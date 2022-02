Lionel Messi a ajutat-o pe PSG şi a plecat imediat la Barcelona! De ce a revenit în Catalonia. Video

PSG a trăit periculos în meciul cu Saint Etienne, câştigat cu 3-1, iar Lionel Messi a reuşit două pase de gol, la dubla lui Kylian Mbappe. Chiar dacă meciul s-a jucat sâmbătă seară, starul argentinian a plecat duminică dimineaţă spre Barcelona.

La primele ore ale dimineţii, pe aeroportul “Barcelona-El Prat” a fost agitaţie, după ce Lionel Messi a ajuns în Barcelona. Îmbrăcat în echipamentul lui PSG, fotbalistul de 34 de ani a fost filmat în timp ce era cu zâmbetul pe buze, semn că mereu se simte bine atunci când se întoarce în Catalonia.

Leo Messi wearing a psg jacket on the precious soil of Barcelona showing no respect for the city that made him

