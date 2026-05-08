Lista convocărilor preliminare pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor! Surpriza lui Gică Hagi vine din Portugalia

Gheorghe Hagi a anunțat lista stranierilor pentru amicalele României cu Georgia și Țara Galilor. Surprize mari pe listă. Cine sunt atacanții convocați.
Alex Bodnariu
08.05.2026 | 13:17
Naționala României de seniori va juca la începutul lunii iunie două meciuri amicale: unul cu Georgia, la Tbilisi, și altul cu Țara Galilor, pe stadionul Ghencea din București. Gheorghe Hagi a anunțat stranierii care ar putea fi convocați la prima reprezentativă.

Gheorghe Hagi va debuta pe banca naționalei de seniori a României pe 2 iunie, la Tbilisi. Tricolorii își vor măsura forțele cu Georgia într-un joc de pregătire între două reprezentative care nu au prins biletele pentru Campionatul Mondial. Se anunță un duel dificil. Khvicha Kvaratskhelia, starul gruzinilor, tocmai s-a calificat pentru al doilea sezon la rând în finala UEFA Champions League.

După meciul cu Georgia, naționala României va reveni în țară, iar pe 6 iunie tricolorii vor da piept pe stadionul Ghencea din București cu reprezentativa Țării Galilor. Cel mai probabil, Gică Hagi va rula toți jucătorii convocați pentru a-și face o idee mai clară asupra lotului.

Vineri, 8 mai, Gheorghe Hagi a anunțat lista jucătorilor din străinătate luați în calcul pentru cele două meciuri amicale. Lotul complet va fi finalizat câteva săptămâni mai târziu. Pe listă apare și numele lui Ianis Stoica, atacantul român de la Estrela. Acesta ar putea debuta la seniori sub comanda lui Gică Hagi.

Stranierii convocați de Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI. Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI: Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
