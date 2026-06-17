Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: comparația care l-a umilit pe idolul Portugaliei. Singurul capitol la care CR7 a fost peste starul Argentinei

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La interval de doar 22 de ore, Cupa Mondială ne-a etalat prestațiile a patru legende ale fotbalului: Mbappe și Haaland au dat câte o dublă, Messi a dat hattrick, iar Ronaldo a fost zero barat. “Messia” a fost iarăși fenomenal, la debutul Argentinei la Mondialul unde își va apăra trofeul. Meciul „Messi contra Algeria” (scor final 3-0) a început în minutul 5, când piticul a urmărit perfect o pasă printre linii a lui Lautaro Martinez, a rămas singur cu portarul Zidane (da, e fiul acelui Zidane) și a înscris, după o fentă frumoasă din corp. Reluările au arătat însă un ofsaid de „o gheată”, așa că s-a anulat.

Lionel Messi l-a surclasat până acum pe Cristiano Ronaldo la Campionatul Mondial

Dar cel mai mare fotbalist din istoria fotbalului abia își începuse show-ul. Până la final, Messi a creat sau a finalizat practic toate fazele periculoase ale echipei sale: trei goluri (dintre care două superbe), o ocazie mare la o intervenție fantastică a portarului advers și o pasă de geniu care l-a lăsat singur cu portarul pe Alvarez. La fel ca la Mondialul trecut, fenomenalul argentinian și-a tras echipa după el și și-a ridicat toți coechipierii cu o prestație magică.

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De partea cealaltă, : un personaj singuratic și mai degrabă ignorat de colegi, care practic nu a existat pe teren și chiar i-a interzis lui Bruno șansa de a marca golul victoriei, când pur și simplu s-a băgat anapoda într-o combinație care nu-l viza, între Fernandes și Cancelo.

Cifrele confirmă ochiul: Messi peste tot, Ronaldo nicăieri

Dar haideți să nu credem neapărat ce ne spune înșelătorul ochi și să analizăm datele reci, adică cifrele comparative ale celor doi jucători. FANATIK a analizat cifrele Opta înregistrate de cele două mari vedete ale fotbalului internațional, iar diferențele ar putea fi catalogate chiar drept șocante din multe puncte de vedere

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Șuturi pe poartă: 4 Messi (dintre care 3 goluri și o paradă de excepție a portarului), 0 Ronaldo

Pase reușite: 30 Messi, 19 Ronaldo

Atingeri totale în meci: 57 Messi, 25 Ronaldo

Singurul capitol la care Cristiano Ronaldo a fost superior

Poate cea mai relevantă este această ultimă statistică, cea a atingerilor din timpul meciului, care arată foarte clar cât de prezent a fost Messi în jocul Argentinei (dar și cât de eficient, având în vedere cele trei reușite), respectiv cum Ronaldo a fost departe de acest lucru. Pe de altă parte,

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Aceeași poveste o spune și heatmap-ul celor doi de pe parcursul partidei, adică harta care arată unde anume au atins mingea cei doi fotbaliști, dar și ce au făcut cu ea.

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Dacă vă uitați atent pe hărțile celor doi, sesizați două lucruri:

1. (cel mai evident) Messi a acoperit practic jumătate de teren, pe parcursul meciului cu Algeria, în timp ce Ronaldo abia dacă apare pe hartă.

2. (cel mai relevant) Ronaldo nu doar că a atins mingea de puține ori, dar a făcut-o și fără folos. Pe harta lui Messi vedeți practic o bandă galbenă/verzuie care se întinde de la centrul terenului până în zona liniei de careului mare. Asta înseamnă că argentinianul nu doar a atins mingea, ci a și plecat în dribling cu ea, către poartă, și a creat constant pericol în careul advers. De partea cealaltă, la Ronaldo, vedem ceea ce seamănă mai degrabă cu heatmap-ul unui jucător de la „old boys”: fără progresii, fără sprinturi, fără să își ajute echipa cu adevărat. Dar asta e deja o poveste veche la Ronaldo.

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Se confirmă până acum diferențele din ultimii ani dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo la turneele finale

Faptul că în primul meci al Portugaliei de la Cupa Mondială 2026 nu e deloc o noutate pentru portughez. A fost la fel de inexistent și la cele două turnee finale anterioare: Ronaldo nu a marcat în ultimele 10 meciuri consecutive de la turneele finale ale Naționalei sale (unul deocamdată în America, 5 la ultimul Euro, 4 la ultimul Mondial). Ca să găsim o contribuție la gol a lui Ronaldo pentru echipa sa trebuie să mergem până la debutul contra Ghanei de la CM 2022 (3-2), când Cristiano a marcat… din penalty.

Cât despre contribuțiile la gol ale lui Messi, acestea spun povestea unui supraom. La finalul meciului cu Algeria, argentinianul a devenit fotbalistul cu cele mai multe contribuții la goluri din istoria „mondialelor” (16 goluri, 8 pase de gol). În ceea ce privește strict golurile marcate la Mondiale, Messi a început meciul cu Algeria de pe poziția a șasea în clasamentul marcatorilor all-time. În fața lui erau Klose (16), Ronaldo brazilianul (15), Gerd Muller (14) și Mbappe (14). Dar, după hattrick-ul cu Algeria, Messi i-a depășit pe ultimii cinci și l-a egalat pe Miro Klose.

Ținând cont că Argentina este practic deja calificată mai departe, este deja clar că pentru Messi și campionii mondiali mai urmează cel puțin alte trei meciuri la acest turneu. Dacă va fi la fel de prezent și de eficient și în acelea, micuțul „Messiah” are toate șansele să stabilească un „record mondial” imposibil de egalat în decursul vieților noastre. Și, desigur, să tranșeze definitiv discuția „cine a fost cel mai mare al tuturor timpurilor”.