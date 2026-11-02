Lista de 6 jucători pe care Gigi Becali vrea să-i dea afară de la FCSB! Surpriza Ofri Arad! Exclusiv

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Gigi Becali s-a convins chiar după primul meci al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, 1-0 cu Oțelul, că e nevoie de o primenire serioasă a lotului în iarnă. În ciuda celor trei victorii din campionat, ultima fiind un entuziasmant 4-1 în derby-ul cu Rapid, Gigi Becali știe ce are de făcut. După eșecul uluitor din Cupă, de la Bistrița, Becali a anunțat iar că va aduce 5-6 jucători în pauza de Sărbători.

Lista de 6 jucători pe care Gigi Becali vrea să-i dea afară de la FCSB

Dar ca să vină cei pe care Gigi Becali spune că-i va aduce, trebuie să plece unii dintre cei actuali. FANATIK a aflat că patronul celor de la FCSB și-a creionat deja o listă de jucători de care vrea să scape în iarnă. Despre unii a mai vorbit, uneori apăsat, alteori tangențial, dar există și câteva nume surpriză pe foaia de disponibilizări a lui Becali.

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Într-o ordine aleatorie, cei șase care par să nu mai aibă zile la FCSB sunt: Garita, Labonne, Batubinsika, Gnahore, Politic și… Ofri Arad. s-a accidentat, are contract până la finalul anului și Becali s-a exprimat deja în privința lui. „S-a terminat cu Garita la FCSB! Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc 5 jucători? Luăm și atacant”, a spus patronul.

Congolezul Dylan Batubinsika nu mai are nici el viață la FCSB. FANATIK a dezvăluit după 0-1 la Bistrița că internaționalul fost la ultimul Mondial ! Nu acceptă postura de rezervă a lui Dawa și Duarte, el considerându-se un jucător valoros. Becali crede însă că nu poate ține la echipă un astfel de fundaș. Mai ales după gafa care a dus la golul încasat de FCSB la modesta formație din liga secundă.

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Un alt jucător venit în vară nu l-a convins pe patron. Este vorba despre ! Jucătorul din Martinica nu a reușit să devină om de bază, FCSB calculând deja prelungirea contractului veteranului , dar și transferul încă unui fundaș dreapta.

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Despre Politic și Gnahore, aflați pe lista celor de care patronul FCSB vrea să scape, acesta s-a exprimat în mai multe rânduri apăsat. Laurențiu Reghecampf încearcă să-i salveze „pielea” proscrisului , dar Becali e de neînduplecat. „L-a dat afară” ultima oară și după Bistrița – FCSB 1-0: „Reghe mi-a zis de Politic, că o să văd… Ce să văd, mă? Du-te, bă, de aici, nu l-am văzut eu? Ce să văd, cum alunecă? De la indolență aluneci. Când ești concentrat, mușchii sunt întăriți, nu aluneci”, spune Becali. Gnahore e ultima țeapă pe care FCSB o ia cu un fost jucător al lui Dinamo.

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Marea surpriză din categoria celor care ar putea pleca în iarnă este israelianul Ofri Arad (28 de ani). Pentru el nu mai e suficientă reușita din barajul cu Dinamo, din luna mai, care a dus FCSB în Europa. A fost și accidentat, nu se poate spune că a făcut meciuri dezastruoase, dar la Becali mai contează ceva. Israelianul are un , iar patronul e convins că mijlocașul nu livrează la acest nivel.

O să aduc 5-6 jucători în iarnă! Vreau să iau un șesar, un nouar, un decar și un fundaș dreapta. Acolo, îl am pe Crețu, dar e bătrân, cât să mai poată? Labonne nu-mi place. Este vina mea, eu l-am adus. Ei mi l-au arătat și eu am dat acceptul, îmi asum. L-am văzut trei minute și mi s-a părut că e bun” – Gigi Becali, patron FCSB

Nici Meriton Korenica nu poate dormi liniștit pe final de an!

Cei 6 de mai sus nu sunt singurii care nu-l entuziasmează pe patron la meciurile FCSB. Deși a insistat mult pentru transferul lui de la CFR Cluj, nici kosovarul Meriton Korenica (29 de ani) nu poate dormi liniștit. Asta în ciuda faptului că pentru „aripa” ardelenilor. Korenica a fost „ciupit” în câteva rânduri de Becali după prestațiile în roșu și albastru.

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Korenica are deocamdată un sprijin important din partea antrenorului. Laurențiu Reghecampf îl vede titular indiscutabil în acest moment, dar multe depind și de modul în care Korenica se va prezenta în ultimele meciuri din 2026. Impresarul kosovarului a primit ceva semnale în ceea ce privește micile nemulțumiri ale lui Gigi Becali. Armend Nexhipi este convins că jucătorul său va juca tot mai bine și va absorbi fără probleme presiunea crescută de la FCSB.