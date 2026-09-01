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Lisav Eissat a marcat primul gol în Anglia și i-a înnebunit pe fanii lui Bristol. Imagini colosale din tribune. Video

Lisav Eissat, erou în Anglia! Cum a marcat în meciul Preston North End - Bristol City și cum au sărbătorit fanii echipei sale în tribune. Imagini de senzație
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.09.2026 | 00:01
Lisav Eissat a marcat primul gol in Anglia si ia innebunit pe fanii lui Bristol Imagini colosale din tribune Video
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Lisav Eissat a marcat primul gol în Anglia și i-a înnebunit pe fanii lui Bristol. Foto: Facebook / Bristol City FC
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Lisav Eissat (21 de ani), internaționalul român de origine israeliană, a reușit să marcheze primul său gol de la transferul în Anglia. Titular în meciul Preston North End – Bristol City, fundașul central a înscris pentru 2-1 pentru oaspeți în minutul 79 cu o lovitură superbă de cap după o lovitură liberă executată de undeva din partea dreaptă.

Lisav Eissat, gol superb în Preston North End – Bristol City 1-3 din Championship, liga a doua din Anglia

Reușita sa i-a dus pur și simplu în extaz pe suporterii lui Bristol City care au făcut deplasarea pentru a asista la această partidă. Ulterior, în minutul 85, oaspeții au reușit să puncteze din nou, dar golul a fost la scurt timp anulat pe motiv de fault în atac comis chiar de către Eissat. În cele din urmă însă, echipa românului tot a dus scorul la 3-1.

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S-a întâmplat imediat după acel moment, mai exact în minutul 86, când a marcat Ballard. Nu s-a mai înscris până la final, astfel încât Bristol City s-a impus pe terenul lui Preston North End cu scorul de 3-1 în acest meci contând pentru etapa cu numărul 4 din acest sezon de Championship, liga a doua din Anglia.

Lisav Eissat, cel mai bun jucător de pe teren

Lisav Eissat a fost chiar integralist în această partidă. În analiza făcută de Flashscore, internaționalul român a primit chiar cea mai mare notă dintre toți jucătorii intrați pe teren în acest meci, mai exact 8.5. De asemenea, și în viziunea celor de la Sofascore tot fundașul central a fost cel mai bun de pe teren, cu o notă de 8.2.

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Statisticile lui Lisav Eissat din Preston North End – Bristol City

Minute jucate – 90
Goluri – 1
Pase decisive – 0
Goluri așteptate – 0.03
Șuturi așteptate pe poartă – 0.22
Pase decisive așteptate – 0.01
Pase precise – 52/57 (91%)
Ocazii create – 0
Șuturi pe poartă – 1
Șuturi pe lângă sau peste poartă – 0
Precizia șuturilor – 1/1 (100%)
Acțiuni defensive – 13
Atingeri de minge – 76
Atingeri în careul advers – 1
Pase în ultima treime – 5
Precizia paselor lungi – 8/11 (73%)
Deposedat – 0
Șuturi blocate – 1
Degajări în afara terenului – 9
Respingeri prin lovituri de cap – 6
Intercepții – 2
Recuperări – 7
Dueluri câștigate la sol – 1/5 (20%)
Dueluri aeriene câștigate – 3/3 (100%)
Faultat – 0
Faulturi – 3

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Cum s-a descurcat Andrei Coubiș în Lincoln City – Blackburn Rovers

Tot în Championship, Lincoln City, echipa lui Andrei Coubiș (22 de ani), a jucat pe teren propriu cu Blackburn Rovers. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Fundașul central român a fost doar rezervă și a fost introdus pe teren abia în minutul 87, în locul lui Jefferies.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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