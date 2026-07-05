Lisav Eissat, transfer spectaculos în Anglia pe 2,5 milioane de euro! Va avea un salariu uriaș

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Lisav Eissat (21 de ani) este unul dintre jucătorii care au venit relativ recent în prim-planul fotbalului românesc. Acesta are dublă cetățenie, israeliană și română, iar fundașul a ales să reprezinte naționala României la nivel de seniori. Eissat a fost remarcat de regretatul Mircea Lucescu, sub comanda căruia a și debutat într-un meci amical cu Moldova. La aproape un an distanță de la acel moment, fotbalistul este pregătit să facă pasul în fotbalul din Anglia.

Lisav Eissat, transfer spectaculos în Anglia pe 2,5 milioane de euro

Evoluțiile lui Lisav Eissat au cunoscut o îmbunătățire semnificativă, astfel că era de așteptat ca mai multe cluburi importante să se intereseze de serviciile fundașului. , formație care a terminat pe locul 12 în Championship în stagiunea recent încheiată.

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Mutarea pare să fie iminentă, iar a transmis toate detaliile contractului. Deși semnase prelungirea până în 2029 cu Maccabi Haifa, Lisav Eissat va pleca de la echipă în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro, iar salariul său anual va fi de 700.000 de euro. Înțelegerea va fi valabilă pe o perioadă de patru ani.

Cine este Bristol City, noua echipă a lui Lisav Eissat

Bristol City a terminat pe locul 12 în Championship în sezonul recent încheiat, a fost eliminată în turul al patrulea al Cupei Angliei și în turul al doilea al Cupei Ligii. Tehnicianul grupării este Michael Skubala, iar, cel puțin pentru moment, nu a fost transferat niciun fundaș în mercato de vară.

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Lisav Eissat a avut parte de un sezon foarte bun, în care a strâns nu mai puțin de 33 de apariții pentru Maccabi Haifa în toate competițiile. În această perioadă, fundașul a marcat un gol și a livrat două pase decisive. Revenind la Bristol City, clubul este obișnuit cu eșalonul secund din Anglia, ultima prezență în League One fiind în sezonul 2014/2015.

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Cum a comentat Florin Manea transferul

Florin Manea a oferit o primă reacție pentru FANATIK după ce site-ul nostru a aflat despre mutare. Impresarul nu a vrut să confirme numele echipei, însă a dezvăluit că este vorba despre un club ce evoluează în Championship: „Vă dați seama. Nu pot să confirm, nici să infirm. Suntem în negocieri cu o echipă din Championship!”, a transmis Florin Manea în exclusivitate pentru FANATIK.

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Fundașul a adunat patru selecții în prima reprezentativă a României, iar evoluțiile sale au fost solide de fiecare dată. N , acesta bifând câte 45 de minute în meciurile cu Georgia și Țara Galilor, primele din mandatul lui Gică Hagi la națională.