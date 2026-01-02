Sport

Lista de dorințe a lui Mihai Stoica pentru anul 2026. Cele 11 obiective ale managerului general de la FCSB

Obiectivele lui Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, pentru anul 2026. Oficialul campioanei vrea cu orice preț să pună mâna pe un trofeu. Ce l-a deranjat pe final de decembrie.
Alex Bodnariu
02.01.2026 | 16:56
Lista de dorinte a lui Mihai Stoica pentru anul 2026 Cele 11 obiective ale managerului general de la FCSB
ULTIMA ORĂ
Ce își dorește Mihai Stoica în anul 2026. Trofeul pe care îl vrea managerul FCSB
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a avut parte de un an 2025 de vis, iar managerul celor de la FCSB speră ca și 2026 să fie la fel de bogat în reușite, atât pe plan personal, cât și profesional. Oficialul campioanei României și-a postat lista de dorințe pe contul său de Facebook.

FCSB, la mare înălțime în 2025. Ce urmează pentru campioana României

În anul 2025, FCSB a câștigat la pas titlul în Superliga României, a obținut o nouă calificare în cupele europene și a ridicat coeficientul țării în clasamentul UEFA. Totuși, sezonul nu este încă încheiat, iar roș-albaștrii speră ca 2026 să vină cu noi trofee.

ADVERTISEMENT

Bucureștenii sunt încă în afara locurilor de playoff în Superliga României și au nevoie de două rezultate pozitive în ultimele jocuri din faza principală a Europa League pentru a obține calificarea în primăvara europeană. Și Cupa rămâne un obiectiv important.

Ce își dorește Mihai Stoica în anul 2026. Trofeul pe care îl vrea managerul FCSB

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a făcut publică lista sa de dorințe pentru anul 2026. Acesta își dorește, în primul rând, sănătate, iar pe plan profesional speră să pună mâna pe noi trofee. Marele său obiectiv este Supercupa.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de...
Digi24.ro
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său

„Ce-mi doresc pe 2026:

ADVERTISEMENT
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de...
Digisport.ro
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
  1. Supercupa României.*
  2. Creștere substanțială coeficient UEFA.*
  3. O aplicație care să blocheze automat mesaje d-alea ‘la toată lista’.
  4. Fără creșterea glicemiei pe fond nervos din cauza intersecțiilor blocate de șoferi idioți.
  5. MobLand, sezonul 2, ASAP.
  6. Abolire U21.
  7. Iertare din partea celor cărora nu le-am răspuns la mesaje. Am avut foarte multe din cauza ălora care trimit la toată lista.
  8. Ostracizarea ălora.
  9. Încasări de la FIFA pentru participarea jucătorilor la World Cup. Sume mari.*
  10. Record negativ de RMN-uri.**
  11. Sănătate tuturor. Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei.*Se aplică doar FCSB
    Aplicabilitate universală”, a scris Mihai Stoica pe contul său de Facebook.

Roș-albaștrii se vor pregăti în Turcia pentru restul sezonului, la fel cum au făcut-o și anul trecut, când au câștigat titlul în Superliga României. În cantonamentul din Antalya, FCSB va juca un singur meci amical, cu Beșiktaș.

ADVERTISEMENT
Oldies But Goldies, sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin,...
Fanatik
Oldies But Goldies, sâmbătă, 3 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, dezvăluiri despre marile schimbări din fotbalul românesc în 1990
Venus Williams va juca la Australian Open la 45 de ani. A primit...
Fanatik
Venus Williams va juca la Australian Open la 45 de ani. A primit un wildcard
Dinamo, primul transfer în 2026! Valentin Țicu, noul fundaș stânga, a fost prezentat...
Fanatik
Dinamo, primul transfer în 2026! Valentin Țicu, noul fundaș stânga, a fost prezentat oficial. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Trei fundași din Liga 1 care îl bagă în sperieți pe Ștefan Baiaram:...
iamsport.ro
Trei fundași din Liga 1 care îl bagă în sperieți pe Ștefan Baiaram: ”Am avut mereu dificultăți cu ei”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!