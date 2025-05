Lista oficială a candidaților la alegerile prezidențiale 2025, turul 1. Cine vrea să devină președintele României

După ce Călin Georgescu a fost interzis alături de Diana Șoșoacă, românii vor fi chemați din nou la urne. O nouă tentativă, de aceasta dată în luna mai. Mai exact pe 4 mai, când în teorie milioane de oameni ar trebui să aleagă cine să le reprezinte destinele în următorii ani. La fel ca și în decembrie, vă prezentăm o listă candidați alegeri prezidențiale 2025. Și de data aceasta e stufoasă și pe ea apar multe nume ”pestrițe”.

Lista completă a candidaţilor pentru alegerile prezidențiale 2025, turul 1

Iată, așadar, ce nume ”grele” conține această listă pentru alegerile din România în 2025. Avem nu mai puțin de 11 nume de această dată, lista fiind deschisă de Nicușor Dan, candidat independent, dar susținut de USR. Desigur, cunoscut de multă lume pentru că este primarul general al Bucureștiului. Alt candidat la fel de relevant e Crin Antonescu, cel susținut de o alianță formată dintre PNL – PSD – UDMR.

și Donald Trump, cel puțin la nivel declarativ și pe George Simion, ”urmașul” lui Călin Georgescu și liderul mișcării suveraniste. Elena Lasconi (USR) a ajuns data trecută în acel tur secund anulat, însă acum a pierdut susținerea unei mari părți din partid.

Cristian Terheș își va încerca din nou norocul în aceste alegeri, candidat din partea Partidului Național Conservator Român, la fel ca și Lavinia Șandru, susținută puternic de partidul PUSL. Nu lipsesc, desigur, nici candidații independenți, cum ar fi ”americanul” John Ion Banu Muscel și Daniel Funeriu. Îi mai reamintim pe Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie) și Silviu Predoiu (Liga Acțiunii Naționale). .

Ordinea candidaților pe buletinul de vot

În urmă cu o lună, , prin tragere la sorți. Așadar, milioanele de oameni care se duc la vot pe 4 mai (excepție cei din străinătate care vor vota în perioada 2-4 mai) trebuie să știe ce poziție a primit candidatul lor favorit.

În teorie, aceasta contează prea puțin, însă ar putea conta pentru ”nehotărâți”. Așadar, primul pe buletin e (1) George Simion, urmat de (2) Crin Antonescu, (3) Elena Lasconi, (4) Cristian Terheș și (5) Lavinia Șandru. Victor Ponta (6), Sebastian Popescu (7), Silviu Predoiu (8), John Ion Banu (9), Daniel Funeriu (10) și Nicușor Dan (11) vor închide acest buletin de vot în ordinea specificată.

Cum se votează la alegerile prezidențiale 2025, turul 1. Modalitatea prin care este ales președintele țării

La fel ca și în alți ani, autoritățile vor pregăti atent aceste alegeri din România în 2025, în baza legii. Ca de obicei, președintele va fi ales pentru următorii cinci ani. Voturile vor fi ”împărțite” în deja cunoscutele secții de votare de care aparțin românii. Lista cu secțiile de votare poate fi consultată pe site-ul BEC.

Conform MAE.ro, ”votarea se desfășoară pe parcursul a trei zile: 2 mai 2025 (între ora locală 7.00 și ora locală 21.00), 3 mai 2025 (între ora locală 7.00 și ora locală 21.00) și 4 mai 2025 (între ora locală 7.00 și ora locală 21.00, fără a se depăși ora României 21.00)”. Toți cetățenii cu drept de vot, care au împlinit 18 ani și care nu au interzis la vot (cum ar fi cazul unor persoane condamnate la închisoare pentru fapte grave), se vor prezenta la secția de vot. Trebuie să aibă la ei buletinul, după care vor fi asistați de persoanele prezente în secția de votare. Vor primi acolo un buletin de vot și o ștampilă, după care vor urma pașii și votul lor va fi valid.

Profilurile candidaților la alegerile prezidențiale 2025

Cum este de așteptat și perfect normal, candidații sunt diferiți ca și profil, astfel că românii nu pot să se plângă că nu au de alege. Desigur, mișcarea suveranistă a rămas fără Călin Georgescu, însă variantele Victor Ponta sau George Simion par la fel de interesante pentru acest profil de votant.

George Simion ar putea fi primul președinte interzis în Ucraina și Republica Moldova, fiind considerat un apropiat al serviciilor secrete rusești, la fel ca și partidul său AUR. S-a făcut remarcat prin mai multe scandaluri și printr-o atitudine de ”ultras de galerie”, practic o parte din trecutul lui Simion care încă îl urmărește. Promite că dacă iese președinte aduce ”turul doi înapoi” și îl pune președinte pe Georgescu. O altă variantă ar fi să meargă pe un tandem Simion – președinte – Georgescu – premier, însă momentan totul e la nivel de declarații.

Cine se luptă, de fapt, pentru fotoliul de la Cotroceni

Celălalt suveranist, Victor Ponta, este puternic susținut de o televiziune din România și de sondajele apropiate de această televiziune, unde este văzut cu șanse reale de a ajunge în turul secund (peste 20% din intenția de vot). În alte sondaje nu atinge 5%, astfel că românii vor afla doar pe 4 mai care e realitatea. Victor Ponta nu are nevoie de o introducere suplimentară, fiind identificat cu PSD și cu momentul Colectiv, când a fost nevoit să demisioneze în urma tragediei.

Nu doar tabăra ”suveranistă” are doi candidați puternici, ci și cea ”progresistă” #rezist sau ”soroșistă”, cum ar numi-o conspiraționiștii. Aici îi avem pe Nicușor Dan și Elena Lasconi, practic doi candidați care se identifică cu USR. Interesant, pentru că Elena Lasconi se părea că nu are șanse prea mari, aceasta a fost abandonată de liderii USR care au decis să-l susțină pe Nicușor Dan, actual primar general al Capitalei. Se pare că a fost o alegere neinspirată, pentru că ”trădarea” a ajutat-o pe Lasconi, care a urcat în sondaje, în timp ce Nicușor Dan a scăzut.

Cine intră în turul 2 al alegerilor. Listă candidați alegeri prezidențiale 2025

Nu-l putem ignora nici pe Crin Antonescu, cel acuzat că a stat degeaba în ultimii 10 ani, bucurându-se de salariul soției, comisar european. Nu a negat niciodată acest lucru, însă fostul profesor de istorie, unul dintre cei mai citiți candidați, dacă nu cel mai citit, promite că nu va fi un nou Klaus Iohannis, așa cum s-ar teme multă lume după aceste alegeri din România în 2025.

Cristian Terheș pare să fie în ultima vreme o constantă pe liste când vine vorba despre alegeri prezidențiale, europarlamentarul fiind de asemenea un suveranist sau cel puțin conservator cunoscut. Desigur, cu șanse mult mai mici decât Simion sau Ponta, fostul preot care a trăit mulți ani în SUA își va încerca din nou norocul în fața electoratului conservator. El este cel care a ”ajutat” la anularea turului secund din decembrie, în urma deselor contestații pe care le-a depus împotriva lui Georgescu și a altor candidați.

Cine sunt femeile care candidează la alegerile prezidențiale 2025

Lavinia Șandru este, alături de Elena Lasconi, celălalt candidat reprezentant al sexului frumos de pe liste. Șandru este cunoscută în special de la TV, fiind o jurnalistă apreciată și ușor de remarcat. Spune că vrea să ajungă președinte pentru a ajuta mamele din România. Dar și pentru a lupta pentru natalitate, într-o țară unde prea puțină lume mai face copii. Independentul John Ion Banu este o prezență ”pestriță” pe liste, un cetățean româno-american care se recomandă drept un milionar dispus să investească ”5 milioane de euro” în campania electorală. Mai degrabă un conservator, Banu pare să își fi construit campania electorală pe modelul Călin Georgescu.

Silviu Predoiu este un nume greu pe această listă a candidaților la președinție 2025. Fostul lider SIE e un personaj discret și non-conflictual, care impresionează prin discursul său. La fel putem spune și despre intelectualul Funeriu Daniel, fost ministru al educației. La fel ca și Nicușor Dan, olimpic la matematică, Daniel Funeriu a ales chimia drept stil de viață. A absolvit primul în generația sa Universitatea din Strasbourg.

Ultimul de pe listă este Sebastian Popescu. Medic veterinar de profesie care s-a reprofilat spre jurnalism și a ajuns patron de presă. Spune că duce un trai modest și că nu are o sumă prea mare pentru a-și face campanie electorală. Este candidatul care a reușit să aibă un conflict cu Denise Rifai, realizator al emisiunii Testul Puterii. Rifai a întrerupt emisiunea, fiind nemulțumită de răspunsurile oferite de invitat și de atitudinea acestuia față de privitori.

Declarații și programe electorale ale candidaților

În încheiere, să trecem în revistă programele electorale ale candidaților, după ce am consultat lista cu candidați pentru aceste alegeri prezidențiale 2025. Îl avem pentru început pe Nicușor Dan, care vrea să ajungă președinte cu programul ”România Onestă”. Printre altele, Nicușor Dan vrea să coopteze specialiști, să combată corupția și să majoreze procentul din PIB pentru apărare. Restructurarea administrativ-teritorială, unele modificări ale sistemului electoral și revizuirea Curții Constituționale sunt alte promisiuni ale lui Dan.

George Simion a dispărut subit din peisaj în ultima perioadă, după modelul Călin Georgescu. Probabil dorește să își păstreze cele 30-35% procente din sondaje. Cu toate acestea, s-a plâns în fața conspiraționistului Steve Bannon că cineva vrea să-l asasineze. În tot acest timp, Claudiu Târziu a detonat o adevărată bombă în AUR. A decis să plece alături de mai mulți colegi relevanți. George Simion nu are un program clar, însă a promis că dă case cu 35.000 de euro românilor. Merge și pe ideea de izolaționism și suveranism promovat și de Călin Georgescu. În aceeași direcție pare să fie și Victor Ponta. A mizat all in pe conceptul MAGA și pe suveranismul de timp Donald Trump. Poartă inclusiv o șapcă roșie cu mesajul ”România pe primul loc”.

Ce promisiuni au făcut candidații la alegerile prezidențiale

Cum era de așteptat, femeile din prima linie ale alegerilor, Lavinia Șandru și Elena Lasconi, au prezentat idei de a ajutora persoanele nevoiașe. Dar vor să crească și rolul și importanța femeilor în societate. Crin Antonescu a adoptat, de asemenea, o atitudine ușor conservatoare. S-a făcut remarcat în momentul când a cerut ca traficanții de droguri să fie împușcați pe stadioane. La fel ca și partidele mari PSD,PNL, UDMR, Crin Antonescu este interesat de politica externă a țării. Asta în contextul războiului din Ucraina. Vrea înarmare și, cel mai important, să facă populația să aibă din nou încredere în aceste partide mari. Cam aceleași idei ca de fiecare dată, toate elementele importante ale societății vor fi mai bune, de la sănătate, învățământ, justiție la apărare sau educație.

Fostul ministru al educației Daniel Funeriu promite să îmbunătățească sistemul educațional din țara noastră. Vrea să ofere vouchere părinților care doresc să își trimită copiii la meditații. La fel de interesat de educație e și Silviu Predoiu. Acesta plusează și promite și un sistem de sănătate performant. Mai rămân pe listă Cristian Terheș, cel care se consideră ”mai suveranist decât George Simion”. Are, desigur, viziuni asemănătoare. Independentul John Ion Banu pare de asemenea un personaj conservator, în timp ce Sebastian Popescu nu a clarificat prea bine viziunea sa asupra viitorului țării.