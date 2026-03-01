Lista buncărelor de lângă stadioanele din SuperLiga. Unde să te adăpostești dacă stai în Ghencea, Giulești, Ștefan cel Mare sau în jurul Arenei Naționale

ADVERTISEMENT

Statele Unite ale Americii și Israel au atacat, în dimineața zilei de sâmbătă, 28 februarie, Iran. Riposta nu a întârziat să apară, astfel că liderii de la Teheran au atacat mai multe zone importante din Qatar și Emiratele Arabe Unite. În acest context, FANATIK a realizat un joc de imaginație și vă prezintă buncărele disponibile în preajma stadioanelor de fotbal din București.

Lista buncărelor de lângă stadioanele din SuperLiga

a creat foarte multă panică și în societatea românească. În contextul actual, foarte multe persoane se întreabă unde s-ar putea adăposti în cazul unei invazii.

FANATIK, cu ajutorul , vă prezintă lista buncărelor din preajma stadioanelor din SuperLiga. Unde se pot refugia persoanele care locuiesc în Ghencea, Giulești, Ștefan cel Mare sau în jurul Arenei Naționale.

Care sunt cele mai apropiate buncăre de lângă stadionul din Giulești

Stadionul Rapid este situat pe Calea Giulești, la numărul 18. Din fericire pentru suporterii echipei pregătite de Costel Gâlcă, în apropierea arenei se află nu mai puțin de patru buncăre.

Acestea sunt situate pe Calea Giulești, la numerele 20, 24, 28 și 38. Primul buncăr se află în blocul Z3, iar distanța dintre stadion și adresa adăpostului este de doar 270 de metri, adică aproximativ patru minute de mers pe jos.

Buncărele de pe Calea Giulești, la numerele 24 și 28, sunt amplasate în blocurile Z2 și Z1. Al patrulea adăpost din preajma arenei pe care evoluează Rapid București se află în cadrul CFR SA – Sucursala Regională București.

Unde se pot adăposti persoanele din preajma arenei din Ghencea

Spre deosebire de arena din Giulești, Stadionul Steaua nu are niciun buncăr în apropiere. Cel mai apropiat adăpost se află pe strada Valea Roșie, la numărul 6, în blocul 62, scara D.

Persoanele care caută un refugiu vor avea de parcurs un kilometru, adică aproximativ 15 minute de mers pe jos, pentru a ajunge la buncărul de pe strada Valea Roșie. De menționat este faptul că, în perimetrul acestei adrese, se mai află alte 12 spații pentru cei care caută un loc sigur.

Ce adăposturi sunt la stadionul Dinamo

Fanii lui Dinamo au primit o veste importantă la începutul acestui an. C

După ce stadionul va fi finalizat, suporterii trebuie să știe că în apropiere se află mai multe puncte de refugiu. Cel mai apropiat este pe Șoseaua Ștefan cel Mare, la numerele 3–5, în interiorul clinicii MedLife. Distanța dintre cele două puncte este de 350 de metri, adică aproximativ cinci minute de mers pe jos.

Un alt buncăr se află pe strada Hatmanul Arbore, la numerele 3–7, în blocul 1A, scara A. Cei care aleg acest punct vor parcurge o distanță mai mare, de aproximativ 500 de metri, echivalentul a șapte minute de mers pe jos.

Probleme cu buncărele în preajma Arenei Naționale

Arena Națională întâmpină o problemă în ceea ce privește ajungerea la adăposturi. Mai exact, persoanele vor avea de mers aproximativ 15 minute până la primul buncăr. Motivul? Distanța mare datorată de spațiul verde din preajma stadionului.

Cei ce vor căuta refugiu vor trebui să înconjoare Arena Națională, să se îndrepte spre casa de bilete de pe Bulevardul Basarabia, pentru ca mai apoi să găsească buncărul de pe Bulevardul Basarabia 96B.