dezamăgitor. De la debutul lui la echipă, petrecut vara trecută, Inter are 2 victorii – 5 egaluri – 6 înfrângeri, în toate competițiile, când argentinianul nu a jucat, bilanț care o prezintă ca pe o formație banală.În schimb, cu Messi în echipă, Inter Miami are 15 victorii -7 egaluri -3 înfrângeri, situația fiind modificată radical.