Lista cu lucruri de cumpărat înainte de o vacanță în Grecia. Sfaturi esențiale

Unii români, care își permit, pleacă în Grecia fără prea multe lucruri, cu buzunarul plin de bani. Cu toate acestea, există și români care preferă să își pregătească minuțios bagajul înainte de zborul pe Grecia.

Listă lucruri de luat în vacanță în Grecia

O femeie a întrebat pe un forum, legat de vacanțe în Thassos, care ar fi recomandările anului 2022 pentru cineva care vrea să plece în . Mai ales, care sunt lucrurile care la noi sunt mai ieftine și merită transportate peste o mie de kilometri în geamantan, conform

”Bună, Ce să nu uit când plec în vacanță în Thassos? Ce să iau din România, acolo fiind foarte scumpe? Nu dispun de un buget foarte mare și încerc să mă organizez cât de bine pot. Mulțumesc”, este mesajul transmis de Maria.

Românii, amabili ca de obicei, și-au ajutat conaționalul și i-au făcut o listă de cumpărături cu cele mai importante lucruri de cumpărat înainte de

Printre zecile de mesaje, unele ironice, altele serioase, au putut fi centralizate următoarele lucruri indispensabile:

Medicamentele

Cafeaua și țigările

Crema de protecție solară

Asigurarea medicală

”Cipici” de cauciuc

”Medicamentele uzuale dvs. E greu în Grecia, trebuie să găsească substanța înlocuitoare”, a explicat un român, fiind completat de un internaut bine informat: ”Cafea, dacă aveți una preferată, pentru că bulgarii și grecii au o cafea ciudățică în general, măcinată f fin și altfel ca gust. Medicamente uzuale. Cipici de intrat în mare (în general sunt stânci). Crema de plajă și de după plajă. Tutun dacă este cazul”.

”Eu iau cu mine întotdeauna cafea, crema de plajă și medicamente. În rest, nimic. Bine, și papuci de apă.

Cafeaua lor nu e pe gustul meu, crema de plajă am o marcă care se găsește greu iar medicamentele nu știu care este denumirea substanței active, așa că mai bine le iau din țară”, a transmis o altă femeie nemulțumită de cafeaua servită de greci, mult sub așteptările înalte pe care le are de obicei.