Lista achizițiilor publice făcute de Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Cu cât a redus salariile angajaților fostul premier PSD

Marcel Ciolacu a preluat conducerea CJ Buzău efectiv în data de 19 decembrie, începându-și astfel mandatul câștigat la alegerile parțiale din 7 decembrie. Retragerea fostului premier într-o funcție din administrația locală nu i-a diminuat însă rolul de comunicare în angrenajul partidului, Ciolacu fiind prezent cu reacții imediat pe temele importante ale zilei: de la performanțele economice ale țării, până la acuratețea datelor INS. Cu ce se ocupă însă zilele acestea Marcel Ciolacu la Buzău?

Ce achiziții publice a făcut Marcel Ciolacu la Buzău

Prima achiziție făcută de CJ Buzău sub mandatul lui Marcel Ciolacu au fost niște portocale, în valoare de 300 de lei, cumpărate de la Metro. În aceeași zi, autoritatea a cumpărat mobilier de 700 de lei de la același magazin, dar și odorizante de 650 lei, de această dată de la Dedeman. Ultima achiziție făcută de CJ Buzău în prima zi de mandat a fostului premier a fost o coronă de flori naturale, în valoare de 2.150 lei.

În ultima zi de muncă din an, în 22 decembrie, CJ Buzău a achiziționat alte buchete și aranjamente florale, de această dată în valoare de 1.100 lei, plus o serie de consumabile pentru imprimante, în valoare de 1.700 lei. O sumă importantă, 39.000 lei, a costat achiziția unor servicii de verificare tehnică a

Odată cu întoarcerea la muncă în noul an, în data de 8 ianuarie, CJ Buzău cumpără apă plată și minerală de 1.100 lei, și pachete de diverse produse alimentare de 2.400 lei. Zilele următoare sunt achiziționate roviniete pentru autoturismele instituției, abonamente la publicațiile legale, cafea capsule, în valoare de 1.275 lei. La două zile distanță, instituția cumpără din nou cafea sub formă de capsule, de această dată în valoare de 1.400 lei. Tot în 20 ianuarie instituția dă 5.300 lei pentru produse alimentare de protocol. În aceeași zi, CJ Buzău își cumpără și un radiator electric, în valoare de 1.300 lei.

Printre alte achiziții efectuate de instituția condusă acum de către fostul premier PSD se mai numără: servicii de călcat lenjerie, 1000 lei, servicii service roți 3.000 lei, 5.000 lei – produse papetărie, dar și un laptop Lenovo, în valoare de 6.100 lei. Instituția a mai cheltuit apoi 7.000 lei pentru produse de papetărie, 700 lei pentru apă plată și apă minerală, dar și produse de patiserie în valoare de 650 lei.

Ultima achiziție înregistrată în SEAP este o lopată, în valoare de 115 lei, cumpărată de la Dedeman.

Cele mai scumpe achiziții făcute la CJ Buzău

Cea mai scumpă achiziție directă făcută la CJ Buzău sub mandatul fostului lider PSD sunt serviciile de audit, pe care instituția a cheltuit 140.000 lei.

CJ Buzău a plătit 180.000 lei, , pentru realizarea unui parc fotovoltaic pentru consum propriu, dotat și cu capacitate de stocare. Banii pentru acest proiect provin din Fondul pentru Modernizarea României alimentat din fonduri europene. Mai exact, acest fond, gestionat de Ministerul Energiei, este finanțat din schema UE privind comercializarea certificatelor CO2.

A treia cea mai mare achiziție făcută de CJ Buzău a vizat închirierea unor echipamente de scenă pentru prezența la târgul de turism desfășurat la Romexpo în luna ianuarie. CJ Buzău a plătit pentru închirierea acestor echipamente puțin peste 50.000 lei, sau circa 10.000 euro.

„Vreau să transformăm turismul într-un motor economic real pentru județ. Trăim o perioadă în care Guvernul nu mai susține autoritățile locale așa cum o făcea în trecut. (…) Buzăul trebuie și merită să fie destinație, nu un județ de tranzit. Invit cât mai mulți turiști să descopere locurile minunate din județul nostru”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook, acolo unde a postat mai multe imagini de la acest târg de turism.

Reducerea cheltuielilor cu salariile

În ciuda rolului în administrația locală pe care l-a preluat după ce a renunțat la conducerea Guvernului, Marcel Ciolacu a rămas implicat, cel puțin la nivel de comunicare, în politica de la centru. Recent, el a acuzat artificii contabile în execuția bugetară, spunând că investițiile făcute de el în 2024 au fost transferate în execuția bugetară din 2025, doar pentru a coafa imaginea actualului premier. Fostul lider , în principal tăierile de salarii și concedierile de la stat, măsuri cu care nici PSD nu este de acord.

Execuția bugetară a CJ Buzău pe prima lună a anului arată însă că și aici au scăzut salariile angajaților. Cel puțin la nivel de cheltuieli de personal, la CJ Buzău salariile de bază pentru angajații instituției au fost cu aproape 10% mai mici în ianuarie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Mai exact, dacă în 2025 aceste cheltuieli erau de 2,43 milioane lei, în prima lună a acestui an ele s-au ridicat la suma de 2,28 milioane.

În rest marea majoritate a cheltuielilor au rămas neschimbate. Chiar și sumele alocate pentru publicitate (circa 70.000 lei), protocol (25.000 lei) sau alte bunuri și servicii (370.000 lei) au rămas aproape la fel ca în ianuarie 2025. Totuși, merită subliniat că, sub mandatul fostului premier, CJ Buzău a avut cheltuieli de 880.000 lei în luna ianuarie, suma fiind folosită pentru reparațiile capitale ce au loc la una din clădirile instituției.

Lista deciziilor luate de fostul premier PSD la Buzău

Joi, 19 februarie, fostul premier PSD a anunțat pe pagina sa de Facebook că unul dintre proiectele majore demarate în acest an este extinderea Spitalului Județean de Urgență. Concret, proiectul implică realizarea unui nou bloc operator și a unei secții ATI.

„Obiectivul este clar: să oferim pacienților acces la intervenții chirurgicale moderne și servicii de urgență la standarde ridicate, aici, în județ. Un bloc operator și o secție ATI bine dotate înseamnă timp câștigat, intervenții mai sigure și șanse mai mari pentru fiecare pacient. Impactul acestui proiect va fi major pentru comunitate”, a transmis fostul lider PSD.

Concret, de la începutul anului, sub conducerea lui Marcel Ciolacu, CJ Buzău a luat 13 hotărâri. Prima dintre ele a fost avizarea planului anula de achiziții, iar a doua a vizat finanțarea parțială a cluburilor sportive din județ, până la aprobarea bugetului țării, lege care întârzie bugetele locale.

Alte două hotărâri au vizat aprobarea documentațiilor pentru proiectele de investiții în eficientizarea energetică a unei clădiri a CJ Buzău și a Centrului de Ambulanță. O altă decizie a vizat modificarea numărului de angajați la spitalul județean, concret numărul total de posturi aprobate a crescut cu cinci, dintre care doar un post a fost pentru un medic.