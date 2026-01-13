ADVERTISEMENT

Lisav Eissat ar putea să o părăsească pe Maccabi Haifa, însă destinația sa nu ar urma să fie Dinamo, grupare care dorește să îl transfere. Fotbalistul născut în Israel a semnat cu impresarul Florin Manea, iar acesta a dezvăluit posibila destinație a fundașului.

Lisav Eissat, primul pas spre transfer! Cu cine s-a înțeles internaționalul român

Lisav Eissat ar putea să semneze cu o echipă din Polonia, aspect dezvăluit de impresarul său, Florin Manea, agent care îl reprezintă și pe Radu Drăgușin. „Negociem pentru alt internațional acum. L-am semnat pe Eissat. S-ar putea să îl mut pe el înainte (n.r. înainte de transferul lui Drăgușin).

Nu e vorba de România. E tot un transfer în străinătate. S-ar putea să îl mutăm de la Maccabi la o fostă campioană. La un campionat intermediar, mai puternic decât al nostru. În Polonia. Nu e Legia”, a declarat Florin Manea, conform .

Lisav Eissat, dorit de Dinamo

Lisav Eissat a debutat la echipa națională a României în octombrie, fiind titularizat de Mircea Lucescu în amicalul cu Moldova. Mai apoi, apărătorul născut în Israel a jucat și într-un meci oficial, succesul cu 7-1 contra reprezentativei din San Marino. .

În această lună, gruparea din Superliga l-a luat în cantonament pe fratele lui Lisav, Liam Eissat, iar, . .

Care sunt cifrele lui Lisav Eissat în acest sezon

Lisav Eissat este un jucător de bază pentru Maccabi Haifa în acest sezon. Internaționalul român a evoluat în 17 partide în toate competițiile pentru gruparea din Israel, oferind și o pasă decisivă. Format în academia clubului, Eissat a revenit la Maccabi în vara anului 2025 după un sezon petrecut sub formă de împrumut la Hapoel Hadera.