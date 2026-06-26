Lipsește de la Wimbledon! Fostul număr 1 mondial diagnosticat cu o boală incurabilă

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Chris Evert, fost lider mondial în tenisul feminin, acum în vârstă de 71 de ani, a suferit o nouă recidivă a cancerului ovarian, depistat pentru prima dată în ianuarie 2022. Legenda tenisului va începe din nou şedinţele de chimioterapie.

Chris Evert are din nou cancer ovarian

„Am decis să dau dovadă de deschidere şi onestitate în ceea ce priveşte evoluţia stării mele de sănătate”, a spus ea, după ce a aflat teribila veste. Diagnosticată pentru prima dată în ianuarie 2022, câştigătoarea a 18 titluri de Grand Slam la simplu, suferise deja o recidivă în decembrie 2023.

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„Am suferit deja o intervenţie chirurgicală, prima etapă a tratamentului şi a recuperării mele, şi voi începe chimioterapia în următoarele săptămâni”, a declarat americanca în vârstă de 71 de ani.

„Prin urmare, nu voi fi prezentă la turneul de la Wimbledon în acest an şi îmi voi suspenda angajamentele profesionale în următoarele luni pentru a mă concentra asupra sănătăţii mele”, a mai adăugat ea.

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Sora fostei mari sportive a murit din cauza bolii

Sora mai mică a legendei tenisului, Jeanne Evert Dubin, a decedat din cauza aceleiaşi boli în februarie 2020, la vârsta de 62 de ani. „Cancerul ovarian este o boală implacabilă, dar rămân optimistă şi hotărâtă să duc această luptă mai departe”, a scris Chris Evert pe rețelele sociale, înainte de a le mulţumi echipei sale medicale şi celor apropiaţi.

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„Prietena mea Chrissie este o adevărată campioană şi, ca atare, va învinge din nou acest monstru. Suntem cu toţii alături de tine din toată inima şi ştim că vei reuşi încă o dată să scapi de cancer”, a comentat Martina Navratilova.

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Navratilova a avut și ea cancer

Și ea o fostă mare campioană a anilor 1970 şi 1980, La rândul ei, Martina a trebuit să lupte în 2023 împotriva cumplitei boli.

Organizatorii au anunțat și valoarea premiilor pentru ediția din acest an. Grand Slam-ul londonez va avea un fond total de premiere de 74 de milioane de euro, cu 20% mai mare decât în 2025. Campionii vor încasa cecuri de peste 4 milioane de euro.