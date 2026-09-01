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Lisav Eissat (21 de ani), internaționalul român de origine israeliană, a reușit să marcheze primul său gol de la transferul în Anglia. Titular în meciul Preston North End – Bristol City, fundașul central a înscris pentru 2-1 pentru oaspeți în minutul 79 cu o lovitură superbă de cap după o lovitură liberă executată de undeva din partea dreaptă.

Lisav Eissat, gol superb în Preston North End – Bristol City 1-3 din Championship, liga a doua din Anglia

Reușita sa i-a dus pur și simplu în extaz pe suporterii lui Bristol City care au făcut deplasarea pentru a asista la această partidă. Ulterior, în minutul 85, oaspeții au reușit să puncteze din nou, dar golul a fost la scurt timp anulat pe motiv de fault în atac comis chiar de către Eissat. În cele din urmă însă, echipa românului tot a dus scorul la 3-1.

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S-a întâmplat imediat după acel moment, mai exact în minutul 86, când a marcat Ballard. Nu s-a mai înscris până la final, astfel încât Bristol City s-a impus pe terenul lui Preston North End cu scorul de 3-1 în acest meci contând pentru etapa cu numărul 4 din acest sezon de Championship, liga a doua din Anglia.

goal, Eissat — TheFootballZone (@football_t69515)

Eissat!!! 🎉🎉🎉 — Emmsey 🌙☀️ (@Emzy_17)

Lisav Eissat, cel mai bun jucător de pe teren

a fost chiar integralist în această partidă. În analiza făcută de Flashscore, internaționalul român a primit chiar cea mai mare notă dintre toți jucătorii intrați pe teren în acest meci, mai exact 8.5. De asemenea, și în viziunea celor de la Sofascore tot fundașul central a fost cel mai bun de pe teren, cu o notă de 8.2.

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Statisticile lui Lisav Eissat din Preston North End – Bristol City

Minute jucate – 90

Goluri – 1

Pase decisive – 0

Goluri așteptate – 0.03

Șuturi așteptate pe poartă – 0.22

Pase decisive așteptate – 0.01

Pase precise – 52/57 (91%)

Ocazii create – 0

Șuturi pe poartă – 1

Șuturi pe lângă sau peste poartă – 0

Precizia șuturilor – 1/1 (100%)

Acțiuni defensive – 13

Atingeri de minge – 76

Atingeri în careul advers – 1

Pase în ultima treime – 5

Precizia paselor lungi – 8/11 (73%)

Deposedat – 0

Șuturi blocate – 1

Degajări în afara terenului – 9

Respingeri prin lovituri de cap – 6

Intercepții – 2

Recuperări – 7

Dueluri câștigate la sol – 1/5 (20%)

Dueluri aeriene câștigate – 3/3 (100%)

Faultat – 0

Faulturi – 3

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Cum s-a descurcat Andrei Coubiș în Lincoln City – Blackburn Rovers

Tot în Championship, Lincoln City, echipa lui (22 de ani), a jucat pe teren propriu cu Blackburn Rovers. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Fundașul central român a fost doar rezervă și a fost introdus pe teren abia în minutul 87, în locul lui Jefferies.