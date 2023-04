Lista celor mai toxice alimente pentru creier. Îţi faci rău dacă le consumi

Nu orice alimente din comerț sunt chiar atât de sigure. Unele pot fi toxice pentru creierul nostru și nu numai. Iar regula se aplică și acasă. Cum le recunoaștem și cum învățăm să ne ferim de ele? Celebrul medic Vlad Ciurea ne spune tot ceea ce trebuie să știm.

Ce alimente sunt toxice pentru creierul nostru

Invitat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, reputatul neurochirurg a prezentat lista de alimente toxice pentru creier și de asemenea, ne-a oferit și mai multe ponturi utile. Întrebat despre care sunt cele mai periculoase alimente pentru creierul nostru, medicul a avut un răspuns destul de clar.

Astfel, cele mai toxice alimente pentru creier sunt prăjelile. La rândul lor, alimentele super condimentate fac și ele rău creierului nostru, adaugă medicul.

„Toate prăjelile fac rău. Tot ce se face în ulei fierbinte. Dacă ne mai gândim și la cărnăria care vine în valuri, toate acestea fac rău. Și super condimentate, la fel fac rău”, a explicat proferorul Ciurea.

Există însă și alte lucruri interesante pe care trebuie să le știm despre creierul nostru. Acesta are nevoie de apă. Tocmai din acest motiv, este indicat să consumăm minim doi litri de apă pe zi. ”Și apa-i 78% din creier. El plutește, mai mult sau mai puțin, și atunci trebuie să-i dau apă în continuu”, a transmis Vlad Ciurea.

Acum că am aflat ce alimente fac rău creierului nostru, poate ar fi bine să știm și ce alimente ne sunt benefice. este benefică pentru creierul nostru. Pe de altă parte, cei care au probleme cu inima nu trebuie să o consume în exces.

Greșeala pe care multe persoane o fac

La rândul său, ceaiul verde are beneficii uimitoare pentru creierul nostru, așa că am putea să îl consumăm fără griji. Un alt lucru esențial pentru creierul nostru este antrenamentul. La fel ca și în cazul mușchilor sau al organelor și creierul nostru are nevoie de ”mișcare”.

Cu alte cuvinte, creierul nostru trebuie folosit. În cazul în care acesta este limitat, s-ar putea să existe o serie de probleme. Cel mai bun exemplu este cel al utilizării internetului. În loc să citim informații despre ceva, alegem mereu ce este mai ușor.

Important este să știm să memorăm lucruri, să scriem să vorbim, dar să și gândim. De asemenea, medicul Vlad Ciurea ne recomandă să scăpăm de dependența de Google și să știm de unde să culegem informațiile de care ave nevoie.

”Ca să gândești un anumit lucru trebuie să aprindă niște luminițe, să se adune și să dea un rezultat, doar că noi am uitat să mai gândim, dacă nu gândim, nu memorăm, dacă nu memorăm, am uitat să scriem, am uitat să vorbim, uitați-vă, am uitat să parlamentăm”, a precizat acesta într-o emisiune la Trinitas TV.