Lista completă a echipelor naționale care au câștigat Cupa Mondială. Ce selecționată are cele mai multe trofee

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Din 1930 până în 2022, nu mai puțin de 80 de țări au participat la cele 22 de ediții al turneelor finale globale. Dintre acestea, un procent foarte mic, de 10%, au reușit să ridice trofeul deasupra capului. În cele ce urmează vom vedea cum arată un top cu cele 8 echipe naționale care au câștigat cel puțin o dată Cupa Mondială la fotbal.

Brazilia, lider în top 8 echipe naționale care au câștigat Cupa Mondială

Pentru prima dată în istorie, Campionatul Mondial de Fotbal, găzduit în 2026 în trei țări – Statele Unite, Canada și Mexic – va aduce la startul său 48 de echipe. Printre ele se vor afla și 7 din cele 8 naționale care, în cei 96 de ani, au câștigat cel puțin o dată competiția. Marea absentă de la acest Mondial este Italia. Squadra Azzurra ratează CM de trei ediții.

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În emisiunea ”Oldies but Goldies” de la FANATIK, Cristi Coste și Andrei Vochin au prezentat acest top cu 8 . Lider la acest capitol este naționala Selecao. Brazilia, care se prezintă la turneul final din acest an cu legendarul Carlo Ancelotti, 66 de ani, pe bancă, are 5 titluri în palmares.

Sud-americanii, în absența Italiei, mai pot fi egalați la acest capitol de o singură reprezentativă. E vorba de Germania. Nemții, la rândul lor, au în spate pe Argentina lui Messi, cu 3 trofee. Franța și Uruguay au câte două, în timp ce Anglia și Spania au apărut și ele în această selectă ierarhie cu un singur Mondial în vitrină.

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Top 8 echipe naționale care au câștigat Cupa Mondială:

Brazilia – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Germania – 4 (1954, 1974, 1990, 2014) Italia – 4 (1934, 1938, 1982, 2006) Argentina – 3 (1978, 1986, 2022) Franța – 2 (1998, 2018) Uruguay – 2 (1930, 1950) Anglia – 1 (1966) Spania – 1 (2010)

Ce națională a pierdut cele mai multe finale de Cupa Mondială

Într-un clasament al echipelor care au pierdut cele mai multe finale de Campionat Mondial la fotbal, Germania este lider solitar. ”Mannschaft-ul” mai are, pe lângă cele 4 finale de succes, alte 4 în care a pierdut. În anii: 1966, 1982, 1986 și 2002. Urmează Argentina cu 3 finale pierdute: 1930, 1990 și 2014. Tot 3 finale a pierdut și Olanda, în 1974, 1978 și 2010. .

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Alte naționale care au jucat finale, dar care nu au niciun titlu mondial în palmares sunt: Ungaria (1938 și 1954), Cehoslovacia (1934, 1962), Suedia (1958) și Croația (2018). Echipe galonate cu finale de Cupă Mondială sunt: Brazilia – 2 (1950 și 1998), Italia 2 (1970 și 1994) și Franța 2 (2006 și 2022).

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Topul în care Germania este lider detașat

Într-un alt top de la Mondiale, cel cu cele mai multe prezențe în careul de ași, tot Germania conduce. Nemții au 13 prezențe în top 4 la un turneu final: 4 titluri, 4 locuri secunde, 4 prezențe pe locul 3 și un loc 4. Brazilia este pe 2 cu 11 prezențe în top 4, iar Italia vine pe locul 3, cu 8 prezențe.

Urmează apoi Franța, cu 7 clasări în careul de ași la Mondiale. De altfel, echipele enumerate sunt singurele care au bifat, de-a lungul istoriei: cel puțin un trofeu, un titlu de vicecampioană, un loc 3 și un loc 4.

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