Lionel Scaloni, OUT de pe banca tehnică a Argentinei? A plecat în lacrimi din conferința de presă

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Spania a scris istorie învingând Argentina în finala CM 2026. După meci, Lionel Scaloni a vorbit despre viitorul său pe banca tehnică a sud-americanilor. Ce a spus selecționerul în vârstă de 48 de ani.

Lionel Scaloni, copleșit de emoții după ce Argentina a pierdut în finala CM 2026

Final de poveste la CM 2026. Spania și Argentina s-au duelat în marea finală de pe MetLife Stadium, duminică, 19 iulie.

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După meci, emoțiile au fost puternice în tabăra argentinienilor. Mai mult, selecționerul , și-a asumat eșecul suferit în ultimul act al competiției care s-a desfășurat în SUA, Mexic și Canada.

„Recunoștință eternă pentru acești băieți care au luptat până la final. Păstrez în suflet ceea ce au făcut și faptul că am ajuns până aici. Valorează enorm. Suntem mari atât în victorie, cât și în înfrângere; am demonstrat că știm și să pierdem. Îmi asum lucrurile, dar asta nu înseamnă că trebuie să uităm ce am făcut ca să ajungem până aici. Țării trebuie să-i spunem că am dat totul.

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Este un exemplu extraordinar pentru oamenii și pentru țara noastră. Se mai și pierde, așa e. Eu îmi amintesc de cei care termină pe locul doi, pentru că este extrem de greu să ajungi până aici. Desigur, ne-ar fi plăcut să câștigăm. Nu simt decât recunoștință. Poți juca bine sau rău, dar când dai tot ce ai, este foarte greu să ți se reproșeze ceva”, a declarat Lionel Scaloni, citat de

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Lionel Scaloni, pe picior de plecare de la naționala Argentinei

Antrenorul lui Lionel Messi la echipa națională a vorbit și despre postul său. Contractul său este scadent în luna decembrie a acestui an, iar acum a transmis ce gânduri are în legătură cu viitorul său alături de „Albiceleste”. „Voi vorbi cu președintele. Am o idee despre ce aș vrea să fac. Îmi voi încheia contractul și simt nevoia, nu știu dacă se poate face ceva atât de mare. Trebuie să discutăm despre asta. Aveți răbdare cu mine, nu știu dacă pot continua!”, a mai spus Lionel Scaloni.

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