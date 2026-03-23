Lisav Eissat, atras la Dinamo de un fotbalist al „câinilor”: „Mi-a spus cât de fericit este acolo”. Care este obiectivul neștiut al stoperului

Lisav Eissat a fost în atenția lui Dinamo în ultima perioadă de mercato, însă stoperul a continuat în campionatul din Israel, la Maccabi Haifa. Cine este fotbalistul care încearcă să-l convingă să vină la București
Ciprian Păvăleanu
23.03.2026 | 23:45
Care este, de fapt, obiectivul lui Lisav Eissat. Stoperul nu se gândește la un transfer în SuperLiga României. Foto: Colaj FANATIK
Lisav Eissat (21 de ani) nu a mai fost convocat de Mircea Lucescu la echipa mare a României, însă a fost luat la echipa U21, pentru meciurile cu Kosovo și San Marino. Stoperul israelian cu origini românești a fost dorit de Dinamo, însă obiectivul său este altul. Totuși, Nikita Stoinov, fundaș israelian al „câinilor”, i-a vorbit doar de bine despre echipa din București.

Lisav Eissat nu este cu gândul la Dinamo. Care este planul fundașului central

Andrei Nicolescu a fost cu ochii pe Lisav Eissat în ultima vreme, însă Maccabi Haifa nu va renunța prea ușor la stoperul chemat în trecut de Mircea Lucescu la naționala României. Președintele lui Dinamo s-a lovit de o sumă prea mare pentru a-l aduce în „Ștefan cel Mare”, însă fotbalistul de 21 de ani a dezvăluit că o mutare în SuperLiga României nu se află în planurile sale de viitor.

Eissat deja se află la o echipă puternică a campionatului din Israel, care se luptă pentru cupele europene, așa că nu ar vedea sensul unei echipe asemănătoare dintr-un campionat de valoare aproximativ egală. Tocmai de aceea, el a explicat că principalul său obiectiv este să joace cât mai bine la echipa sa din prezent și să ajungă la o formație din cele mai mari 5 campionate ale lumii:

„Obiectivul meu este puțin diferit decât acela de a juca în campionatul României. Joc la un club mare din Israel, unde obiectivul este să ne calificăm în cupele europene. Ținta mea e să ajung în primele 5 campionate din Europa și sunt convins că voi reuși”, a declarat Lisav Eissat, conform sport.ro.

Ce i-a spus Nikita Stoinov conaționalului său despre Dinamo

Nikita Stoinov este un transfer reușit pentru Dinamo. Tânărul fundaș central israelian a impresionat în tricoul alb-roșu și se simte foarte bine în „haită”. Lisav Eissat a recunoscut că s-a întâlnit cu el în urmă cu doar câteva zile, iar acesta nu s-a ferit să-i exprime fericirea pe care o are la formația bucureșteană

„Am băut o cafea alături de Nikita Stoinov acum două zile. Mi-a spus cât de fericit e la Dinamo. Și ei își doresc să se califice în cupele europene. Nikita este un prieten foarte bun și îi doresc multă baftă. Sper că va face treabă bună acolo”, a mai spus Eissat.

