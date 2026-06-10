Sport

Lista completă a echipelor naționale care au câștigat Cupa Mondială. Ce selecționată are cele mai multe trofee

Cum arată un top cu cele 8 echipe naționale care au câștigat cel puțin o dată Cupa Mondială la fotbal. Care e selecționata cu cele mai multe trofee din 1930 până în prezent.
Adrian Baciu
10.06.2026 | 08:15
Lista completa a echipelor nationale care au castigat Cupa Mondiala Ce selectionata are cele mai multe trofee
SPECIAL FANATIK
Cum se prezintă un top 8 cu echipe naționale care au câștigat Cupa Mondială. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Din 1930 până în 2022, nu mai puțin de 80 de țări au participat la cele 22 de ediții al turneelor finale globale. Dintre acestea, un procent foarte mic, de 10%, au reușit să ridice trofeul deasupra capului. În cele ce urmează vom vedea cum arată un top cu cele 8 echipe naționale care au câștigat cel puțin o dată Cupa Mondială la fotbal.

Brazilia, lider în top 8 echipe naționale care au câștigat Cupa Mondială

Pentru prima dată în istorie, Campionatul Mondial de Fotbal, găzduit în 2026 în trei țări – Statele Unite, Canada și Mexic – va aduce la startul său 48 de echipe. Printre ele se vor afla și 7 din cele 8 naționale care, în cei 96 de ani, au câștigat cel puțin o dată competiția. Marea absentă de la acest Mondial este Italia. Squadra Azzurra ratează CM de trei ediții.

ADVERTISEMENT

În emisiunea ”Oldies but Goldies” de la FANATIK, Cristi Coste și Andrei Vochin au prezentat acest top cu 8 naționale care au câștigat Cupa Mondială. Lider la acest capitol este naționala Selecao. Brazilia, care se prezintă la turneul final din acest an cu legendarul Carlo Ancelotti, 66 de ani, pe bancă, are 5 titluri în palmares.

Sud-americanii, în absența Italiei, mai pot fi egalați la acest capitol de o singură reprezentativă. E vorba de Germania. Nemții, la rândul lor, au în spate pe Argentina lui Messi, cu 3 trofee. Franța și Uruguay au câte două, în timp ce Anglia și Spania au apărut și ele în această selectă ierarhie cu un singur Mondial în vitrină.

ADVERTISEMENT
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
Digi24.ro
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța

Top 8 echipe naționale care au câștigat Cupa Mondială:

  1. Brazilia – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  2. Germania – 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
  3. Italia – 4 (1934, 1938, 1982, 2006)
  4. Argentina  – 3 (1978, 1986, 2022)
  5. Franța – 2 (1998, 2018)
  6. Uruguay – 2 (1930, 1950)
  7. Anglia – 1 (1966)
  8. Spania – 1 (2010)

Ce națională a pierdut cele mai multe finale de Cupa Mondială

Într-un clasament al echipelor care au pierdut cele mai multe finale de Campionat Mondial la fotbal, Germania este lider solitar. ”Mannschaft-ul” mai are, pe lângă cele 4 finale de succes, alte 4 în care a pierdut. În anii: 1966, 1982, 1986 și 2002. Urmează Argentina cu 3 finale pierdute: 1930, 1990 și 2014. Tot 3 finale a pierdut și Olanda, în 1974, 1978 și 2010. Batavii nu au însă niciun titlu mondial.

ADVERTISEMENT
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e...
Digisport.ro
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”

Alte naționale care au jucat finale, dar care nu au niciun titlu mondial în palmares sunt: Ungaria (1938 și 1954), Cehoslovacia (1934, 1962), Suedia (1958) și Croația (2018). Echipe galonate cu finale de Cupă Mondială sunt: Brazilia – 2 (1950 și 1998), Italia 2 (1970 și 1994) și Franța 2 (2006 și 2022).

ADVERTISEMENT

Topul în care Germania este lider detașat

Într-un alt top de la Mondiale, cel cu cele mai multe prezențe în careul de ași, tot Germania conduce. Nemții au 13 prezențe în top 4 la un turneu final: 4 titluri, 4 locuri secunde, 4 prezențe pe locul 3 și un loc 4. Brazilia este pe 2 cu 11 prezențe în top 4, iar Italia vine pe locul 3, cu 8 prezențe.

Urmează apoi Franța, cu 7 clasări în careul de ași la Mondiale. De altfel, echipele enumerate sunt singurele care au bifat, de-a lungul istoriei: cel puțin un trofeu, un titlu de vicecampioană, un loc 3 și un loc 4.

ADVERTISEMENT

Top 8 echipe naționale care au câștigat Cupa Mondială. Ce selecționată are cele mai multe trofee

Fosta sportivă criticată dur pentru defilarea pe podium. Costumul de baie care nu...
Fanatik
Fosta sportivă criticată dur pentru defilarea pe podium. Costumul de baie care nu i s-a potrivit deloc
SUA bombardează Iranul cu o zi înainte de startul Campionatului Mondial! Trump s-a...
Fanatik
SUA bombardează Iranul cu o zi înainte de startul Campionatului Mondial! Trump s-a enervat după ce un elicopter a fost doborât
Aproape de tragedie în Ungaria – Kazahstan! O cameră de mari dimensiuni a...
Fanatik
Aproape de tragedie în Ungaria – Kazahstan! O cameră de mari dimensiuni a căzut fix pe gazon. Video
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Scandal uriaș după ce Becali l-a sunat pe căpitanul lui Dinamo pentru a...
iamsport.ro
Scandal uriaș după ce Becali l-a sunat pe căpitanul lui Dinamo pentru a îl transfera la FCSB: 'Am discutat de bani, atât!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!