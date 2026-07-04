Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Lionel Scaloni, extrem de tensionat la Argentina – Capul Verde! Cum a reacționat la golul izbăvirii și de ce i-a luat tare pe jurnaliști. Video

Lionel Scaloni era să o comită la meciul cu numărul 100 pe banca naționalei Argentinei, contra Capului Verde! Cum a fost surprins la golul decisiv din prelungiri și ce a declarat la final
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.07.2026 | 06:53
Lionel Scaloni extrem de tensionat la Argentina Capul Verde Cum a reactionat la golul izbavirii si de ce ia luat tare pe jurnalisti Video
ULTIMA ORĂ
Lionel Scaloni și Messi după Argentina - Capul Verde. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Lionel Scaloni (48 de ani) a fost extrem de emoționat în timpul meciului Argentina – Insulele Capului Verde din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial, disputat la Miami. Pe bună dreptate, întrucât, la partida cu numărul 100 pentru el ca selecționer al naționalei sud-americane, Messi și coechipierii au fost aproape de o rușine istorică și au avut nevoie de prelungiri pentru a se impune în final, scor 3-2.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Lionel Scaloni, carusel de emoții la Argentina – Capul Verde

La golul izbăvitor, marcat în minutul 111 după o centrare din corner furnizată de Messi și o minge trimisă de Cristian Romero și deviată în propria poartă de Borges, antrenorul a fost surprins pe marginea terenului având un gest extrem de sugestiv în contextul dat. Nu s-a bucurat, în schimb și-a dus mâna la ochi, în semn de descătușare. (AICI VIDEO) 

ADVERTISEMENT

Ulterior, a părut destul de tensionat și la declarații și la un moment dat le-a reproșat jurnaliștilor argentinieni că s-au grăbit să spună că naționala lor a ajuns pe partea mai ușoară a tabloului fazelor eliminatorii de la Mondial, iar acum, în viziunea lui, s-a demonstrat că lucrurile nu ar sta deloc așa. „Vă amintiți când îmi spuneați că am ajuns pe partea mai ușoară a tabloului? Sper că acum v-ați convins că nu există adversari facili. Îi felicit pe cei din Capul Verde, știam deja că sunt o echipă puternică și greu de învins. Am suferit mult, dar cred că am meritat victoria. Asta nu diminuează însă prestația excelentă a adversarului. Ceea ce rețin este faptul că această echipă nu renunță niciodată.

Îmi aduc aminte de prelungirile de la Cupa Mondială din Qatar: echipa a continuat să atace și atunci, la fel cum a făcut-o și acum. Jucătorii au terminat epuizați, dar acesta este un lucru pozitiv. Sper că acum v-ați convins că nu există adversari ușori”, a spus Lionel Scaloni la finalul meciului Argentina – Insulele Capului Verde, citat de TyC Sports. 

ADVERTISEMENT
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa...
Digi24.ro
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO

Ce l-a impresionat pe Lionel Scaloni la naționala Capului Verde

De asemenea, selecționerul Argentinei a mai vorbit în mod special și despre golul de 2-2 marcat de adversari în acest meci, în minutul 103 prin Lopes Cabral, unul cu adevărat de excepție: „Golul pe care l-au înscris pentru 2-2 a fost unul incredibil. Chiar dacă știam că acel jucător este capabil de asemenea execuții, ceea ce a făcut a fost extraordinar. Eu sunt o persoană precaută și, pentru o clipă, m-am gândit că totul s-a terminat pentru noi și că nu vom mai reuși să revenim.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială

Încercam să par mai liniștit decât eram în realitate. Avem doar trei zile și jumătate de odihnă. Exact atunci când ai cea mai mare nevoie de recuperare, ai cel mai puțin timp la dispoziție. Este greu de înțeles. Programul ar fi trebuit construit astfel încât intensitatea să crească treptat”. 

ADVERTISEMENT

Eurogolul reușit de Lopes Cabral în Argentina – Capul Verde

2.15 este acum cota BETANO pentru pronosticul „Lionel Messi câștigă titlul de golgheter la Campionatul Mondial”
Lionel Messi, dezamăgit după Argentina – Capul Verde! Ce le-a reproșat colegilor săi
Fanatik
Lionel Messi, dezamăgit după Argentina – Capul Verde! Ce le-a reproșat colegilor săi
Care este, de fapt, motivul pentru care Connor McGregor a acceptat să revină...
Fanatik
Care este, de fapt, motivul pentru care Connor McGregor a acceptat să revină în UFC după o pauză de cinci ani
Inevitabil! Lionel Messi a marcat din nou la Mondial: s-a distanțat de Mbappe,...
Fanatik
Inevitabil! Lionel Messi a marcat din nou la Mondial: s-a distanțat de Mbappe, l-a depășit pe Maradona și a stabilit noi recorduri!
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Radu Banciu, uluit: 'Cum Dumnezeu, bă?'
iamsport.ro
Radu Banciu, uluit: 'Cum Dumnezeu, bă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!