Lista de dorințe a lui Mihai Stoica pentru anul 2026. Cele 11 obiective ale managerului general de la FCSB

Mihai Stoica a avut parte de un an 2025 de vis, iar managerul celor de la FCSB speră ca și 2026 să fie la fel de bogat în reușite, atât pe plan personal, cât și profesional. Oficialul campioanei României și-a postat lista de dorințe pe contul său de Facebook.
În anul 2025, FCSB a câștigat la pas titlul în Superliga României, a obținut o nouă calificare în cupele europene și a ridicat coeficientul țării în clasamentul UEFA. Totuși, sezonul nu este încă încheiat, iar roș-albaștrii speră ca 2026 să vină cu noi trofee.
Bucureștenii sunt încă în afara locurilor de playoff în Superliga României și au nevoie de două rezultate pozitive în ultimele jocuri din faza principală a Europa League pentru a obține calificarea în primăvara europeană. Și Cupa rămâne un obiectiv important.
Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a făcut publică lista sa de dorințe pentru anul 2026. Acesta își dorește, în primul rând, sănătate, iar pe plan profesional speră să pună mâna pe noi trofee. Marele său obiectiv este Supercupa.
Roș-albaștrii se vor pregăti în Turcia pentru restul sezonului, la fel cum au făcut-o și anul trecut, când au câștigat titlul în Superliga României. În cantonamentul din Antalya, FCSB va juca un singur meci amical, cu Beșiktaș.