Lisav Eissat a comis penalty spre finalul meciului Bristol City – Portsmouth! Cum s-a încheiat partida

ADVERTISEMENT

Echipa lui Lisav Eissat (21 de ani), Bristol City, a obținut prima victorie din noul sezon, 2-1 contra lui Portsmouth în etapa a 3-a din Championship. Reușita oaspeților a sosit aproape de finalul jocului, dintr-o lovitură de la 11 metri acordată după un fault comis de internaționalul român.

Lisav Eissat a comis penalty în Bristol City – Portsmouth 2-1

Bristol City a deschis scorul în minutul 31 al partidei cu Portsmouth, prin elvețianul Lorent Tolaj, care a marcat cu o execuție frumoasă din demi-voleu. Gazdele și-au dublat avantajul în partea secundă, după ce Jason Knight a înscris cu o lovitură de cap. Scorul final s-a stabilit cu puțin timp înainte de ultimul fluier al arbitrului.

ADVERTISEMENT

Sârbul Marezi a căzut în careu după un duel cu Lisav Eissat, iar „centralul” a arătat punctul de la 11 metri. Decizia nu a părut a fi una foarte clară, însă în divizia secundă engleză nu există VAR, așadar oaspeții au beneficiat de un penalty. Același Marezi a reușit să înscrie, dar Portsmouth nu a mai avut timp să egaleze, iar Bristol City a obținut primul succes al stagiunii.

a primit nota 6.4 din partea site-ului , ratingul fiind afectat puternic de faza din finalul partidei. Fundașul român a avut un procentaj al paselor corecte de 84% (27 din 32), a câștigat toate cele 4 dueluri aeriene în care a fost implicat, însă le-a pierdut pe toate cele 5 disputate la nivelul gazonului.

ADVERTISEMENT

Andrei Coubiș, „uitat” pe bancă de antrenorul lui Lincoln

Tot sâmbătă a evoluat în cadrul etapei 3 din Championship și Lincoln City, echipa la care joacă Andrei Coubiș. Nou-promovata a produs surpriza și s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Bolton Wanderers, după un gol marcat de Ben House în minutul 66, însă fundașul român a fost lăsat pe bancă de antrenorul Tom Shaw.

ADVERTISEMENT

. În următoarea etapă din Championship, Lincoln City va evolua pe teren propriu contra lui Blackburn, iar Bristol City va juca în deplasare împotriva lui Preston North End. Ambele partide vor avea loc marți, 1 septembrie, de la ora 21:45.