„Lipsă de maturitate!”. Adrian Mutu, analiză la sânge a lui Drăguș înainte de FCSB – Corvinul

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Denis Drăguș (27 de ani) a revenit din accidentare, însă nu a prins foarte multe minute înainte de meciurile echipei naționale. Adrian Mutu (47 de ani) este de părere că internaționalul român va fi o piesă importantă pentru FCSB în viitor, însă momentan trebuie să-și recapete forma fizică. Tocmai din această cauză „Briliantul” este de părere că atacantul roș-albaștrilor nu poate ajuta nici naționala lui Gică Hagi pentru meciurile din luna noiembrie.

Adrian Mutu crede în Denis Drăguș! Analiză riguroasă a atacantului de la FCSB

Denis Drăguș a venit ca un star în SuperLiga României. Nu doar ca impact, ci și ca efort financiar. Gigi Becali îi plătește 1 milion de euro anual fostului atacant al lui Trabzonspor, însă până acum nu s-a putut folosi de calitățile sale. El s-a accidentat încă de la primul meci ca titular, cel cu U Craiova, și

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FANATIK a aflat că , iar Mutu crede că Drăguș poate deveni cel mai periculos fotbalist din SuperLiga României dacă se va regla din punct de vedere fizic: „În ceea ce-l privește pe Drăguș, mie mi-a plăcut cum a intrat cu U Cluj. Ținând cont că are puține minute, el a arătat că are talent și eu cred că va deveni unul dintre cei mai puternici jucători din SuperLiga, atunci când va fi într-o formă bună din punct de vedere fizic.

Nu este neapărat un lucru negativ că vine să atingă mingea la centru. El a intrat ca un număr 10. Practic, trebuia să acopere o mare parte din teren, trebuia să iasă la joc, să atingă mingea, să caute spații, să creeze superiorități în benzi. Asta face parte din fișa postului. Că el se mișcă mai mult decât trebuie, asta este din dorința de a demonstra. Are poftă de fotbal, pentru că nu este într-o formă sportivă extraordinară. Eu nu aș pune accent pe aceste lucruri.

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Poate să aibă și efect negativ, iar asta dovedește o lipsă de maturitate fotbalistică. Trebuie să știi să-ți aștepți momentul. Așa făceam și eu. În momentul când stăteam, nu aveam răbdarea să ajungă mingea la mine, așa cum o făceam pe sfârșitul carierei, când anticipam când și unde va veni mingea. El nu are răbdarea aia necesară. Nu este încă matur fotbalistic ca să se gândească așa. Eu i-am spus lui Gigi că mai are nevoie de timp, mai ales ca să-și recapete forma fizică”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

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Denis Drăguș nu poate ajuta naționala lui Gică Hagi

România mai are de disputat două meciuri în UEFA Nations League, unul cu Polonia și unul cu Bosnia & Herțegovina. Pentru „tricolorii” lui Gică Hagi ar fi de preferat să evite ultima poziție, însă aceasta este o misiune dificilă, mai ales după ce la ultima acțiune România a pierdut 4 din 4 meciuri.

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Deși a revenit din accidentare, Adi Mutu crede că o eventuală convocare a lui Denis Drăguș nu ar ajuta cu nimic naționala. În opinia sa, Gică Hagi ar trebui să se axeze pe alți atacanți pentru această acțiune, iar Drăguș poate redeveni o soluție începând cu următoarele meciuri: „Poți să vii să atingi mingea la mijlocul terenului, dar să nu exagerezi. Dacă-și cere mingea prea departe de poartă și exagerează în dribling, atunci îi poate dăuna. Eu sunt de acord că putem vorbi despre el din ianuarie încolo. El nu este în formă, se vede din mișcările lui. Cred că nu ar putea ajuta prea mult echipa națională. Dacă nu ai formă fizică, cum poți să crezi că ai putea juca la nivel internațional. Depinde ce vrei să faci cu el. Dacă vrei să-l ajuți… Gică mai are asta, dar nu știu dacă este corect. Are un singur meci! Nu este de convocat, clar. Nici măcar un meci nu are, are doar 30 de minute”, a mai spus Adrian Mutu.