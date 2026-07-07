Lionel Scaloni a stat doar 7 secunde la flash-interviu după calificarea în sferturile de finală! Ce a apucat să spună, printre lacrimi, selecționerul Argentinei

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Lionel Scaloni (48 de ani) a făcut încă un pas important cu Argentina spre un nou titlu mondial. Chiar dacă sud-americanii nu au avut niciun adversar complicat până acum, meciurile au fost trăite la o intensitate maximă, iar sud-americanii au avut probleme contra naționalelor din Capul Verde și Egipt. După partida contra naționalei lui Salah, în care a fost la un pas de eliminare, Scaloni a izbucnit în lacrimi și nu a putut oferi declarații la flash-interviu.

Lionel Scaloni a stat doar 7 secunde la flash-interviu

Deși după finalizarea fazei grupelor părea că Argentina are drumul bătătorit până în faza sferturilor de finală, realitatea din teren a arătat că lucrurile nu au stat chiar așa. , cât și contra Egiptului.

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, selecționerul Lionel Scaloni a refulat de emoție și a plâns timp de minute în șir, motiv pentru care a reușit să ofere o declarație de doar 7 secunde la finalul meciului: „Nici măcar nu pot să ridic privirea, îmi pare rău, sunt copleșit de emoție. Ce echipă de jucători, frate! Trebuie să plec, mă scuzați”, a transmis el.

in lacrime dopo Argentina-Egitto: "Che gruppo di giocatori!" — FcInterNews.it (@FcInterNewsit)

Prima reacție a lui Enzo Fernandez, marcatorul golului victoriei pentru Argentina

Condusă la două goluri diferență cu 15 minute înainte de final, Argentina a reușit să întoarcă scorul prin golurile lui Romero, Messi și Enzo Fernandez. Mijlocașul lui Chelsea a marcat golul victoriei, iar la final s-a arătat entuziasmat de spiritul echipei sale.

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„Tânjeam după acest gol de trei ani, încă de pe vremea Qatarului. Suntem un grup unit în fața adversității. Mulțumesc tuturor. Cred că mi-a venit ideea în ultimul minut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, care îmi dă putere. Suntem încă în viață. Aceasta este Argentina”, a spus Enzo Fernandez, potrivit