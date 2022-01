Lira sterlină a atins o valoare record față de euro. A ajuns la maximul anterior pandemiei

Lira sterlină a impresionat, marți, 11 ianuarie 2022. A fost cu mult în avans față de euro, dar și față de principalele monede de circulație internațională, respectiv dolarul american sau francul elvețian.

Concret, marți, lira sterlină a urcat cu 0,1% faţă de euro, la 83,35 pence. Totodată, a însumat o creștere cu 0,2%, la 1,3611 dolari, față de dolarul american, oscilând, așadar, în jurul unui maxim nivel din 4 noiembrie. Atunci, lira s-a depreciat cu 1,5%.

Cum vrea Banca Angliei să susțină lira sterlină

Totul se întâmplă în contextul în care investitorii au așteptări ca Banca Angliei să majoreze ratele dobânzilor cu 0,25% în februarie.

Un analist la Commerzbank, You-Na Park-Heger, a declarat că prin demersul majorării ratei dobânzilor, Banca Angliei susţine lira sterlină.

Sunt temeri că euro ar putea depăși leul în 2022

Dincolo de euro reprezintă în continuare o amenințare pentru moneda noastră națională, leul. Analiștii economici sunt de părere că această monedă ar putea ajunge în noul an de la 4,95 lei la valoarea de 4, 99 lei.

”Cresterea economica foarte ridicata e de inteles intr-un tablou mai larg: poate fi aceasta mentinuta indelungat, sau vine cu pretul unor debalansari poate mai putin vizibile, dar care vor influenta, in timp, traseul posibil al economiei?

Dupa un avans de 5.7% in 2021, estimarile noastre vizeaza un salt de 5.1% in 2022 si unul de 4.5% in 2023.Privind spre deficitul bugetar, si spre cel comercial, la niveluri ridicate (chiar dinainte de pandemie), putem vorbi deschis despre o crestere a poverii datoriei publice, pe un trend care necesita atentie serioasa”, a declarat Claudiu Cazacu, consulting strategist la XTB Romania.

Între timp, , Banca Națională a României (BNR) a majorat dobânda cheie cu 25 puncte de bază, ajungând la 2% pe an. Acest fapt înseamnă că se scumpesc creditele.

Cei 2% i-au impresionar și pe analiști, care se așteptau la o majorare cu cel mult 0,5 puncte procentuale. Dobânda de referință este folosită de organizați din sistemul economic, bănci sau companii. Iată o parte dintre explicațiile BNR pentru acțiunea sa.

”Rata anuală a inflației a urcat la 7,94 la sută în octombrie 2021, de la 6,29 la sută în septembrie, iar în noiembrie a scăzut la 7,80 la sută, sub impactul plafonării și compensării prețurilor la energia electrică și gazele naturale pentru populație, depășind ușor la finele celor două luni din trimestrul IV nivelul prognozat. Creșterea ei a continuat să fie determinată în principal de componente exogene ale IPC, influențele majore venind, în acest interval, mai cu seamă din scumpirea consistentă a combustibililor, pe seama categoriei non-benzină și motorină, și într-o mai mică măsură din majorarea prețurilor LFO.

Rata anuală a inflației CORE2 ajustat a continuat să crească ceva mai alert decât s-a anticipat, mărindu-se de la 3,6 la sută în septembrie, la 4,0 la sută în octombrie și la 4,3 la sută în noiembrie. Evoluția reflectă efectele creșterii ample a cotațiilor mărfurilor agroalimentare și a costurilor cu energia și transportul, precum și influențele blocajelor persistente în lanțurile de producție și aprovizionare, alături de cele venind din măsuri de protecție contra infecției cu coronavirus, toate potențate de așteptările inflaționiste pe termen scurt tot mai ridicate.

Rata medie anuală a inflației IPC și cea calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum s-au mărit în noiembrie la 4,5 la sută și la 3,7 la sută, de la 3,6 la sută, respectiv 2,9 la sută în luna septembrie 2021”, potrivit