Lista celor 14 noi stații de metrou din București. Daniel Băluță a semnat ordinul de începere a lucrărilor: pe unde va trece Magistrala 4

Vești bune pentru bucureșteni! Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat joi, 4 decembrie, ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei M4 de metrou. Este vorba despre cel mai mare proiect de infrastructură derulat vreodată de o autoritate locală în România, finanțat integral din bani europeni nerambursabili.

Lista celor 14 stații noi de metrou în București. Magistrala 4 devine realitate

Cu o valoare de 3,5 miliarde de euro (peste 17 miliarde de lei), noul tronson va uni nordul de sudul orașului, eliberând bucureștenii de traficul infernal. Proiectul prevede construcția a 11 kilometri de tunel și a 14 stații noi, care vor lega Gara de Nord de Gara Progresul. Această nouă axă va traversa zone importante din sectoarele 1, 4 și 5, precum și comuna Jilava.

Stațiile noii magistrale sunt: Gara de Nord 2 – Știrbei Vodă – Bogdan Petriceicu Hașdeu – Uranus – George Rozorea – Chirigiu – Filaret – Eroii Revoluției 2 – George Bacovia – Toporași – Nicolae Cajal – Luică – Giurgiului – Progresul. Acestea vor fi ultramoderne, dotate cu panouri de sticlă și uși automate la peron pentru siguranța călătorilor, dar și cu sisteme de securitate la incendiu de ultimă generație. spune că această investiție nu înseamnă doar mobilitate, ci și dezvoltare economică. Proiectul va crea peste 5.600 de locuri de muncă în timpul șantierului și aproape 1.000 de posturi permanente după finalizare.

Mii de locuri de muncă în Capitală

„Acest proiect, pentru care am semnat astăzi ordinul de începere a lucrărilor, este unul care schimbă viitorul mobilității în București. Doar extinderea magistralei M4 va aduce, în 2040, 58,6 milioane de călătorii suplimentare pe an. Este, poate, cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală. Investim 3,5 miliarde de euro – peste 17 miliarde de lei – fonduri europene nerambursabile atrase de Sectorul 4 pentru a uni nordul cu sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă. Magistrala M4 este doar începutul.

Dar obiectivul meu este altul: să schimbăm complet modul în care se circulă în Capitală. Să reducem blocajele, să dăm timp înapoi oamenilor, să facem orașul previzibil, sigur, respirabil. Începem acum cu lotul 1 al lucrărilor de extindere a magistralei M4 – tronsonul dintre Gara de Nord și Eroii Revoluției, iar ulterior ne vom apleca și asupra lotului 2, dintre Eroii Revoluției și Gara Progresul”, a declarat Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de presă organizată pe peronul stației de metrou Tudor Arghezi, construită tot de Sectorul 4.

Traficul nu va fi afectat din cauza șantierelor, spune Băluță

, edilul a ținut să îi liniștească pe locuitori. Lucrările vor începe cu tronsonul dintre Gara de Nord și Eroii Revoluției, iar autoritățile promit că traficul nu va fi afectat de aceste schimbări. Ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, prezent la eveniment, a confirmat sprijinul total al Metrorex pentru acest proiect și pentru altele viitoare.

„Asigur cetățenii că începerea acestor lucrări nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap. Împreună cu specialiștii de la PMB – Comisia Tehnică de Circulație, așa cum am făcut și la Planșeul Unirii, cu reprezentanți ai Brigăzii Rutiere și împreună cu distribuitorii de utilități, în care am foarte mare încredere, vom găsi cele mai bune soluții pentru ca, acolo unde lucrăm, traficul rutier și pietonal să nu fie afectat”, a explicat Daniel Băluță.