Lista de dorințe a lui Mihai Stoica pentru anul 2026. Cele 11 obiective ale managerului general de la FCSB

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a avut parte de un an 2025 de vis, iar managerul celor de la FCSB speră ca și 2026 să fie la fel de bogat în reușite, atât pe plan personal, cât și profesional. Oficialul campioanei României și-a postat lista de dorințe pe contul său de Facebook.

FCSB, la mare înălțime în 2025. Ce urmează pentru campioana României

În anul 2025, FCSB a câștigat la pas titlul în Superliga României, a obținut o nouă calificare în cupele europene și a ridicat Totuși, sezonul nu este încă încheiat, iar roș-albaștrii speră ca 2026 să vină cu noi trofee.

ADVERTISEMENT

Bucureștenii sunt încă în afara locurilor de playoff în Superliga României și au nevoie de două rezultate pozitive în ultimele jocuri din faza principală a Europa League pentru a obține calificarea în primăvara europeană. Și Cupa rămâne un obiectiv important.

Ce își dorește Mihai Stoica în anul 2026. Trofeul pe care îl vrea managerul FCSB

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a făcut publică . Acesta își dorește, în primul rând, sănătate, iar pe plan profesional speră să pună mâna pe noi trofee. Marele său obiectiv este Supercupa.

ADVERTISEMENT

„Ce-mi doresc pe 2026:

ADVERTISEMENT

Supercupa României.* Creștere substanțială coeficient UEFA.* O aplicație care să blocheze automat mesaje d-alea ‘la toată lista’. Fără creșterea glicemiei pe fond nervos din cauza intersecțiilor blocate de șoferi idioți. MobLand, sezonul 2, ASAP. Abolire U21. Iertare din partea celor cărora nu le-am răspuns la mesaje. Am avut foarte multe din cauza ălora care trimit la toată lista. Ostracizarea ălora. Încasări de la FIFA pentru participarea jucătorilor la World Cup. Sume mari.* Record negativ de RMN-uri.** Sănătate tuturor. Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei.*Se aplică doar FCSB

Aplicabilitate universală”, a scris Mihai Stoica pe contul său de Facebook.

Roș-albaștrii se vor pregăti în Turcia pentru restul sezonului, la fel cum au făcut-o și anul trecut, când au câștigat titlul în Superliga României. În cantonamentul din Antalya, FCSB va juca un singur meci amical, cu Beșiktaș.