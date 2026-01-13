Lisav Eissat, primul pas spre transfer! Cu cine s-a înțeles internaționalul român

Lisav Eissat ar putea să o părăsească pe Maccabi Haifa, însă destinația sa nu ar urma să fie Dinamo, grupare care dorește să îl transfere. Fotbalistul născut în Israel a semnat cu impresarul Florin Manea, iar acesta a dezvăluit posibila destinație a fundașului.
Lisav Eissat ar putea să semneze cu o echipă din Polonia, aspect dezvăluit de impresarul său, Florin Manea, agent care îl reprezintă și pe Radu Drăgușin. „Negociem pentru alt internațional acum. L-am semnat pe Eissat. S-ar putea să îl mut pe el înainte (n.r. înainte de transferul lui Drăgușin).
Nu e vorba de România. E tot un transfer în străinătate. S-ar putea să îl mutăm de la Maccabi la o fostă campioană. La un campionat intermediar, mai puternic decât al nostru. În Polonia. Nu e Legia”, a declarat Florin Manea, conform Digi Sport.
Lisav Eissat a debutat la echipa națională a României în octombrie, fiind titularizat de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova. Mai apoi, apărătorul născut în Israel a jucat și într-un meci oficial, succesul cu 7-1 contra reprezentativei din San Marino. Fotbalistul se află pe lista lui Dinamo, aspect dezvăluit în decembrie de președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
În această lună, gruparea din Superliga l-a luat în cantonament pe fratele lui Lisav, Liam Eissat, iar, din informațiile FANATIK, acesta ar urma să semneze cu Dinamo. Părinții celor doi au fost prezenți în Antalya pentru a-l urmări pe Liam, iar aceștia au vorbit și despre situația lui Lisav într-un interviu pentru FANATIK.
Lisav Eissat este un jucător de bază pentru Maccabi Haifa în acest sezon. Internaționalul român a evoluat în 17 partide în toate competițiile pentru gruparea din Israel, oferind și o pasă decisivă. Format în academia clubului, Eissat a revenit la Maccabi în vara anului 2025 după un sezon petrecut sub formă de împrumut la Hapoel Hadera.