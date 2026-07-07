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Lionel Scaloni a stat doar 7 secunde la flash-interviu după calificarea în sferturile de finală! Ce a apucat să spună, printre lacrimi, selecționerul Argentinei

Argentina a reușit să se califice în sferturile de finală după o revenire istorică în fața Egiptului! Selecționerul Lionel Scaloni nu și-a putut stăpâni emoțiile și a stat doar 7 secunde în fața camerelor la flash-interviu
Ciprian Păvăleanu
07.07.2026 | 23:36
Lionel Scaloni a stat doar 7 secunde la flashinterviu dupa calificarea in sferturile de finala Ce a apucat sa spuna printre lacrimi selectionerul Argentinei
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Lionel Scaloni a stat doar 7 secunde în fața camerelor la flash-interviu. Foto: Profimedia
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Lionel Scaloni (48 de ani) a făcut încă un pas important cu Argentina spre un nou titlu mondial. Chiar dacă sud-americanii nu au avut niciun adversar complicat până acum, meciurile au fost trăite la o intensitate maximă, iar sud-americanii au avut probleme contra naționalelor din Capul Verde și Egipt. După partida contra naționalei lui Salah, în care a fost la un pas de eliminare, Scaloni a izbucnit în lacrimi și nu a putut oferi declarații la flash-interviu.

Lionel Scaloni a stat doar 7 secunde la flash-interviu

Deși după finalizarea fazei grupelor părea că Argentina are drumul bătătorit până în faza sferturilor de finală, realitatea din teren a arătat că lucrurile nu au stat chiar așa. Sud-americanilor le-a trecut glonțul pe la ureche atât contra Capului Verde, cât și contra Egiptului.

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După remontada incredibilă împotriva egiptenilor, selecționerul Lionel Scaloni a refulat de emoție și a plâns timp de minute în șir, motiv pentru care a reușit să ofere o declarație de doar 7 secunde la finalul meciului: „Nici măcar nu pot să ridic privirea, îmi pare rău, sunt copleșit de emoție. Ce echipă de jucători, frate! Trebuie să plec, mă scuzați”, a transmis el.

Prima reacție a lui Enzo Fernandez, marcatorul golului victoriei pentru Argentina

Condusă la două goluri diferență cu 15 minute înainte de final, Argentina a reușit să întoarcă scorul prin golurile lui Romero, Messi și Enzo Fernandez. Mijlocașul lui Chelsea a marcat golul victoriei, iar la final s-a arătat entuziasmat de spiritul echipei sale.

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„Tânjeam după acest gol de trei ani, încă de pe vremea Qatarului. Suntem un grup unit în fața adversității. Mulțumesc tuturor. Cred că mi-a venit ideea în ultimul minut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, care îmi dă putere. Suntem încă în viață. Aceasta este Argentina”, a spus Enzo Fernandez, potrivit as.com.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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