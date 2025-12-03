Lista de antrenori din care se va alege urmașul lui Mircea Lucescu la naționala României. Dezvăluiri exclusive

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil, Mircea Lucescu va lăsa postul de selecționer altcuiva în cazul în care nu va reuși să califice România la turneul final în urma barajului, în care va trebui să învingă Turcia și câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în cazul unei victorii în semifinale. Mihai Stoichiță a rostit numele mai multor posibile variante în cazul în care Mircea Lucescu va încheia colaborarea cu echipa națională.

Mihai Stoichiță a rostit patru nume de care FRF s-ar putea interesa pentru înlocuitorul lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a venit la naționala României în lipsa altei variante viabile pentru acest post extrem de important. „Il Luce” a recunoscut că, oricând FRF ar avea o altă variantă, el se va da la o parte și că tot ce face este din suflet și din iubirea pentru echipa națională. Deși este unul dintre cei mai titrați antrenori ai lumii, Mircea Lucescu a ajuns totuși la o vârstă remarcabilă de 80 de ani, iar în cazul în care nu se va califica pentru turneul final din America își va pune capăt carierei.

Toți românii sunt curioși de ce variante ar putea aduce FRF în locul lui Mircea Lucescu, iar Mihai Stoichiță, unul dintre oficialii Federației Române de Fotbal, a rostit patru nume de antrenori, care ar putea intra în atenția naționalei:

„Mircea Lucescu a început munca de observație. Observările o să se intensifice înainte de baraj. Sunt foarte multe date! Nu este vorba doar de jucătorii din țară, ci de toți împrăștiați în toată lumea. (n.r. – E adevărată informația despre Kopic?) Cum să se discute de Kopic dacă Mircea Lucescu este în funcție? Nu ne gândim încă. Sunt povești. Sigur, este un antrenor foarte bun, dar nu doar el, sunt foarte mulți.

Ce să mai spui de Leo Grozavu, Adrian Mihalcea, Marius Șumudică, Cosmin Olăroiu… care mai sunt, să mă scuze cei pe care i-am omis. Într-adevăr, este într-un moment bun pentru că Dinamo merge foarte bine. Acolo e Kopic, iar mai apoi sunt jucătorii, dar trebuie să ai și fotbaliști de valoare la dispoziție”, a explicat Mihai Stoichiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, revenire în Turcia! Misiune dificilă pentru selecționerul României

El a antrenat timp de patru ani în Superliga Turciei, petrecându-și doi ani la Galatasaray (2000-2002) și alți doi ani la Beșiktaș (2002-2004). Mult mai recent, el a fost și selecționerul echipei naționale din „Țara Semilunii”, între 2017 și 2019.

Actualul selecționer, Vincenzo Montella, a revitalizat naționala de fotbal a Turciei, însă ajutat foarte mult și de tinerele talente ce au apărut în ultimii ani. Kenan Yildiz (Juventus, 75 de milioane de euro) și Arda Guler (Real Madrid, 60 de milioane de euro). Per ansamblu, lotul turc are o valoare de piață de cinci ori mai mare decât cea a României.

Cum a reacționat Gigi Becali când a auzit de varianta Zeljko Kopic selecționer al României

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali și-a expus părerea cu privire la posibilitatea ca Zeljko Kopic să devină selecționerul României după mandatul lui Mircea Lucescu. Deși îl admiră foarte mult, patronul de la FCSB nu este de acord cu această idee:

„Atunci când tu pui șef de arbitri străin și antrenor străin, mai bine du-te și împușcă-te. Înseamnă că ești națiune de doi lei. Ești de doi lei! Împușcați-vă, mă! Mă! N-avem oameni bărbați în țara asta? Din 20 de milioane să găsim unul să conducă arbitrajul? Nu avem, din atâția români, un antrenor? Hai să ne împușcăm dacă punem și antrenor străin la națională! Ce să caute? Ori ești echipa națională, ori ești echipa internațională? Nu este echipa internațională FCSB. Nu e! Eu tot timpul am români, numai că nu au licență”, a spus patronul FCSB, la FANATIK SUPERLIGA.