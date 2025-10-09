Sport

Lisav Eissat, debut reuşit în naţionala României! Cum s-a descurcat fundaşul de 20 de ani: nu a cântat imnul, a vorbit în engleză și a avut câteva stângăcii

Lisav Naif Eissat a debutat în naţionala României, iar fundaşul în vârstă de 20 de ani a arătat că poate deveni o soluţie bună în prima reprezentativă. Cum s-a descurcat cu Moldova.
Marian Popovici
09.10.2025 | 22:58
SPECIAL FANATIK
Una dintre cele mai mari surprize din lotul României este Lisav Naif Eissat. Fundaşul israelian cu cetăţenie română a debutat ca titular în prima reprezentativă în meciul amical cu Moldova, câştigat de „tricolori” cu 2-1.

Lisav Eissat, debut în naţionala României! Singurul care nu a cântat imnul

Fotbalistul s-a născut la Haifa, dar este eligibil pentru România graţie faptului că bunica și mama sunt românce, prima fiind originară din Dorohoi. Chiar dacă nu vorbeşte limba română, fundaşul şi-a dorit foarte mult să joace pentru „tricolor”.

Iar joi seara a îmbrăcat pentru prima dată tricoul galben. Având în vedere că vorbeşte limba, este de înţeles că Lisav Eissat nu a cântat deloc imnul României, fiind singurul tricolor care nu a fredonat „Deşteaptă-te române!”.

Stângăcii, dar simţ de anticipaţie bun! A remediat imediat greşelile făcute

Cu colegii săi a comunicat în limba engleză pe parcursul meciului. În schimb, tracul debutului nu s-a simţit deloc pentru fundaşul israelian cu cetăţenie română, în vârstă de doar 20 de ani.

În minutul 36 a ratat o intervenţie importantă în postură de ultim apărător, dar tot el a revenit şi a blocat şutul lui Reabciuk. Un minut mai târziu a avut din nou o intervenţie foarte bună, blocând un alt şut periculos.

Arată un simţ de anticipaţie foarte bun, reuşind să blocheze două contraatacuri ale moldovenilor. În schimb, nu loveşte mingea atât de curat, probabil cea mai vizibilă carenţă în acest meci de debut.

Fundaş cu marjă de progres! Poate fi o soluţie în continuare pentru echipa naţională

Însă pentru un fundaş de 20 de ani a arătat maturitate în defensivă, stă bine în teren şi cu siguranţă ar putea să reprezinte în continuare o variantă pentru naţionala României, mai ales că la vârsta pe care o are există marjă de progres.

Totuşi, nu trebuie să uităm că adversarul a fost unul modest, care nu a pus multe probleme în atac, cu atât mai mult nu a pus sub presiune defensiva „tricoloră”. Unicul gol marcat de adversari a venit după o greşeală a lui Ionuţ Radu.

S-a încheiat 2-1 pentru România, un meci care nu a avut un ritm prea alert, dar care reprezintă un test bun pentru „tricolori”. Pe lângă Eissat, au debutat Kevin Ciubotaru, Cătălin Cîrjan şi Ştefan Baiaram.

  • 20 de ani are Lisav Eissat
  • 300.000 de euro e cota de piaţă a lui Eissat
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
