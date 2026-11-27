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. Mai mult, tot el a stat pe banca ”biancoceleștilor” în drumul spre marele trofeu, adjudecat cu patru ani mai devreme, în Qatar. Atunci, Argentina s-a impus împotriva Franței, la penalty-uri.

Lionel Scaloni s-a calificat la Cupa Mondială de Ciclism

Cu mult timp înaintea următorului turneu final, selecționerul Argentinei și-a îndreptat atenția către un alt sport. Lionel Scaloni practică ciclismul, iar rezultatele sale sunt unele admirabile. Sud-americanul a participat la cursa Gran Fondo Siete Lagos, din Patagonia, reușind să se claseze pe poziția a treia din 179.

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Evenimentul s-a desfășurat la San Martín de los Andes de Villa La Angostura, pe Drumul Național 40. Lionel Scaloni a purtat tricoul cu numărul 887 și a terminat pe locul 3 la categoria sa de vârstă. Performanța selecționerului Argentinei l-a clasat pe locul 40 în clasamentul general și i-a garantat calificarea la Campionatele Mondiale Gran Fondo din 2027.

Cursa internațională este programată în Franța, unde se vor desfășura Campionatele Mondiale UCI Gran Fondo. Evenimentul mondial se va desfășura în perioada 22-24 august 2027. Programul competiției cuprinde o cursă principală de 115 kilometri, cu o diferență de nivel de peste 3.200 de metri.

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Lionel Scaloni a cochetat cu ciclismul după ce s-a retras din cariera de fotbalist

Actualul antrenor al Argentinei a avut o carieră importantă ca jucător, în fotbal. Lionel Scaloni a debutat la echipa din țara natală Newell’s Old Boys și s-a consacrat în Europa la Deportivo La Coruna. Fundașul dreapta a făcut parte din echipa legendară a trupei iberice, ce a câștigat La Liga în 2000. Ulterior, a evoluat pentru West Ham, Lazio, Racing Santander și Mallorca. Scaloni s-a retras din activitate în 2015, de la Atalanta.

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După aventura de pe Stadio Atleti Azzurri d’Italia, a luat naștere pasiunea lui Scaloni pentru ciclism: ”De când am încetat să joc fotbal, sunt pasionat de ciclism. Mă antrenez o oră și jumătate în fiecare zi”, conform . Astfel, s-a antrenat în paralel cu cariera sa de tehnician. În sezonul 2016-2017, a fost antrenor secund al Sevillei. Ulterior, în iunie 2017, a fost cooptat, pe același post, la naționala Argentinei.

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Prima aventură ca antrenor principal a lui Lionel Scaloni a avut loc la reprezentativa de tineret a ”biancoceleștilor”. Selecționerul a pregătit timp de 6 meciuri selecționata U20, timp în care a câștigat 5 partide și a pierdut un singur duel, contra Indiei U20. Din august 2018, .