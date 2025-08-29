Lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Veste proastă dată de CFR Călători: „Au fost erori manageriale”

Haos în sistemul feroviar. Vă prezentăm lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie, călătorii fiind principalele victime ale războiului, aparent fără de sfârșit, dintre CFR SA și CFR Călători.
De la 1 septembrie, zeci de de trenuri CFR vor fi anulate, iar din octombrie urmează noi suspendări de curse. Măsura vine pe fondul compensațiilor insuficiente alocate de stat către CFR Călători și al datoriilor acumulate către infrastructura feroviară.
Președintele Federației Sindicatelor Transporturilor Feroviari din România (FSTFR), Rodrigo Gabriel Maxim, a spus ce se ascunde în spatele bombei cu ceas care tocmai a explodat pe șine, mii de călători fiind afectați de faptul că nu vor mai putea circula cu trenul, mulți dintre ei elevi, studenți și navetiști.
„Societatea de infrastructură vine și anulează 29 de trenuri de călători zilnice de la CFR Călători, din septembrie și octombrie, plus 8 ale InterRegio, alt operator, dar privat, din cauza întârzierii plății de utilizare a infrastructurii. Și CFR Călători a cerut anularea, după 15 septembrie, a 47 de trenuri de călători din cauza compensației insuficiente dată de statul român”, atrage atenția președintele FSTFR, via FANATIK.
El ne-a explicat faptul că bugetul alocat companiei CFR Călători a fost cu 30% mai mic față de anul anterior, ceea ce a transformat operatorul dintr-o societate de profit în 2024 într-una de pierderi. În plus, deja din ianuarie 2025. CFR Călători a anulat 200 de trenuri zilnice și 44 care circulau doar în weekend.
„Împreună cu cele anulate de cei de la infrastructură, ajungem la o treime de trenuri de călători din tot ce deține CFR Călători. Asta înseamnă că Autoritatea a micșorat compensația abuziv, căci acea compensație face parte din obligația de serviciu public, care se regăsește în mersul trenurilor pe anul 2025. Obligație care trebuia să ducă la compensare. Era conform legislației românești și conform regulamentului european”, ne-a mai spus Maxim.
Reprezentantul FTSFR ne-a mai precizat faptul că persoanele care și-au plătit deja abonamentele pe luna septembrie își vor primi banii înapoi, dat fiind faptul că trenurile lor nu vor mai circula. Sindicalistul merge mai departe și arată cu degetul spre noul președinte al Autorității de Reformă Feroviară, instituție pe care o consideră responsabilă pentru haosul creat pe căile ferate. Mai mult, Maxim spune că, în acest fel, sunt favorizați operatorii privați, doar că nici aceștia nu vor putea prelua chiar toate trenurile, căci nu au această capacitate.
„Tot acest haos a fost creat de Autoritatea de Reformă Feroviară, căci nu vrea să înțeleagă care este efectul. Noul președinte al Autorității a venit și a spus că face un audit la cei 6 operatori, iar noi sindicatele l-am întrebat: tu vii și tai înainte și apoi faci audit? Păi făceai audit înainte, aveai o bază legală, că tu vii și nu respecți regulamentul european. Dovada se vede pe teren. Dacă nu dai compensația operatorului, el nu poate să plătească taxa de utilizare a infrastructurii, nu e mult, se exagerează când se spune. Au rămas 8 milioane de euro, adică 41 de milioane de lei datorie, dar banii ăștia nu înseamnă decât un sfert pe salariile pe o lună. Nu e un capăt de țară, e o exagerare, dar e normală. Am spus că din punctul nostru de vedere au fost erori manageriale de ambele părți.
INS spune că în anul 2025, în prima parte a anului, a scăzut numărul de pasageri pe calea ferată. Există situația la INS. A scăzut numărul de călători pentru că nu mai aveau trenuri cu care să circule. Nu există o estimare oficială, dacă întrebați Autoritatea de Reformă o să spună că e fără efect, nu vă va da nicio estimare. CFR Infrastructură mai dăduse o telegramă că vrea să anuleze toate trenurile Regio de la CFR Călători, însemnând toate trenurile personale, și de la 1 octombrie să anuleze și toate trenurile InterRegio, accelerate și rapide. Se anulau 80% din totalul trenurilor de pe calea ferată. Ei spun că nu le-au anulat pe toate, pentru că trebuie date operatorilor privați, dar ei nu au capacitatea să ia trenurile”, ne-a mai spus, revoltat, Maxim.
Iată, mai jos, lista completă cu trenurile care nu mai circulă din 1 septembrie 2025. Conform Notificării CFR SA nr. 1/3472 din data de 20 august, se dispune suspendarea mai multor trasee aparținând CFR Călători. Totodată, redăm mai jos și cele anulate în urma notificării CFR SA nr. 1/3473, tot din 20 august, din cauza neachitării datoriilor restante ale Transferoviar Călători SRL:
