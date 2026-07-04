Lionel Scaloni, extrem de tensionat la Argentina – Capul Verde! Cum a reacționat la golul izbăvirii și de ce i-a luat tare pe jurnaliști. Video

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Lionel Scaloni (48 de ani) a fost extrem de emoționat în timpul meciului Argentina – Insulele Capului Verde din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial, disputat la Miami. Pe bună dreptate, întrucât, la partida cu numărul 100 pentru el ca selecționer al naționalei sud-americane, Messi și coechipierii au fost aproape de o rușine istorică și au avut nevoie de prelungiri pentru a se impune în final, scor 3-2.

Lionel Scaloni, carusel de emoții la Argentina – Capul Verde

La golul izbăvitor, marcat în minutul 111 după o centrare din corner furnizată de Messi și o minge trimisă de Cristian Romero și deviată în propria poartă de Borges, antrenorul a fost surprins pe marginea terenului având un gest extrem de sugestiv în contextul dat. Nu s-a bucurat, în schimb și-a dus mâna la ochi, în semn de descătușare.

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Ulterior, a părut destul de tensionat și la declarații și la un moment dat le-a reproșat jurnaliștilor argentinieni că s-au grăbit să spună că naționala lor a ajuns pe , iar acum, în viziunea lui, s-a demonstrat că lucrurile nu ar sta deloc așa. „Vă amintiți când îmi spuneați că am ajuns pe partea mai ușoară a tabloului? Sper că acum v-ați convins că nu există adversari facili. Îi felicit pe cei din Capul Verde, știam deja că sunt o echipă puternică și greu de învins. Am suferit mult, dar cred că am meritat victoria. Asta nu diminuează însă prestația excelentă a adversarului. Ceea ce rețin este faptul că această echipă nu renunță niciodată.

Îmi aduc aminte de prelungirile de la Cupa Mondială din Qatar: echipa a continuat să atace și atunci, la fel cum a făcut-o și acum. Jucătorii au terminat epuizați, dar acesta este un lucru pozitiv. Sper că acum v-ați convins că nu există adversari ușori”, a spus Lionel Scaloni la finalul meciului , citat de

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Ce l-a impresionat pe Lionel Scaloni la naționala Capului Verde

De asemenea, selecționerul Argentinei a mai vorbit în mod special și despre golul de 2-2 marcat de adversari în acest meci, în minutul 103 prin Lopes Cabral, unul cu adevărat de excepție: „Golul pe care l-au înscris pentru 2-2 a fost unul incredibil. Chiar dacă știam că acel jucător este capabil de asemenea execuții, ceea ce a făcut a fost extraordinar. Eu sunt o persoană precaută și, pentru o clipă, m-am gândit că totul s-a terminat pentru noi și că nu vom mai reuși să revenim.

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Încercam să par mai liniștit decât eram în realitate. Avem doar trei zile și jumătate de odihnă. Exact atunci când ai cea mai mare nevoie de recuperare, ai cel mai puțin timp la dispoziție. Este greu de înțeles. Programul ar fi trebuit construit astfel încât intensitatea să crească treptat”.

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Eurogolul reușit de Lopes Cabral în Argentina – Capul Verde