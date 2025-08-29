Lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Veste proastă dată de CFR Călători: „Au fost erori manageriale”

Haos în sistemul feroviar. Vă prezentăm lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie, călătorii fiind principalele victime ale războiului, aparent fără de sfârșit, dintre CFR SA și CFR Călători.

Care sunt trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Ce se întâmplă pe căile ferate române

De la 1 septembrie, zeci de de trenuri CFR vor fi anulate, iar din octombrie urmează noi suspendări de curse. Măsura vine pe fondul compensațiilor insuficiente alocate de stat către CFR Călători și al datoriilor acumulate către infrastructura feroviară.

Președintele Federației Sindicatelor Transporturilor Feroviari din România (FSTFR), Rodrigo Gabriel Maxim, a spus ce se ascunde în spatele bombei cu ceas care tocmai a explodat pe șine, mii de călători fiind afectați de faptul că nu vor mai putea circula cu trenul, mulți dintre ei elevi, studenți și navetiști.

„Societatea de infrastructură vine și anulează 29 de trenuri de călători zilnice de la CFR Călători, din septembrie și octombrie, plus 8 ale InterRegio, alt operator, dar privat, din cauza întârzierii plății de utilizare a infrastructurii. Și CFR Călători a cerut anularea, după 15 septembrie, a 47 de trenuri de călători din cauza compensației insuficiente dată de statul român”, atrage atenția președintele FSTFR, via FANATIK.

Scandal uriaș între CFR SA și CFR Călători: datoriile și deciziile luate de Autoritatea de Reformă Feroviară au dus la dispariția mai multor curse

El ne-a explicat faptul că companiei a fost cu 30% mai mic față de anul anterior, ceea ce a transformat operatorul dintr-o societate de profit în 2024 într-una de pierderi. În plus, deja din ianuarie 2025. CFR Călători a anulat 200 de trenuri zilnice și 44 care circulau doar în weekend.

„Împreună cu cele anulate de cei de la infrastructură, ajungem la o treime de trenuri de călători din tot ce deține CFR Călători. Asta înseamnă că Autoritatea a micșorat compensația abuziv, căci acea compensație face parte din obligația de serviciu public, care se regăsește în mersul trenurilor pe anul 2025. Obligație care trebuia să ducă la compensare. Era conform legislației românești și conform regulamentului european”, ne-a mai spus Maxim.

Reprezentantul ne-a mai precizat faptul că persoanele care și-au plătit deja abonamentele pe luna septembrie își vor primi banii înapoi, dat fiind faptul că trenurile lor nu vor mai circula. Sindicalistul merge mai departe și arată cu degetul spre noul președinte al Autorității de Reformă Feroviară, instituție pe care o consideră responsabilă pentru haosul creat pe căile ferate. Mai mult, Maxim spune că, în acest fel, sunt favorizați operatorii privați, doar că nici aceștia nu vor putea prelua chiar toate trenurile, căci nu au această capacitate.

Președintele FTSFR: „Trebuie date operatorilor privați”

„Tot acest haos a fost creat de Autoritatea de Reformă Feroviară, căci nu vrea să înțeleagă care este efectul. Noul președinte al Autorității a venit și a spus că face un audit la cei 6 operatori, iar noi sindicatele l-am întrebat: tu vii și tai înainte și apoi faci audit? Păi făceai audit înainte, aveai o bază legală, că tu vii și nu respecți regulamentul european. Dovada se vede pe teren. Dacă nu dai compensația operatorului, el nu poate să plătească taxa de utilizare a infrastructurii, nu e mult, se exagerează când se spune. Au rămas 8 milioane de euro, adică 41 de milioane de lei datorie, dar banii ăștia nu înseamnă decât un sfert pe salariile pe o lună. Nu e un capăt de țară, e o exagerare, dar e normală. Am spus că din punctul nostru de vedere au fost erori manageriale de ambele părți.

INS spune că în anul 2025, în prima parte a anului, a scăzut numărul de pasageri pe calea ferată. Există situația la INS. A scăzut numărul de călători pentru că nu mai aveau trenuri cu care să circule. Nu există o estimare oficială, dacă întrebați Autoritatea de Reformă o să spună că e fără efect, nu vă va da nicio estimare. CFR Infrastructură mai dăduse o telegramă că vrea să anuleze toate trenurile Regio de la CFR Călători, însemnând toate trenurile personale, și de la 1 octombrie să anuleze și toate trenurile InterRegio, accelerate și rapide. Se anulau 80% din totalul trenurilor de pe calea ferată. Ei spun că nu le-au anulat pe toate, pentru că trebuie date operatorilor privați, dar ei nu au capacitatea să ia trenurile”, ne-a mai spus, revoltat, Maxim.

Lista cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie și 1 octombrie 2025

Iată, mai jos, lista completă cu trenurile care nu mai circulă din 1 septembrie 2025. Conform Notificării CFR SA nr. 1/3472 din data de 20 august, se dispune suspendarea mai multor trasee aparținând CFR Călători. Totodată, redăm mai jos și cele anulate în urma notificării CFR SA nr. 1/3473, tot din 20 august, din cauza neachitării datoriilor restante ale Transferoviar Călători SRL:

Începând cu 1 septembrie 2025 (CFR Călători + Transferoviar):

trenurile 5431 și 543: Bacău-Suceava Nord și retur;

trenurile 5539 și 5540: Pașcani-Suceava Nord și retur;

5568 și 5570: Botoșani-Suceava Nord și retur;

5106 și 5107: Mărășești-Buzău și retur;

13071 și 5072: Brazi-Buzău și retur;

3115, 3116, 3117 și 3118: Timișoara Nord-Oradea și retur;

3126 și 3129: Gurahonț-Arad și retur;

3127 și 3128: Arad-Brad și retur;

4205 și 4207: Vatra Dornei-Bistrița Nord și retur;

4102, 4103, 4105 și 4106: Cluj Napoca-Bistrița Nord și retur;

4372 și 4373: Dej Călători-Bistrița Nord și retur;

4331, 4332, 4338, 4401, 4402, 4405 și 4406: Satu Mare-Halmeu și retur;

4533 și 4536: Târgu Mureș-Războieni și retur;

2441 și 2443: Târgu Mureș-Sibiu și retur;

2445 și 2447: Teiuș-Târgu Mureș și retur;

2560 și 2561: Mediaș-Sibiu și retur;

2563: Sibiu-Sighișoara;

2564: Beia Hm-Sibiu;

2567 și 2568: Sibiu-Sighișoara și retur;

10057 și 10058: București Nord-Adjud și retur;

10240, 10247, 10257 și 10252: Măneciu-Ploiești Sud și retur;

10235 și 10220: Ploiești Sud-Slănic și retur;

10354 și 10355: Nehoiașu Hm-Buzău și retur;

10412, 10413, 10414 și 10415: Nehoiașu Hm-Buzău și retur.

Tot aici adăugăm în felul următor: trenurile 7035 și 7038, din 6 septembrie 2025: ruta București Nord-Urziceni și retur. Apoi, din 8 septembrie se anulează:

trenurile 3745 și 3746: Arad-Brad și retur;

4143: Bistrița Nord-Deda;

4145: Deda-Bistrița Nord.

De la 1 octombrie 2025, se anulează:

trenul 8003: București Obor-Fetești;

trenul 8005: București Obor-Constanța;

1634: Brașov-București Nord;

1661 și 1662: București Nord-Iași și retur;

1748 și 1749: Târgu Mureș-Deda și retur;

1571 țo 1574: București Nord-Galați și retur;

1590 și 1599: București Nord-Drobeta Turnu Severin și retur;

1532 și 1533: Satu Mare-Timișoara Nord și retur;

1537 și 1539: Timișoara Nord-Oradea și retur;

1743 și 1744: Arad-Oradea și retur;

1745 și 1746: Târgu Mureș-Cluj Napoca și retur;

10071 și 10072: București Nord-Galați și retur;

10023 și 10024: București Nord-Brașov și retur;

10030 și 10031: Cluj Napoca-Brașov și retur.

De asemenea, din 4 octombrie nu vor mai circula nici trenurile 1530 și 1531, în relația Baia Mare-Timișoara Nord și retur.