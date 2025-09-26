Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Lisav Naif Eissat, convocat de „Il Luce” pentru dubla cu Moldova şi Austria: “Îşi doreşte enorm să joace pentru România! Va debuta”

Mircea Lucescu a vorbit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, despre convocarea surpriză a lui Lisav Eissat. Ce spune selecționerul despre fundașul central.
Iulian Stoica
26.09.2025 | 13:14
EXCLUSIV FANATIK
Mircea Lucescu, detalii despre convocarea lui Lisav Eissat. Sursă foto: Colaj Fanatik

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru partidele din luna octombrie. „Tricolorii” urmează să se dueleze cu Moldova și Austria, iar „Il Luce” a oferit o convocare surpriză, anume cea a lui Lisav Eissat.

Mircea Lucescu, despre convocarea lui Lisav Naif Eissat

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mircea Lucescu a transmis că Federația a urmărit constant evoluțiile lui Lisav Eissat. Selecționerul a mărturisit că Eissat are niște calități deosebite, dar și faptul că își dorește foarte mult să îmbrace tricoul echipei naționale.

Lisav Eissat va rămâne și pe lista finală, iar Mircea Lucescu are de gând să îl debuteze în meciul amical din 9 octombrie, cu Moldova. Selecționerul se teme că pe numele jucătorului ar putea apărea convocări și din partea Israelului.

„Îl vom folosi cu siguranță pe Eissat în meciul cu Moldova”

„(n.r. – De unde a apărut Lisav Eissat?) Noi îl urmărim! E un jucător care își dorește enorm de mult să vină și să joace pentru echipa României. Curelea și cei de la echipa de tineret țineau în permanență legătura cu el. Eu am vorbit cu el, cu părinții, cu tatăl. Vor să vină în România!

Este un jucător foarte bun, în Conference League a jucat foarte bine cu Rakow și Torpedo, are niște calități formidabile. Are numai 20 de ani, e un băiat cu caracter frumos.

E foarte important când un jucător își dorește să joace pentru culorile echipei naționale, iar el își dorește foarte mult. Îl vom folosi cu siguranță în meciul cu Moldova! Ar putea să îl cheme după imediat și țara lui, Israel”, a declarat Mircea Lucescu.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
