Lista completă de medicamente care te pot lăsa fără permis de conducere! Anunț de ultimă oră pentru șoferi

Autoritățile au publicat o listă completă de medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce și pot duce la suspendarea permisului. Șoferii sunt avertizați să fie atenți la tratamentele pe care le urmează și să evite anumite pastile înainte de a porni la drum.

Lista completă de medicamente care pot duce la suspendarea permisului de conducere

Ministerul Sănătății a actualizat recent care nu trebuie administrate înainte de a conduce un autovehicul. Acestea pot conține substanțe cu efecte psihoactive ce afectează reflexele, atenția și capacitatea de reacție a șoferilor, crescând astfel riscul de accidente.

Pe lista pastilelor interzise la volan se regăsesc în continuare o serie de analgezice comune, cum ar fi:

Brufen Plus 400 mg,

Biofen Plus 200 mg,

Ibuvalen Duo 200 mg,

Nurofen Plus 200 mg.

Toate acestea conțin o combinație de ibuprofen și cantități mici de codeină, substanță cu efect psihoactiv, care poate influența negativ capacitatea de a conduce.

Ce alte medicamente obișnuite îți pot pune permisul în pericol fără să știi?

De asemenea, rămân interzise și medicamentele care conțin paracetamol, acid acetilsalicilic (aspirină) și cofeină, precum:

Cafetin,

Fasconal,

Aspaco,

Paragrip C, toate cu dozaj de 10 mg.

O schimbare importantă este eliminarea medicamentelor pentru gripă și răceli care conțineau pseudoefedrină. Acestea nu se mai regăsesc în lista publicată de autorități.

Anterior, lista includea produse care conțin pseudoefedrină, o substanță utilizată frecvent în tratamentele pentru răceală și gripă. Aceasta putea genera rezultate fals pozitive la testele pentru amfetamine.

Printre : Bioflu, Bioflu Plus, Advil, Ibusinus, Modafen, Nurofen Răceală și Gripă, Paduden Răceală și Gripă, Ibugrip Plus, Ibuvalen Flu, Larofen Plus, Parasinus, Parasinus Penta, Prosinus și Tedolfen.

Ce riscuri legale apar dacă urmezi un tratament și te urci la volan?

Lista pastilelor interzise la volan a fost realizată de specialiști din comisiile consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, în colaborare cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

Autoritățile care au întocmit lista avertizează că medicamentele interzise pot avea efecte secundare care afectează capacitatea de a conduce, din cauza substanțelor psihoactive pe care le conțin.

Cu alte cuvinte, chiar dacă un șofer ia un tratament prescris legal, din motive medicale justificate, acel medicament poate influența negativ reflexele și atenția la volan. În astfel de cazuri, există riscul ca șoferul să își piardă permisul sau să aibă probleme legale.